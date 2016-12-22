К чему приведет дипломатический кризис между Турцией и США

Арест сотрудника дипмиссии США в Стамбуле спровоцировал дипломатический кризис. Первым делом Вашингтон и Анкара приостановили выдачу виз. Турция хочет надавить на США, но до разрыва отношений дело не дойдет, говорят эксперты

Консульство США в Стамбуле, Турция (Фото: Neyran Elden / AP)

Анкара нагнетает ситуацию

Дипломатический скандал между Вашингтоном и Анкарой разразился в воскресенье, 8 октября. Поводом послужил арест 4 октября турецкими властями сотрудника генконсульства США в Стамбуле, гражданина Турции Метина Топуза. Ему предъявили обвинение в шпионаже и причастности к несостоявшейся попытке госпереворота в июле 2016 года.

Кризис между союзниками по НАТО обострился менее чем через месяц после того, как президент США Дональд Трамп назвал отношения между двумя странами «близкими, как никогда ранее».

Вашингтон, как говорится в заявлении посольства США в Турции, был «глубоко встревожен» арестом Топуза. США осудили действия правоохранительных органов Турции, а предъявленные ему обвинения назвали «необоснованными». Действия Анкары «заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала», говорится в заявлении. В целях безопасности США решили «свести к минимуму количество посетителей» посольства и консульств на территории Турции, поэтому посольство объявило о немедленном прекращении выдачи неиммиграционных виз (в том числе туристических и деловых).

Ответ Анкары не заставил себя долго ждать: также 8 октября турецкое посольство в США заявило, что приостанавливает оказание услуг по выдаче виз для американских граждан.

Власти страны имеют полное право возбуждать уголовное дело против своего гражданина на территории республики, заявили в Анкаре.

9 октября, по сообщениям турецких СМИ, власти выдали ордер на арест (но на момент публикации этой статьи пока не арестовали) еще одного гражданина Турции, работавшего в генконсульстве США в Стамбуле. Его полное имя неизвестно. Газета Hurriyet приводит только инициалы — Н. М. Дж. и утверждает, что на него дал показания ранее арестованный Топуз. Точное местонахождение второго подозреваемого неизвестно. Однако по данным издания Yeni Şafak, он находится в здании консульства США в Стамбуле. Правоохранительные органы, по сообщению издания, задержали и доставили в Стамбул для дачи показаний его жену и сына. Следствие утверждает, что они занимали руководящие должности в организации FETO, лидером которой является исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации переворота.

Анкара рассчитывает на отмену решения Вашингтона о приостановке выдачи виз, заявил министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль. Об этом в МИД Турции сообщили вызванному советнику американского посольства в Анкаре Филипу Коснетту, сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на свои дипломатические источники.

Дипломатический скандал между двумя союзниками ударил по рынкам: турецкая лира подешевела на 2,4%, упала и стоимость турецких акций и государственных облигаций. Больше всего подешевели акции авиаперевозчика Turkish Airlines и оператора аэропортов TAV (компании потеряли в цене 7,9 и 4,6% соответственно).

Визовые санкции США Турция — не единственная страна, с которой при Дональде Трампе ухудшились визовые отношения США. В конце августа в результате длительного дипломатического конфликта посольство и генконсульства США в России приостановили выдачу неиммиграционных виз. Выдачу виз в Москве возобновили с 1 сентября, но пройти собеседование и получить визу в генконсульствах США в регионах теперь нельзя. С конца июля примерный срок ожидания собеседования на гостевую визу в Москве увеличился с 50 до 85 дней. В конце сентября после загадочных «акустических атак», от которых пострадали более 20 американских дипломатов, США сократили свое дипломатическое присутствие на Кубе и приостановили выдачу виз в Гаване. На сегодня никаких данных о возобновлении выдачи виз на Кубе нет, а получить визу США кубинцы могут только через посольство или консульство в другой стране. Также в сентябре США за отказ принять обратно своих граждан, высланных из США, наложили визовые ограничения на Камбоджу, Эритрею, Гвинею и Сьерра-Леоне. Сами ограничения определялись для каждой страны отдельно. Больше всего пострадала Эритрея, граждане которой, за редким исключением, не смогут получить гостевую визу США в посольстве в Асмэре. В других странах ограничения коснулись в основном дипломатов, некоторых других госслужащих и их семей. Еще в начале 2017 года одним из первых своих указов новый президент значительно ограничил въезд в США и получение статуса беженца для граждан семи стран: Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. К концу сентября 2017 года из списка убрали Ирак и Судан, но добавили Северную Корею, Чад и Венесуэлу.

