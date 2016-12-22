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Депутат сообщил о казни попавшего в плен в Сирии казака
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Депутат сообщил о казни попавшего в плен в Сирии казака
Политика, 13:47
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Депутат сообщил о казни попавшего в плен в Сирии казака
Попавший в плен к боевикам ИГ казак Роман Заболотный был казнен в тот же день, когда появилось видео, на котором он рассказал о пленении его и Григория Цуркану, рассказал ростовский депутат

Казак Роман Заболотный, который был захвачен боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), был казнен в тот же день, когда появилось видео, на котором он рассказывает о своем пленении. Об этом РБК.Юг сообщил депутат ростовской Гордумы Анатолий Котляров.

«По моим источникам, к сожалению, это уже произошло. Заболотного казнили. Произошло это 3 октября», — заявил он.

Источник РБК.Юг, близкий к войску Донскому, не смог подтвердить эту информацию. «Вся информация о смерти Романа появляется на арабских сайтах <...> Видеозаписи казни нет», — сказал он.

Во вторник, 3 октября, на связанном с ИГ Amaq News Agency было опубликовано видео, на котором мужчина, назвавшийся уроженцем Ростовской области Романом Заболотным, рассказывает о том, что попал в плен. Он также называет второго попавшего в плен мужчину — уроженца Домодедовского района Григория Цуркану (он также виден в кадре).

То, что на видео запечатлен именно Заболотный, РБК подтвердил его друг. По его словам, Заболотный, попал в Сирию через ЧВК Вагнера. «Он приехал из Ростова-на-Дону на базу ЧВК Вагнера в Молькино 3 июля, в свой день рождения. Уже оттуда позвонил мне и предложил отпраздновать. Я приехал, и тогда-то он и сказал мне, что собирается оттуда ехать в Сирию», — рассказывал друг Заболотного, пожелавший сохранить анонимность. Он говорил, что Заболотный рассказал о зарплате в 300 тыс. руб. в месяц.

В среду, 4 октября, Заболотного опознали как «участника казачьего движения». Об этом рассказал начальник штаба районной казачьей организации Аксайского юрта Иван Василенков. 

Другого пленника, Григория Цуркану, опознал его брат Роман. По его словам, Григорий Цуркану в мае этого года отправился в Сирию через ЧВК Вагнера и не являлся военнослужащим Минобороны. Цуркану состоял во всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».

И Цуркану, и Заболотный до поездки в Сирию служили в Донбассе. 

МИД России сообщал, что выясняет судьбу захваченных в Сирии людей, называемых «российскими солдатами». Минобороны России заявляло, что никто из военнослужащих в плен к боевикам в Сирии не попадал.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ИГ , смерть , плен
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