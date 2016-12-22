Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,41 56,87 EUR Нал. 69,19 68,50 USD Бирж. 57,11 +0,21 EUR Бирж. 68,91 +0,49 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,21 +0,00 ММВБ 2028,11 +0,89% РТС 1118,58 +0,71% Brent 54,69 +0,35% DJIA 21784,78 -0,10% Nasdaq 6397,87 +0,07% FTSE 7367,41 -0,40%
Добро с кулаками: могут ли Москва и Киев договориться о миротворцах
Лента новостей
Бой Мейвезер — Макгрегор побил рекорд трансляций на Sky Sports 14:22, Спорт МИД назвал оккупацией появление агентов спецслужб США в консульстве 14:20, Политика Покинувшему Россию фигуранту «болотного дела» запретили уезжать из страны 14:16, Политика В доме чиновника Минкавказа в Москве прошли обыски 14:14, Политика Пять экс-президентов США начали сбор средств для пострадавших от урагана 14:06, Политика Рогозин предложил назвать экспортный вертолет Ка-52 «Нильским Крокодилом» 14:03, Общество В Балашихе начали проверку после обрушения стены бывшего кинотеатра 14:02, Общество Добро с кулаками: могут ли Москва и Киев договориться о миротворцах 13:57, Мнение В России кратно замедлился рост продаж презервативов 13:54, Бизнес В здании Эрмитажа произошел пожар 13:53, Общество Возвращение идеологии: что упускают реформаторы из ЦСР 13:47, Мнение ЦБ учтет ситуацию в Северной Корее при определении базовой ставки 13:44, Финансы Москвичам предсказали северное сияние в ночь на 10 сентября 13:39, Общество Сечин назвал «кретинизмом» обнародование записи его разговора с Улюкаевым 13:37, Политика Ямальца осудили на пять лет за попытку примкнуть к ИГ 13:32, Общество Генпрокуратура Израиля обвинила жену Нетаньяху в растрате 13:29, Политика Более половины россиян назвали удовлетворительной ситуацию в экономике 13:27, Общество По следам «Ирмы»: последствия урагана в Карибском бассейне 13:26, Фотогалерея  МИД предупредил о «военной катастрофе» в Азии из-за давления на КНДР 13:20, Политика Ректор ВШЭ назвал провальной бюджетную политику в сфере образования 13:15, Экономика В Мексике жертвами мощнейшего за 100 лет землетрясения стали пять человек 13:14, Общество Пассажира московского метро ранили ножом на станции «Третьяковская» 13:05, Общество Медведев заявил о риске убийства «целых профессий» из-за цифровизации 13:01, Экономика Рогозин заявил об уникальности российских боевых машин «Терминатор» 12:59, Политика Лимузины Брежнева и Ельцина: какие редкие машины выставляли на продажу 12:58, Авто  ФИФА открыла дисциплинарное дело против игрока сборной Англии 12:55, Спорт Ford отзовет в России 20,8 тыс. машин Kuga для устранения дефектов 12:50, Технологии и медиа Опубликовано видео с места обрушения стены кинотеатра в Балашихе 12:48, Общество
Добро с кулаками: могут ли Москва и Киев договориться о миротворцах
Украинский кризис, 13:57
0
Георгий Чижов Добро с кулаками: могут ли Москва и Киев договориться о миротворцах
Компромиссным сценарием для Москвы и Киева мог бы быть ввод «голубых касок» только на линию разграничения, с последующим распространением миротворческой операции на весь Донбасс

Предложение Владимира Путина ввести в украинский Донбасс вооруженную миротворческую миссию сразу стало мировой сенсацией. Прежде о подобных миссиях говорил лишь Петр Порошенко, а непризнанные ДНР и ЛНР встречали подобные предложения резким неприятием. Эксперты заспорили, намерена ли Москва сделать решительный прорыв к смягчению режима санкций или просто реализует негласные договоренности, достигнутые в ходе встречи помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Государственного департамента США Куртом Волкером. Прозвучали предположения о согласовании российской инициативы с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном — главами государств-членов «нормандской четверки».

Российские дипломаты, не теряя времени, отрапортовали, что направили проект соответствующей резолюции председателю Совета безопасности и генеральному секретарю ООН. Глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности обсуждать идею о размещении миротворцев ООН в Донбассе. Вот только со стороны Украины и западных стран одобрения инициативы не последовало.

Две большие разницы

Украинский МИД назвал заявление президента России «очередной попыткой исказить саму идею и цели» миротворческой операции. Дипломатическое ведомство Германии устами своего представителя Мартина Шефера высказалось более сдержанно: «Вместе с французскими партнерами по «нормандскому формату» мы в ближайшее время разработаем нашу концепцию с учетом расхождений между Украиной и Россией в видении мандата «голубых касок». За политкорректной формулой «расхождений» скрываются принципиально разные представления Москвы и Киева о роли и функциях миротворцев. И между этими представлениями, как сказали бы в Одессе, две большие разницы.

Выдвигая свою инициативу, российский лидер отметил, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения между воюющими сторонами, «и ни на каких других территориях». А это прямо противоречит украинской позиции: миротворцы должны контролировать, чтобы через недоступный киевским властям участок российско-украинской границы в Донбасс не попадало оружие и новые бойцы. Кроме того, по мнению Киева, миссия должна иметь свободный доступ к местам складирования оружия и военной техники по всей территории ДНР и ЛНР, чтобы следить за соблюдением режима отвода тяжелых вооружений от линии разграничения.

Второй неприемлемый для Украины пункт российских предложений — диалог с властью непризнанных республик, о необходимости которого заявил 7 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Если Москва последовательно позиционирует конфликт в Донбассе как внутриукраинскую проблему, Киев, напротив, считает его результатом российской агрессии, а власть в Донецке и Луганске объявляет марионетками, не имеющими собственной субъектности. Переговоры с представителями мятежных территорий ведутся лишь в формате трехсторонней контактной группы, где украинскую делегацию возглавляет второй президент страны Леонид Кучма — фигура статусная, но как бы не вполне официальная. Первые лица Украины с руководством «народных республик» никак не контактируют. Да и тот же дипломатичный Мартин Шефер вполне определенно заметил: «Для ООН неприемлемой и неизвестной является практика привлечения сепаратистов к переговорному процессу о миротворческой деятельности в том или ином регионе».

Дальше больше. Российский представитель в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов утверждает, что миротворцы ООН могут быть введены на линию разграничения только после того, как Киев законодательно утвердит на постоянной основе особый статус Донбасса.

За рамками официальных уведомлений остается еще национальный состав гипотетического миротворческого контингента. Киев категорически против включения в его состав российских военнослужащих. Позиция Москвы по этому поводу пока не озвучена.

Чьи «каски»?

Несмотря на разоблачительные заявления, просто проигнорировать инициативу Владимира Путина украинская сторона не может, поскольку должна демонстрировать западным партнерам по «нормандскому формату» свою готовность к поиску мирного решения. Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что Киев готов предложить собственный вариант резолюции о миротворческой миссии, однако не исключил и возможности работать на базе российского проекта. «Это не означает, что там все должно остаться так, как они написали», — сказал дипломат. Пока же, по заявлению МИДа, украинская сторона «приняла во внимание» российскую инициативу и проводит консультации в Совете Безопасности ООН.

Продолжится ли международная дискуссия по этому поводу или затихнет так же резко, как и возникла, зависит, скорее всего, от Кремля. Если суть новых-старых украинских предложений примерно понятна и вряд ли приемлема для Москвы, то возможная немецко-французская концепция может оказаться более ориентированной на компромисс. Вот только готова ли российская сторона хоть к какому-то существенному компромиссу, пока непонятно.

Прежде всего предстоит определить, какой из международных организаций будут подчиняться миротворцы в Донбассе. Большинство украинских и западных комментаторов говорят о «голубых касках» ООН в их традиционном формате, тогда как сам Путин предложил миротворцам всего лишь обеспечивать безопасность невооруженной миссии ОБСЕ.

Не стоит забывать и о том, что контингенты ООН развертываются лишь со взаимного согласия противоборствующих сторон, а Киев и Москва, как упоминалось выше, не могут договориться, кто является «восточной» стороной конфликта. К тому же «голубые каски» не появятся в украинских степях до разведения противоборствующих сил и прекращения систематических взаимных артиллерийских обстрелов — мало кто хочет отправлять своих солдат погибать ради мира на чужой земле. Но именно прекращение обстрелов и необратимый отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения — это фактически первоочередной пункт минских соглашений, добиться выполнения которого не удается уже два с половиной года.

Перспективы компромисса

Ситуация вокруг миротворческой миссии в Донбассе в дальнейшем может развиваться по одному из двух путей. Если российская инициатива окажется лишь дипломатическим ходом, не предполагающим уступок и компромиссов, она довольно быстро сама собой сойдет на нет — слишком тяжел груз противоречий. На востоке Украины сохранится статус-кво, артобстрелы и поиск мирных решений продолжатся. Если же в Кремле всерьез решили добиться деэскалации в Донбассе и готовы идти навстречу западным партнерам по переговорам, тогда уже и украинцам не избежать уступок.

Например, можно представить себе такой сценарий. «Голубые каски» вводятся только на линию разграничения, но это объявляется первым этапом миротворческой операции, за которым должны последовать другие. Согласие ДНР и ЛНР передается через трехстороннюю контактную группу, высокопоставленные украинские и международные чиновники избегают непосредственного общения с руководителями непризнанных государственных образований. Невероятным волевым усилием обеих сторон артиллерию все-таки удается отвести от линии разграничения. Контингент ООН не включает россиян, зато наряду с военными стран НАТО в него входят бойцы из государств-партнеров России по ЕАЭС и ОДКБ: Белоруссии и Казахстана.

На первый взгляд, в Донбассе в этом случае ничего принципиально не меняется. Ни реинтеграции неподконтрольных районов, ни окончательного их отделения от Украины не происходит. Канал поставки вооружений и боеприпасов в «республики» не перекрывается. Однако при этом прекращаются (или почти прекращаются) боевые действия, перестают гибнуть люди. И возникают реальные предпосылки для практической имплементации минских соглашений. Или того, что к этому времени от них останется.

Об авторах
Георгий Чижов Руководитель украинского бюро Центра политических технологий
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Украина , Донбасс , мнение , миротворцы ООН
Главное
Медведев заявил о риске убийства «целых профессий» из-за цифровизации Экономика
Материалы по теме
Миссия неисполнима: почему Путин вернулся к идее миротворцев в Донбассе Политика
В Кремле ответили на условия Порошенко по вводу миротворцев в Донбасс Политика
Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку