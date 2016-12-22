Глава «Победы» — РБК: Вся отрасль знала про грядущий коллапс «ВИМ-Авиа»

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков рассказал в интервью РБК, к чему привела жесткая борьба с курильщиками на борту, за счет чего авиакомпания снизила минимальный тариф вдвое и как на рынок повлиял коллапс «ВИМ-Авиа»

Андрей Калмыков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Экономика мантрам не подчиняется

— Буквально в эти дни мы наблюдаем закат авиакомпании «ВИМ-Авиа». Ее уход как-то отразится на рынке?

— Уход любой компании с рынка означает снижение конкуренции, что в целом для рынка очень плохо. А уход по-плохому, с десятками тысяч пострадавших пассажиров, — вообще за гранью. Странно только, что для всех это стало неожиданностью, — минимум с весны вся отрасль знала, что в конце сезона закончится абсолютно алогичное и безответственное управление авиакомпанией, расходились только в датах коллапса.



— К вам обращались по поводу перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа»?

— Нет. Но мы бы отказались. У нас нет свободных емкостей для перевозки чужих пассажиров.



— Как вы думаете, почему произошла такая ситуация?

— В крайние годы постоянно исполняется одна и та же мантра — билеты дорогие, билеты дорогие, билеты дорогие. Постоянно снижать стоимость билетов при растущих затратах на топливо, на аэропортовое обслуживание, на ТОиР (техобслуживание и ремонт. — РБК) и т.д. мож​но, только кончается все это очень печально. В результате вот и получается такая история, когда потом тысячи пассажиров по всему миру не могут вылететь домой из-за банкротства авиакомпании. Чудес не бывает — экономика мантрам не подчиняется. Либо сначала надо петь мантры про дешевый авиакеросин, низкие аэропортовые сборы и т.д. Ну и уж заодно про дешевые квартиры, дешевые машины, дешевые продукты.

— Недавно начала полеты авиакомпания «Азимут». Например, билеты из Ростова-на-Дону до Москвы продавались за 888 руб. Считаете ли вы их своим конкурентом?

— Мы приветствуем вообще любые проявления конкуренции. Это всегда приводит к поиску у себя лишнего жира, что еще можно срезать.

Конечно, сложно говорить что-то о новой компании, когда она только появилась. Но я боюсь, что пока это может оказаться low price (цена, не обоснованная расходами. — РБК). Давайте посмотрим.

«На поезде на уик-энд не смотаешься — слишком долго»

— «Победа» преимущественно летает из Москвы, есть ли у вас планы по расширению сети между регионами?

— Внутри страны у нас есть большой план связать миллионники (сейчас в России 15 таких городов). По зарубежным направлениям будем летать туда, куда получим разрешения.

— А есть спрос по внутренним рейсам в обход Москвы?

— Ну вот недавно мы связали Красноярск с Новосибирском (время в пути — один час пять минут). Никто не верил, что будет хороший пассажиропоток. По факту мы видим загрузку, близкую к 100%. Как только появляется возможность летать дешево, начинается движение.

В принципе количество людей, которым надо по делам лететь из Красноярска в Новосибирск, невелико. Совершенно точно их меньше 189 человек в день, которые перевозит наш самолет. Но как только появляется низкий тариф, он начинает стимулировать спрос. Человек думает: а почему бы на выходные не слетать? На поезде на уик-энд не смотаешься — слишком долго. На самолете этот формат работает. Прилететь — посмотреть город, сходить в местный бар или на концерт — и улететь. При этом перелет себе может позволить почти любой.

Таких направлений у нас будет все больше, потому что мы видим огромный потенциальный спрос. Мощнейший внутренний рынок до сих пор не раскрыт, потому что цены на перелеты оставались достаточно высокими.

— Какие еще варианты рассматриваете? Казань — Самара?

— Ну, Казань и Самара все-таки достаточно близко, наземный транспорт тут вне конкуренции. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург. Из этого города мы видим большое количество направлений: в Иркутск, Улан-Удэ, Омск и т.д.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

— У вас есть составные рейсы, например Москва — Тбилиси через Ростов-на-Дону. Какова структура загрузки по таким рейсам?

— Мы не смогли начать прямые полеты Москва — Тбилиси, потому что есть межправсоглашения, поэтому и летаем через Ростов. Совершенно неожиданно для себя увидели, что пассажиры из Москвы и Тбилиси, которые едут до конечной точки, составляют всего 40%. У меня есть два объяснения: либо в Ростове много жителей, у которых родственники в Грузии, либо просто жители Ростовской области поняли, что можно дешево слетать в Грузию и отдохнуть там. А если без шуток, это еще раз подтверждает, что люди из регионов готовы и хотят летать, а не только москвичи.

