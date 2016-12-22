Экс-губернатору Ивановской области предложили перейти в Совет Федерации

Оставивший пост главы Ивановской области Павел Коньков может стать сенатором, рассказали источники РБК. Это произойдет через год, после выборов губернатора в регионе

Павел Коньков (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков может стать представителем региона в Совете Федерации. Об этом РБК рассказал источник в правительстве области, его слова подтвердил собеседник в аппарате верхней палаты.

Ранее, 10 октября, президент Владимир Путин принял отставку Конькова «по собственному желанию» и назначил временно исполняющим обязанности региона замминистра экономического развития Станислава Воскресенского. Источники РБК заявляли, что Коньков покинет свой пост 3 октября.

На данный момент сенаторами от Ивановской области являются Валерий Васильев (выдвигался в Совфед губернатором) и Владимир Бочков (от заксобрания).

По словам источника РБК в аппарате верхней палаты, Коньков будет включен в список кандидатов в сенаторы от Воскресенского, когда тот пойдет на выборы губернатора в 2018 году. «Правда, пока между Коньковым и Воскресенским достигнута только предварительная договоренность», — отметил источник в разговоре с РБК. Сенатор Васильев и сам Коньков заявили РБК, что о рокировке пока не знают. «У меня пока такой достоверной информации нет», — заявил РБК экс-губернатор, а сенатор сообщил, что «еще рано так далеко заглядывать». Оперативный комментарий Воскресенского РБК получить не удалось.

По закону «О порядке формирования Совета Федерации» каждый из 85 российских регионов представлен в верхней палате двумя сенаторами. Одного выбирает региональное заксобрание. Второго после выборов назначает глава региона — каждый из участников губернаторских выборов обязан представить список из трех кандидатур на посты сенаторов. В случае победы на выборах глава региона выбирает одного из кандидатов, который в дальнейшем будет представлять субъект в Совфеде.

Ушедшие в отставку главы регионов часто становятся членами Совета Федерации. На данный момент сенаторами являются экс-руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын, бывшие губернаторы Рязанской и Свердловской областей Олег Ковалев и Эдуард Россель. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко до назначения была губернатором Санкт-Петербурга.

Ивановская область стала десятым регионом, где сменился глава в ходе осенней ротации губернаторского корпуса. С 25 сентября Путин принял отставки глав Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края, Дагестана, Ненецкого автономного округа, Приморского края, Орловской, Новосибирской и Омской областей.