Власти Флориды и Пуэрто-Рико объявили режим ЧС из-за урагана «Ирма»

В связи приближающимся к побережью США ураганом «Ирма» власти Флориды и Пуэрто-Рико ввели режим чрезвычайной ситуации. Согласно данным специалистов, ураган уже усилился до опасной, четвертой категории

Губернатор Флориды ​Рик Скотт объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации. Такое решение власти региона, как отмечается в указе на сайте правительства Флориды, приняли в связи с приближающимся к Соединенным Штатам ураганом «Ирма». Такие же меры из-за возможного удара стихии, как передает Fox News, предпринял глава Пуэрто-Рико Рикардо Росельо.

«Ирма», как сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов, уже усилился до опасной, четвертой, категории по пятибалльной шкале. Скорость ветра внутри урагана, согласно оценкам специалистов, в настоящий момент достигает 130 миль в час (примерно 209 км/ч).

«Ураган «Ирма» — серьезный и опасный для жизни шторм. Флорида должна быть подготовлена [к нему]», — сообщил Рик Скотт. Жителей Флориды на своей странице в Twitter он призвал «проявлять бдительность» и следить за новостями о погоде.

Сотрудники аварийных служб Пуэрто-Рико, в свою очередь, предупредили граждан о том, что во время урагана на остров может выпасть до 10 дюймов (25,4 см) осадков. Помимо этого в результате удара «Ирма», по их данным, на Пуэрто-Рико могут случиться «оползни» и «опасные наводнения», а волны по мере приближения шторма могут подняться до 23 футов (7 м) в высоту.

Впоследствии шторм, как уточняет Fox News, также может затронуть территории Антигуа и Барбуду, территорию Великобритании Ангилью, британский Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Гваделупу, Сен-Мартен и Британские Виргинские острова.

«Мы рассматриваем «Ирму» как очень важное событие», — сообщил телеканалу представитель исполнительного директора Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в Карибском бассейне Рональд Джексон. К берегам Соединенных Штатов «Ирма», как предполагают специалисты, должен подойти на выходных, 9 и 10 сентября.​