Главное из пресс-конференции Путина по итогам БРИКС

Владимир Путин провел пресс-конференцию после окончания саммита БРИКС в Китае. Он ответил на вопросы журналистов о деле Серебренникова, суде «Роснефти» против «Системы», миротворцах в Донбассе и другом. Главное — в обзоре РБК

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

О деле «Системы» и «Роснефти»

«Я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения. Это пошло бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом»

«Роснефть» обвиняет «Систему» в том, что реорганизация «Башнефти» перед передачей нефтекомпании государству принесла ей ущерб более чем в 100 млрд руб. Суд встал на сторону «Роснефти». Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что предложений о мировом соглашении со стороны «Системы» никогда не поступало. После заявления Путина акции «Системы» подорожали на 15%.

О закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке

«Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение российскому МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система».

О сокращении американской дипмиссии

«Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155».

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией 29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде. В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов». 3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​. 14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы. 28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы. 31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

«Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами. <...> В этих условиях нагнетание военной истерии, оно до хорошего не доведет. Это все может привести к глобальной планетарной катастрофе. И к огромному количеству человеческих жертв.

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

<...> Вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения. <...> Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть. Понимаете, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности».

О словах Кадырова

3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой заявил, что выступит против курса российской власти, если она поддержит позицию руководства Мьянмы, обвиняемого в притеснении мусульман-рохинджа в штате Ракхайн.

«Мы против любого насилия и призываем власти этой страны взять ситуацию под контроль. Что касается мнения граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, то это тоже в полном объеме касается и их. Но я вас уверяю, здесь никакой фронды со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке».

Об отправке миротворцев в Донбасс

«Наличие миротворцев, даже можно сказать — не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. <...> Будем считать, что это поручение Министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности».

О деле против режиссера Серебренникова

« (В деле режиссера) нет никакой цензуры, давления... Это вкусовые вещи. Если власть финансирует (режиссера), она относится как минимум нейтрально. Вопросы только в законности расходования бюджетных средств. В сфере культуры, также как и в других областях, правоохранительные органы занимаются контролем за расходованием бюджетных средств. Если следственные органы увидят, что кто-то нарушает законодательство, и к ним будут применяться аналогичные методы работы, и они будут призываться к ответственности. Контролирующие организации работают по поверке всех средств, получаемых всеми практически без исключения деятелями искусства, которые получают их из казны. Если по Михалкову будут какие-то данные, и его будут проверять».

О желании восстановить авиасообщение с Египтом

«Отношения между Россией и Египтом находятся на подъеме. Очень хочется восстановить авиасообщение в полном объеме, но мы договорились, что наши авиационные службы будут продолжать работу по обеспечению безопасности».

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в 2015 году после катастрофы лайнера А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в результате теракта. Россия потребовала ужесточения мер безопасности в египетских аэропортах для возобновления полетов.

Об отношениях с президентом США Дональдом Трампом

«Что касается разочарования или неразочарования, ваш вопрос звучит очень наивно. Я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью».

Об участии Ксении Собчак в президентских выборах

«В конечном итоге это определяется на выборах. Но каждый человек в соответствии с действующим законом, если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру, и Ксения Собчак не является здесь исключением».