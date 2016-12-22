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Власти США мобилизовали Национальную гвардию из-за урагана «Ирма»
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Власти США мобилизовали Национальную гвардию из-за урагана «Ирма»
Общество, 04:09
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Власти США мобилизовали Национальную гвардию из-за урагана «Ирма»

Во Флориде из-за приближающегося урагана «Ирма» будет проведена мобилизация 7 тыс. бойцов Национальной гвардии, сообщает CNN со ссылкой на заявление губернатора штата Рика Скотта. Как ожидается, ураган, которому присвоена пятая (максимальная) категория опасности, подойдет к американскому побережью в ближайшие дни.

Также Национальная гвардия уже была мобилизована на Американских виргинских островах, также находящихся под ударом стихии. Гвардейцы будут помогать в обеспечении безопасности местных жителей и подготовке территории к приближающемуся урагану.

Власти Флориды уже приняли решение об эвакуации туристов с побережья штата. Кроме того, из-за стихии будет проведена эвакуация военной базы «Ки-Уэст» во Флориде. Оттуда будут вывезены 5 тыс. человек персонала. Как полагают военные, из-за приближающегося урагана военная база может подвергнуться затоплению. В связи с этим, на военной базе останутся лишь несколько десятков военнослужащих, которые будут обеспечивать работу и сохранность оборудования.

Накануне, 5 сентября во Флориде и Пуэрто-Рико власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося урагана. Сотрудники эксренных служб предупредили местное население на побережье, что высота волн из-за ветра может достигать 7 м. 

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«Ирма» станет вторым ураганом, нанесшим удар по югу США за последнее время. 26 августа на южное побережье страны обрушился ураган «Харви», жертвами которого стали не менее 60 человек. Власти наиболее пострадавшего от урагана штата, Техаса, оценили ущерб от урагана в $125 млрд.

Теги: США , Пентагон , ураган , Флорида , «Ирма»
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