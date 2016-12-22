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Трамп допустил прекращение торговли с сотрудничающими с КНДР странами
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Трамп допустил прекращение торговли с сотрудничающими с КНДР странами
Политика, 22:13
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Трамп допустил прекращение торговли с сотрудничающими с КНДР странами
Дональд Трамп заявил о том, что для решения ситуации на Корейском полуострове США рассматривают вариант прекращения торговых отношений со странами, ведущими бизнес с КНДР. Ранее Пхеньян объявил об очередном ядерном испытании
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Соединенные Штаты рассматривают возможность прекращения торговых отношений со странами, которые ведут бизнес с Пхеньяном. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

«США, — как написал президент, — рассматривают, помимо других вариантов [решения ситуации с ядерной программой КНДР], прекращение любой торговли с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей». Подробностей планов американских властей глава Соединенных Штатов не привел.

С таким заявлением Трамп выступил после объявления КНДР об «успешном» испытании водородной бомбы. Пхеньян, как уточнялось в сообщении, прозвучавшем в эфире Центрального телевидения Северной Кореи, 3 сентября, испытал боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

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При этом за несколько часов до этого на территории КНДР сейсмические станции разных стран зафиксировали мощные подземные толчки. Их магнитуду они оценили в диапазоне от 5,6 до 6,4. В Южной Корее и Японии эти землетрясения связали с проведением Пхеньяном очередных ядерных испытаний.

Трамп после этого, отвечая на вопрос о том, планирует ли Вашингтон применить в отношении Северной Кореи военную силу, заметил: «Посмотрим». Ранее испытание Пхеньяном водородной бомбы он также назвал «враждебным и опасным для США действием». Северная Корея, как отметил американский лидер, является «государством-разбойником», представляющим «угрозу и проблему для Китая», который, в свою очередь, по данным Трампа, пытается помочь с решением ситуации на Корейском полуострове, но «практически безуспешно».

В понедельник, 4 сентября, заседание в связи с испытанием КНДР водородного заряда проведет Совет Безопасности ООН, пишет Reuters.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , КНДР , Дональд Трамп , торговые отношения
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