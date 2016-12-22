Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 57,40 EUR Нал. 68,89 68,34 USD Бирж. 57,37 -0,15 EUR Бирж. 68,39 -0,18 USD ЦБ. 57,34 -0,51 EUR ЦБ. 68,42 -0,36 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2014,60 +0,53% РТС 1106,70 +0,53% Brent 54,21 +1,92% DJIA 21836,84 +0,38% Nasdaq 6400,43 +0,39% FTSE 7354,13 -0,25%
Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции
Лента новостей
Дальневосточный треугольник: сможет ли Россия примирить две Кореи 21:38, Политика Экс-топ-менеджеры банка «ФК Открытие» создали коллекторский бизнес 21:30, Финансы СК продил расследование «дела ЮКОСа» на шесть месяцев 21:25, Политика Захарова заявила о «людях в штатском» на дипломатических объектах в США 20:41, Политика «Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива 20:40, Бизнес Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции 20:29, Политика Стенли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы ФРС США 20:17, Экономика Собянин прокомментировал жалобы на скользкую плитку в Москве 20:17, Общество МЧС предупредило москвичей о шторме и сильном ветре 20:13, Общество Кредиторы «Трансаэро» проголосовали за конкурсное производство 20:12, Бизнес На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье» 20:06, Политика Все идет по плану: как заработать на виртуальном ремонте 19:51, Свое дело Астрономы зарегистрировали самую мощную за 12 лет вспышку на Солнце 19:44, Технологии и медиа Роман Бердников: «Поклонники электромобилей смогут доехать до Китая» 19:40, Пресс-релизы Премия для России: как мировая экономика поддержала высокие цены на нефть 19:38, Мнение В Северной Осетии убили трех готовивших нападение на полицейских боевиков 19:37, Политика Истребители Бельгии поднялись на перехват российских Cу-27 над Балтикой 19:10, Политика Грызлов отметил снижение числа нарушений перемирия в Донбассе 19:06, Политика Троценко предсказал пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ в 1 млн человек 18:57, Бизнес Минтранс предложил повысить акцизы на бензин и дизтопливо 18:54, Бизнес Росавиация назвала причины крушения Ан-2 под Балашихой 18:52, Общество Минприроды заявило об отсутствии претензий к ушедшему главе Росгидромета 18:46, Общество Анализ ДНК доказал отсутствие родства Сальвадора Дали с его «дочерью» 18:43, Общество ООН обвинила власти Сирии в многократном использовании химического оружия 18:41, Политика Российской медалистке ЧМ по гимнастике разрешили выступать за Грузию 18:31, Спорт СМИ узнали об идее ввести автомобильные номера «европейского» образца 18:23, Общество Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 18:21, Партнерский материал Леонтьев прокомментировал сообщения о «корзинках с колбасой» от Сечина 18:21, Политика
Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции
Война санкций, 20:29
0
Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции
В Брюсселе договорились о продлении санкций в отношении России еще на полгода. Официально продление антироссийских санкций ожидается 14 сентября
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Представители 28 стран — членов ЕС в среду, 6 сентября, на еженедельном заседании в Брюсселе договорились о продлении персональных санкций, введенных против граждан России и ряда юридических организаций в связи с ситуацией на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

Официальное продление действия санкционного списка, куда внесены 149 человек и 38 юридических лиц, ожидается 14 сентября, сообщает Reuters. Ранее эту же дату называли источники агентств «РИА Новости» и «Интерфакс» в европейских дипломатических кругах.

Источники агентств тогда сообщали, что состав фигурантов списка может незначительно измениться, но не по политическим, а по техническим соображениям. «Возможны технические изменения — если кто-то умер, например», — отметил один из них.

«Вводим санкции, чтобы поговорить»: лидеры ЕС о санкциях против России
Политика

Сейчас, согласно информации на сайте Европейского Совета, в список внесены 153 человека и 40 юридических лиц.

Действие санкционного списка решено продлить до середины марта, уточняет Reuters.

Впервые ЕС ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц за их роль, по мнению Брюсселя, в украинском кризисе в марте 2014 года. Меры подразумевают визовые ограничения и заморозку активов на территории стран ЕС. Последний раз эти санкции продлевались в марте 2017 года.

В июне 2017 года ЕС также продлил на год действие санкций против России, введенных после присоединения Крыма. Речь идет об ограничениях на импорт продуктов из Крыма и Севастополя и на работу с предприятиями полуострова. Позднее к этому решению ЕС традиционно присоединились еще пять стран — Албания и Черногория (страны — кандидаты на вхождение в состав ЕС), входящая в состав Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Грузия и Украина.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: санкции , Украина , ЕС
Главное
На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье» Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили дату очередного продления санкций ЕС в отношении России Политика
«Вводим санкции, чтобы поговорить»: лидеры ЕС о санкциях против России Политика
Меркель рассказала об условиях снятия санкций с России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку