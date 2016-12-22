СБУ вызвала пятерых россиян на допрос по делу о гибели MH17 в Донбассе

Пятеро граждан России и четверо граждан Украины вызваны на допрос в СБУ в рамках одного уголовного дела. Среди них — Сергей Дубинский, которого расследователи группы Bellingcat ранее связали с крушением Boeing MH17 под Донецком

Место крушения ​Boeing MH17 (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Служба безопасности Украины вызвала на допрос пятерых граждан России. ​Повестки о вызове в Главное следственное управление СБУ в Киеве «для вручения письменного уведомления о подозрении» и допроса «в качестве подозреваемых в уголовном производстве» опубликованы в официальной газете органов исполнительной власти Украины «Урядовый курьер» (.pdf).

Проведение допроса и вручение повесток поручено старшему следователю Буднику И.В., следует из сообщения.

Повестки адресованы Сергею Дубинскому (1964 г.р.), Олегу Пулатову (1966 г.р), Евгению Васильеву (1975 г.р.), Эльдару Оруджеву (1964 г.р.) и Эдуарду Гилазову (1984 г.р). В сообщении указано, что им надлежит явиться на допрос 26, 27, 30 и 31 октября в 10 часов утра.

Кроме того, на 16–19 октября в СБУ в рамках этого же уголовного дела были вызваны на допрос граждане Украины — Олег Шляпин, Сергей Браковский, Александр Дудниченко и Леонид Харченко. Все они зарегистрированы в Донецке и в Донецкой области.

По данным агентства «Украинские новости», четверо из пяти упомянутых в объявлении россиян — Пулатов, Васильев, Оруджев и Гилазов — воевали в Донбассе.

Имя Сергея Дубинского ранее упоминалось в докладе международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, которая занимается расследованием обстоятельств крушения самолета малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года.

Дубинский, по данным Bellingcat, — отставной российский офицер, боец ополчения ДНР, известный также под позывным Хмурый. Исследователи Bellingcat предположили, что он отвечал за транспортировку российского «Бука» на подконтрольную ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) территорию.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская ​на момент публикации заметки не ответила на звонки РБК.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Согласно предварительному заключению Управления безопасности Нидерландов, которое вело расследование инцидента, самолет был сбит ракетой класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». Пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км (в указанной зоне находились как силы ополченцев, так и украинские военные).

28 сентября 2016 года Нидерланды представили второй отчет о причинах крушения MH17. Главным выводом следствия стало то, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили лайнер, якобы был доставлен из России, а затем возвращен на российскую территорию. Запуск ракеты, по версии следствия, был осуществлен из района поселка Первомайский, который в тот день контролировали ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Москва с выводами международной группы не согласилась, а производитель «Бука» — концерн «Алмаз-Антей» — заявил, что проведенные им эксперименты по ситуации с MH17 подтверждают версию о том, что ракета была запущена из района населенного пункта Зарощенское, который находился​ в тот момент под контролем украинской армии.