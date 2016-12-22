И грянет гром: как готовятся к урагану «Ирма» в США
Общество, 13:58
0
И грянет гром: как готовятся к урагану «Ирма» в США
К побережью США с юго-востока приближается ураган «Ирма». Накануне, 5 сентября, во Флориде и Пуэрто-Рико власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники экстренных служб предупредили, что высота волн из-за ветра может достигать 7,5 метров. Как местные жители готовятся к урагану — в фотогалерее РБК.
К берегам Соединенных Штатов ураган «Ирма», как предполагают специалисты, должен подойти на выходных — 9 и 10 сентября.
В преддверии стихийного бедствия жители запасаются бутилированной водой, в некоторых магазинах она уже раскуплена.
«Ирма» станет вторым ураганом, наносящим удар по югу США за последнее время. 26 августа на южное побережье страны обрушился «Харви», жертвами которого стали не менее 60 человек. Власти Техаса оценили ущерб в $125 млрд.
Кроме питьевой воды и продуктов, местные жители скупают бензин.
Власти Флориды уже приняли решение об эвакуации туристов с побережья штата.
Во Флориде из-за приближающегося урагана «Ирма» будет проведена мобилизация 7 тыс. бойцов Национальной гвардии.
Чтобы уличная мебель не улетела во время урагана, жители города Галфпорт (штат Миссисипи) складывают ее в бассейн.
Миллиардер Ричард Брэнсон поделился в своем Twitter фотографией, как он готовится к урагану на собственном острове Некер, который тоже находится в эпицентре приближающегося урагана.
Урагану присвоена пятая — максимальная — категория опасности.
Фотография, полученная со спутника GOES-16, на которой запечатлен ураган «Ирма» утром 5 сентября.
Губернатор Флориды Рик Скотт на своей странице в Twitter призвал «проявлять бдительность» и следить за новостями о погоде.
Сотрудники аварийных служб Пуэрто-Рико предупредили граждан о том, что во время урагана на остров может выпасть до 10 дюймов (25,4 см) осадков. В результате удара «Ирмы», по их данным, в Пуэрто-Рико могут случиться оползни и опасные наводнения, а волны по мере приближения шторма могут подняться до 23 футов (7,5 м) в высоту.