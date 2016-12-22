Путин сменил губернатора Новосибирской области

Владимир Городецкий ушел в отставку «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Вологды Андрей Травников, по словам которого работу надо выбирать так, чтобы было интересно работать

Владимир Городецкий (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, который стал восьмым за последние две недели главой региона, покинувшим свой пост «по собственному желанию».

Временно исполняющим обязанности руководителя Новосибирской области назначен мэр Вологды Андрей Травников. О своем решении Путин объявил на состоявшейся в пятницу в Ново-Огарево встрече с Травниковым.

«Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области», — говорится в указе президента.

Накануне, 5 октября, Травников сообщил на своей странице в сети Facebook, что приехал в Москву, чтобы принять участие в энергетическом форуме. В августе 2017 года в интервью «РБК-Вологда» он говорил, что при решении о выборе места работы исходит из принципа, что жить надо там, где интересно работать.

«Сегодня руководитель зачастую выбирает не место, где интересно жить, а где интересно работать. Вот и я свое решение принимал по такому же принципу», — сказал тогда Травников, объясняя согласие занять пост мэра Вологды.

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Андрей Травников (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Андрей Травников родился в 1971 году в городе Череповец Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности «электропривод и автоматика», позднее прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

В 1992–2006 годах Травников работал на разных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»), в 2010 году стал первым замом мэра Череповца, в 2012-м — заместителем губернатора Вологодской области, в 2014 году — заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. В ноябре 2016 года депутаты Вологодской городской думы избрали его главой администрации Вологды.

Теперь уже бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий был избран главой региона в сентябре 2014 года в возрасте 66 лет, а до этого в соответствии с указом президента несколько месяцев временно исполнял обязанности губернатора.

До того как стать губернатором, Городецкий был мэром Новосибирска (в 2000–2014 годах), в январе 2014-го был назначен на должность заместителя губернатора Новосибирской области, где курировал вопросы создания Новосибирской агломерации.

В сентябре 2017 года эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» поставили Городецкого на четвертое место в «расстрельном списке» губернаторов, имеющих наибольшие шансы покинуть свой пост. По словам политолога Евгения Минченко, Городецкого среди президентского окружения поддерживал только премьер-министр Дмитрий Медведев, «который и обеспечил его назначение».

«Больших проектов, которые бы тянули Городецкого за собой, практически нет, экономическая привлекательность региона средняя», — отметил политолог. Кроме того, не на руку главе Новосибирской области работает его низкая узнаваемость: он, по словам Минченко, «ни рыба ни мясо».

Источники РБК в Кремле ранее сообщали о скорой отставке около десяти глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.