Иран в ответ на новые санкции пообещал приравнять армию США к ИГ

Иран предупредил США о последствиях в случае принятия новых санкций и объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает Reuters.
КСИР готов пойти на ответные меры, заявил главнокомандующий корпуса бригадный генерал Мохаммад Али Джаафари. «Если новости о глупости американского правительства правдивы и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняет армию США к «Исламскому государству» во всем мире и особенно на Ближнем востоке», — заявил Джаафари. «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
Джаафари также посоветовал США переместить свои военные базы, расположенные в регионе, за пределы радиуса поражения иранскими ракетами в 2 тыс. км.
В пятницу, 6 октября, Белый дом анонсировал введение новых санкций против Ирана за испытание ракет, поддержку «терроризма» и кибероперации, передает Reuters.
В воскресенье, 8 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран поддерживает Северную Корею, ведя с ней торговлю. Трамп также заявил, что Иран нарушает условия ядерной сделки.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп 12 октября представит конгрессу США новую стратегию в отношении Ближнего Востока. Источники рассказали, что Трамп может объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном.