Акции Apple показали самое большое недельное падение за 1,5 года

Капитализация компании снизилась на $43 млрд из-за нейтральных и негативных обзоров аналитиков новых продуктов Apple. Акции компании побили собственный недельный антирекорд за последние 17 месяцев

Фото: Wang Gang / Zuma / Global Look Press

За последнюю неделю капитализация Apple снизилась на рекордные $43 млрд, это наименьший показатель рыночной стоимости компании за последние 17 месяцев, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, стоимость акций Apple в последний день рабочей недели снизилась на 1,5%. За последние пять дней их цена упала более чем на 5,2%. Это самое существенное снижение стоимости акций компании на бирже с апреля 2016 года, пишет издание.

На прошлой неделе, когда Apple представила несколько своих новых моделей, среди которых iPhone 8, iPhone X и Apple Watch, капитализация компании немного выросла.

Однако, когда рецензенты представили свои обзоры на новинки с обвинениями создателей нового iPhone 8 в том, что они всего лишь слегка модернизировали iPhone 7, акции Apple рухнули. Кроме того, снижение капитализации произошло на фоне новостей о сбое в новых iWatch, представленных Apple.

Еще одним фактором для снижения стоимости компании послужили прогнозы аналитиков, которые анонсировали более слабый спрос на iPhone 8, чем спрос на аппараты предыдущих моделей Apple. По их словам, отчасти это связано с тем, что потенциальные покупатели iPhone 8 временно отказались от приобретения, ожидая выхода премиальной версии смартфона Apple — iPhone X, который поступит в продажу в ноябре.

12 сентября Apple представила свои новые продукты: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X и модернизированные Apple Watch. Мировые ​​продажи нового флагмана iPhone X от Apple стартуют 3 ноября, предзаказ на устройство будет открыт 27 октября. Две другие новинки от Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в продаже 22 сентября (предзаказ начнется с 15 сентября) сначала в более чем 20 странах. В России и ряде других стран — с 29 сентября.

Через два дня после презентации новых продуктов Apple снизила цены на старые iPhone в России. Стоимость линейки iPhone 7 и iPhone 7 Plus в настоящее время начинается от 43,9 тыс. и от 52,9 тыс. руб., что на несколько тысяч рублей дешевле, чем до презентации новых смартфонов Apple.