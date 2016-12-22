В Минобороны рассказали о ликвидации семи полевых командиров ИГ в Сирии

За последние двое суток боевики в Сирии потеряли 304 человека в результате ударов российской авиации. Уничтожены полевые командиры, один из них был выходцем из Казахстана

Авиация ВКС РФ. Август 2016 года (Фото: снимок с видео / Минобороны РФ / ТАСС)

Российская авиация уничтожила 304 боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», среди них был командир из Казахстана, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны. Удары нанесены по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата.

«Уничтожены семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков

Авиация нанесла также удары по центру подготовки иностранных наемников. Центр, а также около 40 членов группировки с Северного Кавказа уничтожены. Более 170 боевиков в результате получили ранения, добавил он.

Авиаударами разрушены командные и опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами, танки, внедорожники и артиллерийские установки, заявил представитель Минобороны.

За вторую половину сентября ударами авиации Воздушно-космических сил уничтожены более 2 тыс. боевиков, около 2,7 тыс. получили ранения, говорил Конашенков в конце месяца. Тогда он заявил, что убиты 16 полевых командиров и 400 боевиков, выходцев из России и других постсоветских стран.

Отряды оппозиции из «Сирийских демократических сил» (СДС) в конце сентября обвинили российских военных в ударах по своим позициям под Дейр-эз-Зором. СДС вели бои на восточном берегу Евфрата против формирований ИГ.

Расположенный в Лондоне Сирийский центр по правам человека сообщил 2 октября, что российские и сирийские силы продолжают наносить авиаудары по Дейр-эз-Зору. В результате, по подсчетам организации, с 29 сентября в одноименной провинции погибли 114 мирных жителей, в том числе 31 ребенок.