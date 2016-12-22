Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,43 58,06 EUR Нал. 68,53 68,07 USD Бирж. 58,19 +0,49 EUR Бирж. 68,28 +0,76 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4460,01 +38,29 ММВБ 2093,86 +0,27% РТС 1134,30 -0,85% Brent 55,68 -2,30% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7522,87 +0,20%
Иран в ответ на новые санкции пообещал приравнять армию США к ИГ
Лента новостей
В Барселоне начался митинг за сохранение Каталонии в составе Испании 14:23, Политика Полиция освободила наехавшего на пешеходов в Лондоне водителя 14:20, Общество Премьер Турции заявил о координации с Россией действий в сирийском Идлибе 13:53, Политика Иран в ответ на новые санкции пообещал приравнять армию США к ИГ 13:40, Политика 100% легально: «Мастерчейн» — первый юридически чистый блокчейн в России 13:32, РБК и Ассоциация ФинТех МИД пригрозил ограничить работу американских СМИ в России 13:29, Политика Вновь собравшихся на Манежной площади задержали полицейские 13:18, Политика Рекордсмен чемпионата Италии по футболу объявил о завершении карьеры 13:12, Спорт В ЕАО нашли возможно принадлежащие пропавшей в июне девочке останки 13:05, Общество В Гане в результате взрывов на автозаправке погибли шесть человек 13:00, Общество Reuters сообщил о переброске турецких сил в сирийский Идлиб 12:36, Политика Как овладеть навыками ведения переговоров 12:35, РБК и Mitsubishi Electric Американского рэпера Нелли арестовали по подозрению в изнасиловании 12:20, Общество Лидер Ferrari сошел с трассы во второй за три недели гонке «Формулы-1» 12:12, Спорт На Украине арестовали имущество экс-главы администрации Януковича 12:01, Политика В полиции Петербурга назвали число задержанных на акции протеста 11:34, Политика Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин 11:28, Политика Две сборные за день пробились на ЧМ-2018 по футболу в России 11:22, Спорт Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 11:13, РБК и Phillips Филиппины выдадут США обвиняемого в подготовке «второго 11 сентября» 11:09, Общество В Китае отчитались о 1,3 млн наказанных за коррупцию чиновников 10:58, Политика Застрявшие за границей сотрудники «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву 10:58, Общество Учи язык и путешествуй: Британский Совет зовет на выставку образования 10:37, РБК и British Council Овечкин повторил столетний рекорд в НХЛ 10:30, Спорт В Москве в результате ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек 10:28, Общество Reuters сообщил об окружении боевиков ИГ в сирийском Маядине 10:20, Политика В Москве задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании 10:04, Общество В Москве у гендиректора фирмы украли ценности на 2 млн руб. 09:39, Общество
Иран в ответ на новые санкции пообещал приравнять армию США к ИГ
Политика, 13:40
0
Иран в ответ на новые санкции пообещал приравнять армию США к ИГ
Корпус стражей исламской революции пригрозил приравнять армию США к боевикам ИГ, если Вашингтон введет новые санкции против Тегерана. Ранее Белый дом анонсировал введение новых ограничительных мер
Мохаммад Али Джаафари (Фото: Reuters)

Иран предупредил США о последствиях в случае принятия новых санкций и объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает Reuters.

КСИР готов пойти на ответные меры, заявил главнокомандующий корпуса бригадный генерал Мохаммад Али Джаафари. «Если новости о глупости американского правительства правдивы и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняе​т армию США к «Исламскому государству» во всем мире и особенно на Ближнем востоке», — заявил Джаафари. «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

Джаафари также посоветовал США переместить свои военные базы, расположенные в регионе, за пределы радиуса поражения иранскими ракетами в 2 тыс. км.

В пятницу, 6 октября, Белый дом анонсировал введение новых санкций против Ирана за испытание ракет, поддержку «терроризма» и кибероперации, передает Reuters.

В воскресенье, 8 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран поддерживает Северную Корею, ведя с ней торговлю. Трамп также заявил, что Иран нарушает условия ядерной сделки.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп 12 октября представит конгрессу США новую стратегию в отношении Ближнего Востока. Источники рассказали, что Трамп может объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США , Иран , ИГ
Главное
Вновь собравшихся на Манежной площади задержали полицейские Политика
Материалы по теме
Трамп рассказал о поддержке Ираном Северной Кореи Политика
В Пентагоне усомнились в способности Сирии, России и Ирана победить ИГ Политика
МИД назвал слухом слова о планах США аннулировать ядерную сделку с Ираном Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку