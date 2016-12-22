МИД Польши пообещал обдумать вопрос о требовании репараций с России

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» отказалась обжаловать свой арест

Под мостом в Крым впервые прошел российский боевой корабль

Свободную операционную систему Fedora Linux запретили поставлять в Крым

Саудовские футболисты получат рекордную премию за выход на ЧМ-2018

За фигуранта «дела Серебренникова» поручились более 30 деятелей культуры

В Гидрометцентре сообщили о возвращении «летнего тепла» в Москву

И грянет гром: как готовятся к урагану «Ирма» в США

Борис Титов назвал санацию «Открытия» «убийством» банковского сектора

У берегов Мексики образовался тропический шторм «Катя»

Курс евро на 7 сентября

EUR ЦБ: 68,42 (-0,36)

Курс доллара на 7 сентября

USD ЦБ: 57,34 (-0,51)

Президент Южной Кореи подарил Путину символы зимней Олимпиады-2018

Прокуратура Бразилии выступила за предъявление обвинений экс-президентам

Хакеры использовали домен правительства Мексики для краж с Mastercard

Структура Сбербанка купит у А1 «Карнавал» в Подмосковье

Кудрин раскрыл детали стратегии развития России

Удальцова вызвали на допрос свидетелем по «болотному делу»

Минэнерго назвало сроки внесения предложения запретить лампы мощнее 50 Вт

Москва не попала в тройку регионов-лидеров по количеству автовладельцев

Как проверить лояльность своего работодателя

МИД рассказал об «уродовании паркета» консульства в Сан-Франциско

ЦБ отчитался о рекордном снижении средней ставки по рублевой ипотеке

Louis Vuitton и Kering пообещали не брать на работу слишком худых моделей

В Мюнхене открыли памятник погибшим в теракте 1972 года израильтянам

СКР и МВД начали проверку охранников школы в Ивантеевке после стрельбы

«Ростелеком» до конца 2018 года создаст единую базу данных для больниц

В Госдуме выступили против запрета ламп накаливания мощнее 50 Вт

Грызлов сообщил детали ввода миротворцев в Донбасс

Директора школы в Ивантеевке предупреждали о подготовке нападения