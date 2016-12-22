Без паники: как в России стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus

29 сентября в ГУМе в Москве стартовали продажи iPhone 8 ​и iPhone 8 Plus. К 10:00 мск очередь из желающих купить новый гаджет достигла 30 человек. В прошлом году начало продаж iPhone 7 и ​iPhone 7 Plus вызвало куда больший ажиотаж: к моменту открытия ГУМа в очереди стояло около 300 человек.

Очередь за iPhone сегодня и год назад — в фотогалерее РБК.