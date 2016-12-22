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Кремль увидел «политическую конкуренцию» в итогах голосования в Москве
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Кремль увидел «политическую конкуренцию» в итогах голосования в Москве
Политика, 13:57
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Кремль увидел «политическую конкуренцию» в итогах голосования в Москве
По словам Дмитрия Пескова, итоги муниципальных выборов в Москве говорят о наличии плюрализма и политической конкуренции. Победу в некоторых районах «других партий» пресс-секретарь президента охарактеризовал словом «прекрасно»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Итоги единого дня голосования в Москве показали, что в российской политике присутствуют и плюрализм, и политическая конкуренция. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается Москвы, то большинство опять же за «Единой Россией». Есть побеждающие и от других партий, это прекрасно. Они будут принимать участие в жизни города, показывать эффективность. Это и есть плюрализм, это и есть политическая конкуренция»​​, — заявил Песков.

Низкую явку на муниципальных выборах он охарактеризовал как соответствующую европейским тенденциям. «Что касается явки, то в целом вряд ли можно сказать, что она существенно отличалась от предыдущих лет. Это, скажем так, уровень явки, который соответствует общеевропейским тенденциям. Когда речь идет о выборах думских она больше, главы регионов — она больше, когда муниципальные — это европейские тенденции», — пояснил пресс-секретарь. Говоря в целом о стране, Песков отметил, что в некоторых регионах явка была выше, в некоторых — ниже. «Если брать в целом по стране, то уровень тот же самый», — подытожил пресс-секретарь.

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При этом результаты выборов по всей стране, по мнению Пескова, говорят о поддержке населением кадровой политики президента.

«Говоря о выборах, надо говорить не только о Москве. Они были не столько в Москве, сколько в целом по всей России. В целом можно констатировать превосходство и поддержку кандидатов от «Единой России». Можно констатировать весьма внушительный кредит доверия, который был предоставлен тем кадрам, которые предлагались президентом. Мы видим поддержку кадровой политики президента», — сказал Песков.

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Он также отметил результаты борьбы с нарушениями на выборах, что обеспечило, по словам Пескова, их легитимность. «Отличительной чертой нынешних выборов была нулевая толерантность к нарушениям. Вы видели молниеносную реакцию властей. В молниеносном режиме производились увольнения, возбуждались уголовные дела, что не может не вызывать удовлетворения. Легитимность выборов была обеспечена по стране на достаточно высоком уровне, хотя бы можно судить об этом по информации, которую мы получаем из ЦИК: жалоб было гораздо меньше, и характер жалоб в большинстве случаев был гораздо менее серьезным. Они были по антуражным и второстепенным вопросам», — заявил Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин также оценил муниципальные выборы в столице как честные и конкурентные. Он заявил, что члены партии «Единая Россия» набрали «более 75% мандатов», но также отметил, что «политический ландшафт отдельных районов стал более разнообразным».

Как заявили в штабе экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальные депутаты, которых поддержал его штаб, а также партии ПАРНАС и «Яблоко» получат большинство по меньшей мере в 13 районах города из 125. Всего депутатам от штаба Гудкова удалось избраться в депутаты 110 муниципальных образований Москвы.

На муниципальных выборах в Москве в 2017 году было зарегистрировано рекордное число кандидатов — 8330, что в 1,7 раза больше, чем в 2012 году, и вдвое больше, чем в 2008-м, подсчитал ранее РБК. Значительно, на 22%, возросло число молодых кандидатов — в возрасте до 35 лет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя низкую явку на голосование в столице, заявил, что глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов «проводит такие выборы без избирателей» и назвал это «позором», призвав чиновника уйти в отставку. Тот в ответ предложил Жириновскому сложить депутатские полномочия.

Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев.
Теги: выборы , Кремль , Дмитрий Песков
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