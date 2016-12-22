Без паники: как в России стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Общество, 13:35
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Без паники: как в России стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus
29 сентября в ГУМе в Москве стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus. К 10:00 мск очередь из желающих купить новый гаджет достигла 30 человек. В прошлом году начало продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus вызвало куда больший ажиотаж: к моменту открытия ГУМа в очереди стояло около 300 человек.
Очередь за iPhone сегодня и год назад — в фотогалерее РБК.
29 сентября в России, по традиции в московском ГУМе, стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus. На момент открытия магазина в очереди за смартфонами стояло около 30 человек.
В прошлом году старт продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus собрал в очереди почти в 10 раз больше — около 300 человек.
iPhone 8 в России в зависимости от комплектации стоит от 56,99 тыс. руб., iPhone 8 Plus — от 64,99 тыс. руб.
Цена iPhone 7 и iPhone 7 Plus начиналась в прошлом году от 56,99 тыс. руб. за устройство с 32 GB памяти. iPhone 7 с объемом памяти 128 GB можно было купить как минимум за 65,99 тыс. руб. Минимальная цена на iPhone 7 Plus составляла 67,99 тыс. руб.
Как и в прошлом году покупатели часто покупают сразу несколько iPhone, рассказал корреспондент РБК, находящийся в ГУМе в момент старта продаж.
Старт продаж iPhone 8 в других странах, по данным Reuters, также не вызвал ажиотажа. Так, в Сан-Франциско у магазина, где начались продажи iPhone 8, собралось 80 человек, а в Сиднее в очереди у магазина — менее 30 человек.
iPhone 8, iPhone 8 Plus выполнены в стеклянном корпусе, диагонали экранов составляют 4,7 дюйма у iPhone 8 и 5,5 дюйма у iPhone 8 Plus.
В 2016 году Роскачество составило список лучших смартфонов.
В опубликованный рейтинг попали iPhone 7, iPhone 7 Plus.
В опубликованный рейтинг попали iPhone 7, iPhone 7 Plus.
iPhone 8 представлен в трех цветах — золотой, черный и серый.
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снизилась на $43 млрд из-за нейтральных и негативных обзоров аналитиков новых смартфонов Apple.
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