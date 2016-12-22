Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,60 57,18 EUR Нал. 68,98 68,35 USD Бирж. 57,22 -0,15 EUR Бирж. 68,41 -0,63 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 68,65 -0,04 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2044,13 +0,56% РТС 1126,74 +0,64% Brent 53,78 -0,28% DJIA 22057,37 +1,19% Nasdaq 6432,26 +1,13% FTSE 7413,59 +0,49%
Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР
Лента новостей
Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата 02:15, Политика Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР 02:05, Политика В РПЦ отрицают причастность верующих к нападениям из-за фильма «Матильда» 01:56, Общество Германия заморозила все крупные поставки вооружения Турции 01:36, Политика В базу данных украинского «Миротворца» внесли Юлию Тимошенко 01:27, Политика Синоптики оценили ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» в $290 млрд 00:41, Общество «Яндекс.Такси» запустил проект по поддержке новых таксопарков 00:29, Технологии и медиа Суд оставил экс-главу Марий Эл Макрелова в СИЗО до начала зимы 00:23, Общество Накопления большинства частных пенсионных фондов съела инфляция 00:00, Финансы В Турции 40 человек госпитализированы из-за отравления химвеществом 11 сен, 23:58, Общество «Газпром» назначил нового начальника одного из крупнейших департаментов 11 сен, 23:37, Бизнес Поклонская призвала «провокаторов» против «Матильды» остановиться 11 сен, 23:32, Общество Глава МИД ФРГ назвал членов партии «Альтернатива для Германии» нацистами 11 сен, 23:14, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 11 сен, 23:12, Партнерский материал Прорывной лидер: получится ли у Саакашвили вернуться в большую политику 11 сен, 22:58, Политика Евросоюз отказался признавать выборы в Крыму 11 сен, 22:54, Политика Верховный суд приостановил ограничения по иммиграционному указу Трампа 11 сен, 22:35, Политика Российские велогонщики подали иск к WADA из-за обвинений в допинге 11 сен, 22:25, Общество Минздрав заявил об историческом рекорде продолжительности жизни россиян 11 сен, 22:13, Общество Против перекрывших трассу работников ​свинофермы в Оренбурге завели дела 11 сен, 21:55, Общество В Московском метро назвали причину столкновения поезда со стеной 11 сен, 21:51, Общество «Яблочная революция»: к чему приведет успех Гудкова на выборах в Москве 11 сен, 21:38, Политика МИД назвал возможные сроки ответа США на закрытие генконсульства России 11 сен, 21:25, Политика Ставки замерли: как изменилась доходность рублевых вкладов в сентябре 11 сен, 21:25, Деньги Экс-посла России в США назначат сенатором от Мордовии 11 сен, 21:14, Политика Зарядка без провода и распознавание лица: что известно о новом iPhone 11 сен, 21:10, Технологии и медиа  Санкт-Петербург опередил Москву в рейтинге мировых финансовых столиц 11 сен, 21:09, Финансы В Челябинске эвакуировали торговые центры после звонка о минировании 11 сен, 21:02, Общество
Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР
Политика, 02:05
0
Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР
Новая резолюция рассчитана на то, чтобы ограничить импорт нефти в Северную Корею, запретить экспорт текстильной продукции из страны, а также прекратить ее дополнительные контракты с иностранными рабочими
Голосование за принятие новых санкций против КНДР в Совбезе ООН (Фото: Jason DeCrow / AP)

Совет безопасности ООН единогласно одобрил разработанную ранее США резолюцию о введении новых санкций в отношении Северной Кореи, сообщает CNN. Этот ответный шаг, как напоминает телеканал, был принял спустя неделю после того, как КНДР провела «шестое», «наиболее крупное» ядерное испытание.

Как уточнил изданию знакомый с разработкой документа неназванный представитель США, новая резолюция рассчитана на «достижение шести основных целей». В частности, документ, по его данным, должен ограничить импорт нефти в Северную Корею, запретить экспорт из страны текстильной продукции, прекратить дополнительные контракты КНДР с иностранными рабочими, пресечь контрабанду, остановить совместные проекты Пхеньяна с другими странами, а также внести в санкционный список северокорейские органы власти.​

Ранее, 11 сентября, Вашингтон, как напоминает CNN предлагал более жесткий проект резолюции. В нем, по информации телеканала, содержался призыв к полному запрету на экспорт нефти в Северную Корею и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына и представителей Рабочей партии и правительства Северной Кореи. Однако позже в тот же день США представили еще один проект этого документа, отмечает CNN.

США подготовили для Совбеза ООН проект новых санкций против КНДР
Политика

Соединенные Штаты, как заявила после принятия нового пакета санкций, постпред США в ООН Никки Хейли, «не ищут войны с Северной Кореей». Пхеньян, как добавила дипломат, по ее мнению, «еще не прошел точку невозврата».

«Если он [Пхеньян] согласится прекратить свою ядерную программу, он сможет вернуть свое будущее», — добавила она, отметив, что, если КНДР «докажет, что она может жить в мире, мир будет жить в мире с ней» (цитата по Reuters).

По данным Агентства по содействию торговле в Корее, как замечает Reuters, экспорт текстильной продукции по объемам был вторым в Северной Кореи после экспорта угля и других полезных ископаемых. В 2016 году Пхеньян, как пишет агентство, экспортировал текстиль на общую сумму $752 млн. Почти 80% этого экспорта отправились Китай, уточняет Reuters.

Постпред при ООН заявил о поддержке Россией новых санкций против КНДР
Политика

Также ежегодно Северная Корея, по данным неназванного собеседника агентства, импортирует «около 4,5 млн баррелей нефтепродуктов и 4 млн баррелей сырой нефти». Наибольшую часть этой продукции в страну поставляет Китай.

Теперь же, согласно принятому в Совбезе документу, на поставки нефтепродуктов в Северную Корею будут введены ограничения. Помимо этого, вводится лимит на поставки КНДР сырой нефти — эти объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также, как следует из новой резолюции, Пхеньян не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости.​

Ранее, 3 сентября, Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой около 6, которые зафиксировали сейсмические станции США, России, Китая, Южной Кореи и Японии. Президент США Дональд Трамп на это заявил, что готов использовать в отношении КНДР ядерное оружие. Минфин США, в свою очередь, призвал «экономически отрезать» Пхеньян от внешнего мира.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Совбез ООН , резолюция , Северная Корея , Санкции
Главное
«Яндекс.Такси» запустил проект по поддержке новых таксопарков Технологии и медиа
Материалы по теме
Постпред при ООН заявил о поддержке Россией новых санкций против КНДР Политика
Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата Политика
Власти КНДР заявили о готовности причинить США «боль и страдания» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку