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Прокремлевские эксперты назвали причины последних отставок губернаторов
Отставки губернаторов, 18:59
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Прокремлевские эксперты назвали причины последних отставок губернаторов
Единой причины замен в руководстве российских регионов нет — они вызваны внутриэлитными конфликтами, возрастом и коррупционными скандалами, говорится в докладе провластного Агентства политических и экономических коммуникаций
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Почему меняют губернаторов

Принимая решения о замене глав регионов в ходе ​осенней волны ротации, Кремль руководствовался несколькими основными причинами, говорится в докладе «Осеннее обновление губернаторского корпуса: мотивы и критерии» Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), который есть в распоряжении РБК. Среди них АПЭК называет внутриэлитные конфликты и публичные скандалы, затронувшие губернаторов, протесты в регионах, преклонный возраст глав субъектов федерации, коррупционные разоблачения.

Какой-то одной причины у отставок нет, считают в АПЭК; об отсутствии единого тренда в нынешней волне ротации говорится и в сентябрьском докладе фонда «Петербургская политика» (есть в распоряжении РБК).

В своем докладе эксперты АПЭК называют несколько глав регионов с высокими или выше среднего шансами на отставку — Владимира Миклушевского (Приморский край), Марину Ковтун (Мурманская область), Вячеслава Назарова (Омская область) и Александра Карлина (Алтайский край), а также Виктора Зимина из Хакасии и Владимира Городецкого из Новосибирской области. По словам соавтора доклада, гендиректора АПЭК, члена высшего совета «Единой России» Дмитрия Орлова, их замена возможна в течение полугода.

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Политконсультант Дмитрий Фетисов в целом согласен с оценкой АПЭК, за исключением кандидатуры Виктора Зимина. «На мой взгляд￼, у него устойчивые позиции, поскольку он воспринимается федеральным центром как эффективный глава и регион демонстрирует неплохие социально-экономические показатели. Несколько коррупционных скандалов в Хакасии нельзя назвать значительными и затрагивающими непосредственно Зимина», — отметил эксперт (одно из самых громких коррупционнных дел в республике было связано с Владимиром Бызовым, главой аппарата регионального правительства, которого ФСБ уличила в махинациях при организации аукционов в сфере строительства и здравоохранения).

4 октября источник «РИА Новости» в администрации президента отрицал возможность отставки главы Алтайского края, а также глав Республики Алтай и Хакасии. Также источники агентства назвали невозможной смену главы Приморского края. Ранее главы этих регионов попали в список «на вылет», составленный экспертами холдинга «Минченко Консалтинг», наряду с руководителями Калмыкии, Северной Осетии, Республики Алтай, Новосибирской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей.

Как подбирают назначенцев

Эксперты АПЭК обращают внимание, что, подбирая новых кандидатов, власти не останавливаются исключительно на «молодых технократах». Политологи говорили о таком тренде в начале года, когда губернаторские посты получили несколько человек моложе 50 лет (в Пермский край был назначен 38-летний Максим Решетников, в Удмуртию — 43-летний Александр Бречалов, а 45-летний Николай Любимов — в Рязанскую область).

Максим Решетников (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В конце сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что во власть привлекает «молодых широкопрофильных специалистов». По его словам, они имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках и, по мнению президента, несмотря на молодость, способны реализовать свой потенциал в интересах регионов.

Но сегодня говорить об общей тенденции к омоложению руководителей субъектов нельзя, уверены в АПЭК. Об этом свидетельствуют последние назначения — 62-летнего Александра Усса в Красноярский край и 68-летнего Владимира Васильева в Дагестан, пояснил РБК Орлов. Кремль при назначении новых губернаторов следует принципам эффективности, налаживанию управляемости в регионах, полагает он.

Также, хотя большинство из новой волны губернаторов являются «варягами», работавшими в органах федеральной власти до назначения и прямо с новыми регионами не связанными, есть и противоположные примеры: Усс до назначения занимал пост председателя Красноярского заксобрания, а Дмитрий Азаров, назначенный врио главы Самарской области, несколько лет назад был мэром Самары.​

Чем предстоит заняться новым лидерам

​Резюмируя, АПЭК делит новых глав регионов на несколько типов: «молодые технократы» (Глеб Никитин в Нижегородской области и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе), региональные политики с опытом работы на федеральном уровне (Азаров), политические тяжеловесы (Усс) и высокопоставленные функционеры от партии власти (Васильев, возглавлявший фракцию «Единой России» в Госдуме, и отчасти Азаров, руководивший межкоординационным советом партии в нескольких областях).

Перед ними стоят разные задачи, считают авторы доклада. Васильеву предстоит бороться с криминалом и коррупцией в Дагестане, Уссу — готовить Красноярский край к Универсиаде-2017, Никитину — преодолевать внутриэлитные конфликты в Нижегородской области, Цыбульскому — выстраивать отношения НАО с Архангельской областью.

Новые врио глав регионов вряд ли будут демонстрировать единый подход в отношениях с элитными группами, находившимися в последние годы в оппозиции, предупреждают эксперты из фонда «Петербургская политика» в сентябрьском рейтинге. Если в Самарской области взаимодействие с ними вполне ожидаемо, то в Нижегородской области новый врио сталкивается с негативной информационной кампанией. Подобные конфликты (особенно в регионах с сложным политическим ландшафтом) могут осложнить работу региональных лидеров.

За последнюю неделю в отставку ушли пятеро глав регионов — Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края, Дагестана и Ненецкого автономного округа. Всего свои посты в ходе осенней ротации губернаторского корпуса могут покинуть до десяти руководителей субъектов, ранее говорили близкие к Кремлю источники РБК.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: Дмитрий Орлов , АПЭК , отставки губернаторов
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