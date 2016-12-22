Трамп допустил прекращение торговли с сотрудничающими с КНДР странами

Дональд Трамп заявил о том, что для решения ситуации на Корейском полуострове США рассматривают вариант прекращения торговых отношений со странами, ведущими бизнес с КНДР. Ранее Пхеньян объявил об очередном ядерном испытании

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Соединенные Штаты рассматривают возможность прекращения торговых отношений со странами, которые ведут бизнес с Пхеньяном. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

«США, — как написал президент, — рассматривают, помимо других вариантов [решения ситуации с ядерной программой КНДР], прекращение любой торговли с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей». Подробностей планов американских властей глава Соединенных Штатов не привел.

С таким заявлением Трамп выступил после объявления КНДР об «успешном» испытании водородной бомбы. Пхеньян, как уточнялось в сообщении, прозвучавшем в эфире Центрального телевидения Северной Кореи, 3 сентября, испытал боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

При этом за несколько часов до этого на территории КНДР сейсмические станции разных стран зафиксировали мощные подземные толчки. Их магнитуду они оценили в диапазоне от 5,6 до 6,4. В Южной Корее и Японии эти землетрясения связали с проведением Пхеньяном очередных ядерных испытаний.

Трамп после этого, отвечая на вопрос о том, планирует ли Вашингтон применить в отношении Северной Кореи военную силу, заметил: «Посмотрим». Ранее испытание Пхеньяном водородной бомбы он также назвал «враждебным и опасным для США действием». Северная Корея, как отметил американский лидер, является «государством-разбойником», представляющим «угрозу и проблему для Китая», который, в свою очередь, по данным Трампа, пытается помочь с решением ситуации на Корейском полуострове, но «практически безуспешно».

В понедельник, 4 сентября, заседание в связи с испытанием КНДР водородного заряда проведет Совет Безопасности ООН, пишет Reuters.