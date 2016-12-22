Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,03 57,55 EUR Нал. 68,77 68,21 USD Бирж. 57,78 -0,06 EUR Бирж. 68,42 -0,15 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5200,00 +378,00 ММВБ 2096,49 -0,22% РТС 1143,28 -0,00% Brent 56,37 -0,53% DJIA 22872,89 +0,18% Nasdaq 6603,55 +0,25% FTSE 7563,29 +0,39%
СБУ вызвала пятерых россиян на допрос по делу о гибели MH17 в Донбассе
Лента новостей
СБУ вызвала пятерых россиян на допрос по делу о гибели MH17 в Донбассе 15:29, Политика Немецкие бизнесмены подарили Путину футболку немецкой сборной 15:28, Общество ТМК увеличит производство труб в США благодаря сделке ОПЕК 15:24, Бизнес Нарышкин назвал Мединского «талантливым публицистом» 15:22, Общество Союз ММА России потребовал законодательно запретить детские бои 15:21, Спорт В «Роснефти» назвали обоснованным показ видео встречи Улюкаева и Сечина 15:14, Общество Адвокат заявил об исчезновении ста томов из дела Браудера 15:07, Бизнес Шлосберг обвинил Андрея Турчака в «рассыпании бюджета» Псковской области 14:56, Политика СМИ узнали о планах CEFC занять $5 млрд у ВТБ на покупку доли «Роснефти» 14:52, Бизнес В Испании разбился возвращавшийся с парада истребитель 14:46, Общество Суд арестовал организатора поездки попавшего в ДТП автобуса с мигрантами 14:32, Общество В России запретят снимать наличные по анонимным банковским картам 14:30, Финансы Борис Минц приведет в Россию американскую сеть коворкингов 14:29, Бизнес Противники «Матильды» попросили Путина не допустить выхода картины 14:13, Общество И.о. секретаря генсовета «Единой России» стал Турчак 14:08, Политика Пуск «Прогресса» к МКС перенесли 14:07, Технологии и медиа Защита Улюкаева рассказала о его ожиданиях от «сумки Сечина» под елкой 14:04, Общество «Девушка Бонда» Леа Сейду заявила о домогательствах Харви Вайнштейна 14:01, Общество Lufthansa договорилась о покупке активов разорившейся Air Berlin 14:01, Бизнес Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет 13:53, Бизнес Мост, музей и космодром: что изображено на новых рублевых купюрах 13:53, Недвижимость  В Крыму предложили Порошенко провести референдум в Закарпатье 13:47, Политика Песков назвал абсурдными обвинения в адрес «Лаборатории Касперского» 13:30, Политика Легионер «Спартака» отказался продлить контракт с клубом 13:26, Спорт Путин сменил губернатора Псковской области 13:11, Политика Высоцкая и Шакуров будут вести программу «Жди меня» на НТВ 13:04, Общество
СБУ вызвала пятерых россиян на допрос по делу о гибели MH17 в Донбассе
Политика, 15:29
0
СБУ вызвала пятерых россиян на допрос по делу о гибели MH17 в Донбассе
Пятеро граждан России и четверо граждан Украины вызваны на допрос в СБУ в рамках одного уголовного дела. Среди них — Сергей Дубинский, которого расследователи группы Bellingcat ранее связали с крушением Boeing MH17 под Донецком
Место крушения ​Boeing MH17 (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Служба безопасности Украины вызвала на допрос пятерых граждан России. ​Повестки о вызове в Главное следственное управление СБУ в Киеве «для вручения письменного уведомления о подозрении» и допроса «в качестве подозреваемых в уголовном производстве» опубликованы в официальной газете органов исполнительной власти Украины «Урядовый курьер» (.pdf).

Проведение допроса и вручение повесток поручено старшему следователю Буднику И.В., следует из сообщения.

Повестки адресованы Сергею Дубинскому (1964 г.р.), Олегу Пулатову (1966 г.р), Евгению Васильеву (1975 г.р.), Эльдару Оруджеву (1964 г.р.) и Эдуарду Гилазову (1984 г.р). В сообщении указано, что им надлежит явиться на допрос 26, 27, 30 и 31 октября в 10 часов утра.

Кроме того, на 16–19 октября в СБУ в рамках этого же уголовного дела были вызваны на допрос граждане Украины — Олег Шляпин, Сергей Браковский, Александр Дудниченко и Леонид Харченко. Все они зарегистрированы в Донецке и в Донецкой области.

По данным агентства «Украинские новости», четверо из пяти упомянутых в объявлении россиян — Пулатов, Васильев, Оруджев и Гилазов — воевали в Донбассе.

Имя Сергея Дубинского ранее упоминалось в докладе международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, которая занимается расследованием обстоятельств крушения самолета малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года.

Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком Еще 14 фото
Фотогалерея

Дубинский, по данным Bellingcat, — отставной российский офицер, боец ополчения ДНР, известный также под позывным Хмурый. Исследователи Bellingcat предположили, что он отвечал за транспортировку российского «Бука» на подконтрольную ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) территорию.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская ​на момент публикации заметки не ответила на звонки РБК.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Согласно предварительному заключению Управления безопасности Нидерландов, которое вело расследование инцидента, самолет был сбит ракетой класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». Пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км (в указанной зоне находились как силы ополченцев, так и украинские военные).

Кто сбил Boeing: основные версии крушения рейса MH17 в Донбассе
Политика

28 сентября 2016 года Нидерланды представили второй отчет о причинах крушения MH17. Главным выводом следствия стало то, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили лайнер, якобы был доставлен из России, а затем возвращен на российскую территорию. Запуск ракеты, по версии следствия, был осуществлен из района поселка Первомайский, который в тот день контролировали ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Москва с выводами международной группы не согласилась, а производитель «Бука» — концерн «Алмаз-Антей» — заявил, что проведенные им эксперименты по ситуации с MH17 подтверждают версию о том, что ракета была запущена из района населенного пункта Зарощенское, который находился​ в тот момент под контролем украинской армии.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Донбасс , СБУ , MH17 , граждане России
Главное
Путин сменил губернатора Псковской области Политика
Материалы по теме
Пять стран из совместной следственной группы подписали соглашение по MH17 Общество
Генпрокуратура объяснила повторную передачу Нидерландам данных по MH17 Политика
Россия передала следствию дополнительные данные радаров о крушении MH17 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку