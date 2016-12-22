«В боевой готовности»: зачем Путин поменял ивановского губернатора

Замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский стал новым главой Ивановской области. Источники связывают отставку его предшественника Павла Конькова с экономическими и коррупционными проблемами в регионе

Министерский «тяжеловес»

Во вторник, 10 октября, врио главы Ивановской области вместо ушедшего в отставку Павла Конькова стал замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. Это десятый за последние пару недель губернатор, покинувший пост «по собственному желанию».

41-летний Воскресенский был одним из участников проведенного администрацией президента в Сочи тренинга по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. Новый глава Ивановской области — выпускник РЭУ им. Г. В. Плеханова, в 90-х, согласно официальной биографии, он работал в российских и иностранных аудиторских компаниях. В 2000-х годах занимал должность референта, затем — замначальника экспертного управления президента России. С 2008 по 2012 год был замминстра экономического развития России, позже — замполпреда в Северо-Западном федеральном округе со специализацией на Калининградской области. В 2014 году вернулся в Минэкономразвития на должность замминистра. Ранее в 2017 году он рассматривался в качестве кандидата на пост главы «Почты России». В Минэкономразвития Станислав Воскресенский курировал вопросы, касающиеся улучшения инвестклимата и формирования благоприятной бизнес-среды, развития механизмов государственно-частного партнерства, налоговой политики, занимался координацией торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами АТР.

Воскресенский — «безусловно авторитетный» замминистра, после его ухода последним «тяжеловесом» в Минэке останется замминистра Олег Фомичев, сказал РБК один из его подчиненных. Источник добавил, что у новоиспеченного главы Ивановской области были непростые отношения с новым министром Максимом Орешкиным, поскольку «Воскресенский старше и опытней».

Политконсультант Дмитрий Фетисов согласен с тем, что Воскресенский считался перспективным и эффективным заместителем министра, но сомневается, что из него получится хороший губернатор. «Он никогда не тяготел ни к управлению регионом, ни к должности высшего должностного лица, ни к публичной политике. Управление регионом может оказаться банально не его условным призванием», — рассуждает Фетисов.

«Врио губернатора Станислав Воскресенский — фигура для региона новая», но именно с ним связаны надежды на скорые структурные изменения в экономике региона и бюджетной политике, сказал РБК депутат Ивановской облдумы от «Единой России» Александр Фомин. «Бюджет региона глубоко дотационный. Последние полтора года [областное] правительство принимало меры, чтобы сократить его дефицит, снизить задолженность коммерческим банкам и получить кредиты от Минфина. В регионе сократили расходы, в том числе социальные, что вызвало социальную напряженность в обществе. Денег сегодня не хватает на самое необходимое», — ра​​ссказал РБК депутат. Фомин надеется, что новый губернатор «профессионально оценит риски» и определит новые векторы развития областной бюджетной политики.

Ивановский бюджет главной проблемой региона в разговоре с РБК назвал и сам Коньков. По его словам, в 2015 году с изменением методики Минфина область потеряла до 2 млрд руб в год дотаций, что привело к бюджетному кризису. «Сейчас это с учетом решений федерального центра удалось стабилизировать», — добавил он.

В «боевой готовности»

О том, что Павел Коньков точно уйдет в отставку, стало известно за несколько дней до ее фактического объявления, ранее рассказывал РБК источник в правительстве Ивановской области. «В его рабочем кабинете сняли шторы, чтобы постирать, так как они были сильно прокурены. На даче в Ломах два дня делали генеральную уборку. Велась полномасштабная подготовка ко встрече нового губернатора», — описал ситуацию источник.

Коньков — уроженец Ивановской области. После учебы в Московском текстильном институте, стажировки в Стокгольмской школе экономики и работы на Климовском машиностроительном заводе, он вернулся в родной город. В 1990-2000-х годах работал на предприятиях текстильной промышленности, позже сделал политическую карьеру. В 2003 году избрался в законодательное собрание региона и стал председателям парламента, в 2008-м получил пост первого зампредседателя облправительства. В 2013-м — указом президента — стал врио губернатора. В 2014-м победил на выборах главы региона, получив свыше 80% голосов.

«Усилиями прессы с февраля в боевой готовности», — так Коньков ответил на вопрос РБК о том, была ли отставка для него неожиданной. Возможную причину отставки губернатор связал с общим курсом Кремля на «ротацию и омоложение губернаторского корпуса». На момент отставки главе региона было 59 лет, а его преемнику — 41 год.

В конце сентября 2017 года глава Ивановской области попал в список «губернаторов на вылет», представленный «Минченко Консалтинг». В начале октября близкий к федеральному правительству источник РБК сообщил, что Коньков станет одним из губернаторов, которые уйдут в ближайшее время.

В начале сентября источники РБК сообщали, что этой осенью могут смениться главы десяти регионов. Ранее свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского кр​ая Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и глава Омской области Виктор Назаров.

Факторы отставки

Одним из главных факторов, который может способствовать отставке Конькова, — коррупционные скандалы в регионе, ранее говорил РБК источник в областном правительстве. «За недолгое правление Конькова возбуждены уголовные дела в отношении четырех его заместителей. Андрей Кабанов (его обвинили во взятке от экс-начальника комитета по лесному хозяйству. — РБК) уже «на этапе», три других вице-губернатора — под следствием», — напомнил собеседник РБК.

Источник РБК в депутатском корпусе Ивановской облдумы связал коррупционные дела с «крайне неудачной кадровой политикой» губернатора. «Регион впереди России всей по коррупции среди чиновников в правительстве [области]. Поэтому федеральная власть озаботилась тем, что творится в регионе», — отметил собеседник РБК. К числу других факторов, повлиявших на решения об отставке, он назвал «недостаточно грамотную работу с партиями и общественными движениями» и рост протестного движения в области. Кроме того, у Конькова «не сложились отношения» с сенаторами от Ивановской области — Валерием Васильевым и Владимиром Бочковым, добавлял источник РБК в региональной администрации.

Среди других причин отставки источник РБК в областном правительстве называл сложное социально-экономическое положение и проблемы с реализацией в регионе программы по переселению из аварийного жилья. По программе сорваны сроки (ее предполагалось закончить к 1 сентября 2017 года). «Есть проблемы и с реализацией программы развития туризма в Ивановской области в целом и возведения объектов в ее рамках, в частности. А в эту программу входит туристическо-рекреационный кластер «Плес», — добавил он. В сентябре 2015 года оппозиционер Алексей Навальный публиковал видеосъемку резиденции около Плеса, которая, как он утверждал, принадлежала структурам, связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова говорила, что глава правительства только пользуется дачей в Плесе. Мэром этого города является зять директора «Роснефти» Игоря Сечина Тимербулат Каримов.

«За главой региона нет существенных провалов, но за время его нахождения на посту не замечено и существенных взлетов. Средний губернатор», — охарактеризовал Конькова политтехнолог Виктор Афонин, работавший в Ивановской области.

Собеседник РБК в правительстве региона на условиях анонимности связывал информацию о скорой отставке Конькова и с тем, что его не удалось отстоять главе Минстроя России Михаилу Меню. В 2005-2013 годы, до руководства министерством, Мень возглавлял Ивановскую область, затем он поддерживал своего преемника на федеральном уровне, объяснили источники РБК. С назначением Воскресенского министр фактически потерял контроль над регионом, заявил собеседник РБК в ивановском правительстве. «Воскресенский точно не человек Меня», — объяснил источник.

Афонин согласен с тем, что Коньков был фигурой, близкой к Меню. Теперь, по его словам, переходный период после ухода Меня на пост министра завершен, и у Ивановской области появится губернатор, который будет вести самостоятельную политику в соответствии с задачами федерального центра.

Компенсацией для Конькова может стать пост в Совете Федерации. Бывший губернатор будет включен в список кандидатов в сенаторы от Воскресенского, когда тот пойдет на выборы главы Ивановской области в 2018 году, рассказал источник в правительстве региона и подтвердил собеседник в аппарате верхней палаты парламента. «Правда, пока между Коньковым и Воскресенским достигнута только предварительная договоренность», — отметил источник. Сам Коньков сказал РБК, что о рокировке пока не знает. «По будущей работе тоже конкретного пока сказать не могу, но отдыхать больше месяца не планирую», — отметил экс-губернатор.