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Агрессивный Эрдоган

Метина Топуза, работавшего, по данным издания Yeni Şafakafak, в дипмиссии США с 1994 года, обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), подозреваемого в организации несостоявшегося путча в прошлом году. Помимо этого, по информации Yeni Şafak, Топуз по мобильному телефону связывался с активным членом террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), который был причастен к нападению на британское консульство и синагогу в Турции в 2003 году.

Гюлен сейчас находится на территории США, где проживает с конца 1990-х годов. Эрдоган на переговорах с президентом США Дональдом Трампом 16 мая потребовал выдать Гюлена Турции, однако Трамп этот призыв проигнорировал. Директор Российско-турецкого научного центра Ильшат​ Саетов полагает, что Трамп на последней встрече «дал понять» Эрдогану, что вопрос выдачи проповедника не в его власти. США как правовое государство, где работает закон, не может выдать Гюлена Турции без разрешения прокуратуры США, объясняет эксперт.

«В связи с тем, что США не идут навстречу Турции, Эрдоган решил сделать более агрессивный шаг», — говорит Саетов. Однако эксперт связывает действия турецких властей не только с отказом США выдавать проповедника, но также с проходящим в США судебным процессом над Резой Заррабом — ключевой фигурой коррупционного скандала 2013 года.

В 2013 году Реза Зарраб, турецко-иранский бизнесмен, близкий к семье Эрдогана, был арестован турецкими властями. Зарраба подозревали в подкупе министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна и председателя госбанка Halkbank Сулеймана Аслана. Как выяснило следствие, Halkbank был посредником при переводе средств в подставные китайские и турецкие компании и при переправке в Иран золота, купленного на эти деньги. Тогда Зарраб добился освобождения, вероятно, благодаря своим связям в правящих кругах, пишет Al Monitor.

В марте 2016 года бизнесмена снова арестовали, на этот раз в США. Американский Минюст подозревал его в организации незаконных финансовых операций, которые позволяли Ирану обходить американские санкции в 2010–2015 годах. Обвинение было выдвинуто в сентябре этого года. Помимо Зарраба оно предъявлено также экс-министру Чаглаяну, экс-главе госбанка Аслану и еще двум турецким госслужащим. Всем четверым инкриминируется вступление в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры.

Расследование дела с участием Зарраба может вскрыть подробности коррупционной деятельности окружения Эрдогана, допускает Саетов.

«Турецкие власти сейчас специально нагнетают ситуацию, пытаясь оказать давление на американские власти», — считает независимый эксперт и тюрколог Тимур Ахметов. Он указывает, что обычно аресты сотрудников дипмиссий осуществляются без лишнего внимания публики и в тесном сотрудничестве с причастными властями. Не имея возможности убедить американские власти выдать Гюлена, Эрдоган пошел на обострение.

Жесткая риторика в адрес США поможет Эрдогану сплотить население, уверен Саетов. Эксперт сомневается в том, что Турция пойдет на разрыв отношений с США, так как тесно связана с ними экономически. НАТО Анкара также вряд ли покинет по соображениям безопасности, подытожил эксперт.

С ним согласен Ахметов, по мнению которого в краткосрочной перспективе масштабного кризиса и разрыва отношений между США и Турцией не стоит ждать. Эксперт уверен, что Анкара ограничится символическими жестами и нагнетанием антиамериканских настроений в Турции для внутриполитических целей. Ахметов объясняет, что от США зависит решение многих важнейших для Турции вопросов, в том числе в Сирии и в отношении курдов.