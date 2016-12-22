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У московского ГУМа выстроилась очередь за iPhone 8
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У московского ГУМа выстроилась очередь за iPhone 8
Общество, 06:43
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У московского ГУМа выстроилась очередь за iPhone 8

У здания ГУМа в Москве собралась очередь за новым смартфоном Apple iPhone 8, продажи которого начнутся утром 29 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«В 10:00 в ГУМе официально стартует продажа iPhone 8 в России», — говорится в сообщении на сайте универсального магазина. Как сообщает Life, очередь начала выстраиваться еще вечером, 28 сентября. «Около 100 человек решили всю ночь ждать начала продаж гаджета», — пишет издание.

Life на своей странице в Twitter опубликовало фотографию очереди.

iPhone 8 можно будет приобрести за сумму от 56,9 тыс. руб.

Как отмечает Reuters, в первый день продаж iPhone 8 в США, Австралии, Великобритании и странах Азии не наблюдалось такого ажиотажа, который был в первые дни продаж предыдущих моделей смартфонов Apple. В частности, в Сан-Франциско у магазина, где начались продажи iPhone 8, собралось 80 человек, а в Сиднее в очереди у магазина выстроилось менее 30 человек. В предыдущие годы людей было гораздо больше, пишет агентство.

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Издание Financial Times 22 сентября сообщало, что за неделю капитализация Apple снизилась на рекордные $43 млрд. Это наименьший показатель рыночной стоимости компании за последние 17 месяцев, отмечало издание. 

Apple представила три новых iPhone
Технологии и медиа

Теги: Москва , ГУМ , iPhone 8
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