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И грянет гром: как готовятся к урагану «Ирма» в США
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И грянет гром: как готовятся к урагану «Ирма» в США
Общество, 13:58
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И грянет гром: как готовятся к урагану «Ирма» в США

К побережью США с юго-востока приближается ураган «Ирма». Накануне, 5 сентября, во Флориде и Пуэрто-Рико власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники экстренных служб предупредили, что высота волн из-за ветра может достигать 7,5 метров. Как местные жители готовятся к урагану — в фотогалерее РБК.

Местные жители покупают пропан в городе Хайалиа во Флориде
(Фото: Alan Diaz / AP)
К берегам Соединенных Штатов ураган «Ирма», как предполагают специалисты, должен подойти на выходных — 9 и 10 сентября.​
Магазин Walmart в городе Форт-Лодердейл
(Фото: Orit Ben-Ezzer / Zuma / Global Look Press)

В преддверии стихийного бедствия жители запасаются бутилированной водой, в некоторых магазинах она уже раскуплена.

Фото: Alvin Baez / Reuters
«Ирма» станет вторым ураганом, наносящим удар по югу США за последнее время. 26 августа на южное побережье страны обрушился «Харви», жертвами которого стали не менее 60 человек. Власти Техаса оценили ущерб в $125 млрд.
Одна из заправок в Уэст-Палм-Бич во Флориде, на которой закончился бензин
(Фото: Lannis Waters / Zuma / Global Look Press)
Кроме питьевой воды и продуктов, местные жители скупают бензин.
Житель города Лейк Уорт заколачивает окна.
(Фото: Bruce R. Bennett / Zuma / Global Look Press)
Власти Флориды уже приняли решение об эвакуации туристов с побережья штата.
Фото: Allen Eyestone
Во Флориде из-за приближающегося урагана «Ирма» будет проведена мобилизация 7 тыс. бойцов Национальной гвардии.
Фото: Tampa Bay Times / Zuma / Global Look Press

Чтобы уличная мебель не улетела во время урагана, жители города ​Галфпорт (штат Миссисипи) складывают ее в бассейн.

Фото: @richardbranson / twitter
Миллиардер Ричард Брэнсон поделился в своем Twitter фотографией, как он готовится к урагану на собственном острове Некер, который тоже находится в эпицентре приближающегося урагана.
Сотрудник Комитета по чрезвычайным операциям отслеживает траекторию урагана «Ирма» в Санто-Доминго (Доминиканская республика)
(Фото: Ricardo Rojas / Reuters)
Урагану присвоена пятая — максимальная — категория опасности.
Фото: NOAA / AP
Фотография, полученная со спутника GOES-16, на которой запечатлен ураган «Ирма» утром 5 сентября.
Фото: Allen Eyestone / Zuma / Global Look Press
Губернатор Флориды ​Рик Скотт ​на своей странице в Twitter призвал «проявлять бдительность» и следить за новостями о погоде.
Рабочие закрывают окна профнастилом в Сан-Хуане
(Фото: Alvin Baez / Reuters)
Сотрудники аварийных служб Пуэрто-Рико предупредили граждан о том, что во время урагана на остров может выпасть до 10 дюймов (25,4 см) осадков. В результате удара «Ирмы», по их данным, в Пуэрто-Рико могут случиться оползни и опасные наводнения, а волны по мере приближения шторма могут подняться до 23 футов (7,5 м) в высоту.
Автор: Никита Попов.
Теги: мультимедиа , США , Ураган «Харви» , ураган «Ирма»
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