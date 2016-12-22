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Власти Техаса оценили восстановление штата от урагана в $125 млрд
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Власти Техаса оценили восстановление штата от урагана в $125 млрд
Общество, 00:50
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Власти Техаса оценили восстановление штата от урагана в $125 млрд
Ущерб, нанесенный Техасу ураганом «Харви», превышает последствия обрушения урагана «Катрина» на Новый Орлеан в 2005 году, уверены власти штата. Они оценивают восстановление Техаса не менее чем в $125 млрд
Последствия урагана «Харви» в Рокпорте, Техас (Фото: AP / East News)

Для восстановления от тропического шторма, который был вызван ураганом «Харви», штату Техас может потребоваться более $125 млрд, заявил на пресс-конференции губернатор штата Грег Эббот.

Он сравнил ситуацию с опустошением Нового Орлеана ураганом «Катрина» в 2005 году. На ликвидацию последствий от «Катрины» власти выделили именно $125 млрд. По мнению Эббота, на восстановление от «Харви» потребуется больше денег из-за масштабов стихии.

Ранее опрошенные Bloomberg эксперты высказывали мнение, что ущерб энергосистеме Техаса, дорогам штата и предприятиям важнейшей для него энергетической отрасли может превысить $30 млрд.

Ураган «Харви» обрушился на побережье Техаса 25 августа. По данным местных властей, жертвами шторма стали как минимум 38 человек. 32 тыс. человек были вынуждены временно переселиться в организованные властями убежища. А Национальная гвардия США сообщила о спасении 8,5 тыс. человек с начала шторма. В ближайшее время в Техас направят 24 тыс. гвардейцев для начала работ по ликвидации ущерба.

«Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США Еще 13 фото
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«Никто никогда не видел такого количества воды», — говорил президент США Дональд Трамп об урагане. По его словам, в истории США еще никогда не было ничего сравнимого с ураганом «Харви» по масштабам и «степени жестокости». Он также отмечал, что на ликвидацию ущерба от шторма придется потратить «рекордную сумму».

Ураган затронул самый крупный город Техаса Хьюстон, где выпало более 100 см осадков. Там временно был закрыт аэропорт, власти сообщали о тысячах звонков в экстренные службы с просьбой о помощи. В городе переполнены каналы, реки, водохранилища, затоплены десятки дорог.

​Кроме того, под угрозу попал химический завод в 50 км от города. Из-за урагана владелец завода компания Arkema отключила питание охладительного оборудования, из-за чего химикаты могут «загореться и взорваться в течение следующих шести дней», заявили Rueters в компании.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Техас , Ураган «Харви»
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