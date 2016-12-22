Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции

В Брюсселе договорились о продлении санкций в отношении России еще на полгода. Официально продление антироссийских санкций ожидается 14 сентября

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Представители 28 стран — членов ЕС в среду, 6 сентября, на еженедельном заседании в Брюсселе договорились о продлении персональных санкций, введенных против граждан России и ряда юридических организаций в связи с ситуацией на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

Официальное продление действия санкционного списка, куда внесены 149 человек и 38 юридических лиц, ожидается 14 сентября, сообщает Reuters. Ранее эту же дату называли источники агентств «РИА Новости» и «Интерфакс» в европейских дипломатических кругах.

Источники агентств тогда сообщали, что состав фигурантов списка может незначительно измениться, но не по политическим, а по техническим соображениям. «Возможны технические изменения — если кто-то умер, например», — отметил один из них.

Сейчас, согласно информации на сайте Европейского Совета, в список внесены 153 человека и 40 юридических лиц.

Действие санкционного списка решено продлить до середины марта, уточняет Reuters.

Впервые ЕС ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц за их роль, по мнению Брюсселя, в украинском кризисе в марте 2014 года. Меры подразумевают визовые ограничения и заморозку активов на территории стран ЕС. Последний раз эти санкции продлевались в марте 2017 года.

В июне 2017 года ЕС также продлил на год действие санкций против России, введенных после присоединения Крыма. Речь идет об ограничениях на импорт продуктов из Крыма и Севастополя и на работу с предприятиями полуострова. Позднее к этому решению ЕС традиционно присоединились еще пять стран — Албания и Черногория (страны — кандидаты на вхождение в состав ЕС), входящая в состав Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Грузия и Украина.