— Почему вы тогда ушли этим летом из Тюмени? Там люди не хотят летать?

— Мы ушли, потому что это направление оказалось нерентабельным.

— Но ведь вы же лоукостер. Себестоимость вашей перевозки ниже, чем у остальных. В чем дело?

— Мы знаем примеры компаний, которые летают не то что ниже своей себестоимости, но ниже нашей. Рано или поздно это кончится плохо. Вот когда это произойдет, мы опять вернемся и возобновим полеты.

— Больше ниоткуда не планируете уходить?

— Мы сформировали сеть до конца марта, и пока никаких новых подвижек не должно происходить.

— Объем авиаперевозок в этом году растет выше 20%, а у РЖД перевозки дальнего следования, наоборот, падают. Вероятно, часть пассажиропотока у железной дороги забирает именно «Победа», потому что стоимость билетов РЖД иногда сопоставима с перелетом.

— Да, в том числе и мы забираем пассажиров с железной дороги. Есть маршруты, на которых мы забираем у них почти всех пассажиров. Например, из Красноярска в Новосибирск, по ощущениям, переманили вообще 100% именно с поезда.

В целом, по нашим оценкам, не менее 10% наших пассажиров — это те, кто раньше ездил только железной дорогой. И мы прогнозируем, что все больше людей будет переходить с РЖД к нам. У нас с ростом флота, если не будет никаких глобальных изменений в стоимости инфраструктуры, будет сокращаться себестоимость, и мы сможем снижать тарифы. Сможет ли это сделать РЖД — большой вопрос.

— В этом году остро встал вопрос утечки пилотов из российских авиакомпаний. Есть ли у вас такие проблемы?

— Проблема пилотов связана с тем, что это международная профессия. Пилот, имеющий лицензию, полученную в России, может приехать в любую страну мира и начать полеты. И как только в зарплате возникает какой-то перекос, как это мы видим в Юго-Восточной Азии, где сейчас бум авиаперевозок, кадры начинают уходить туда.

Поэтому, во-первых, надо растить кадры, чтобы в любой момент иметь возможность нанять молодого пилота, а во-вторых, надо поддерживать зарплаты на конкурентном уровне. Мы делаем и первое, и второе. И у нас сейчас дефицита пилотов нет.

— Иностранцев не привлекаете?

— Ни одного. Мы не запрашивали квоты [на иностранных пилотов] и видим внутренний потенциал. Хотим, чтобы наши вторые пилоты вырастали в командиров.

Как две чашки кофе

— С конца сентября в России вступает в силу закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты, не включая в тариф обязательный багаж в размере 10 кг. До сих пор компании были вынуждены включать стоимость провоза багажа в цену билета, даже если пассажир едет налегке. Как нововведения отразятся на ваших ценах?

— Наши тарифы в целом снизятся на 20%. А минимальный тариф снизится вообще вдвое - было 999 руб., станет 499 руб.

— Как будут обстоять дела с ручной кладью, из-за которой к вам, наверное, больше всего претензий?

— Мы обратились в Boeing, компанию — производителя наших самолетов, и поставили перед ними задачу: «Посчитайте нам, пожалуйста, габариты ручной клади с таким расчетом, чтобы у 189 пассажиров, которых мы можем везти, вся она была бы безопасно размещена на борту». И получили ответ: габариты ручной клади каждого пассажира должны быть 36х30х27 см. Мы сейчас делаем калибратор, который будет поставлен на регистрации.

Везите что хотите, хоть пять томов Большой советской энциклопедии, если это влезает в калибратор.

Фото: Олег Яковлев / РБК

— Но вам не кажется, что это слишком маленькие габариты?

— А больше просто не влезет. У Ryanair габариты ручной клади больше, но там только первые 80 пассажиров могут ее пронести в салон, у остальных ее забирают на посадке и закидывают в грузовой отсек. Мы же должны обеспечить, чтобы ручная кладь всех пассажиров летела в пассажирской кабине.

— Вы не ожидаете, что это вызовет разочарование у пассажиров? Пусть сам билет подешевеет, но ведь раньше можно было сдать в багаж до 10 кг бесплатно — а теперь багаж платный, и на борт можно взять лишь небольшую ручную кладь.

— Нет, не ожидаем. Смотрите: мы серьезно снижаем стоимость билетов, вплоть до 499 руб. — как две чашки кофе в буквальном смысле. Плюс снижаем стоимость перевозки багажа и спортивного инвентаря — лыж, велосипедов, рыболовных снастей и проч.— примерно на 30%, да еще и вводим бесплатную ручную кладь. Почему это должно разочаровать?

Нас оштрафовали не за овербукинг

— 13 сентября по постановлению прокуратуры «Победу» оштрафовали за то, что она не предоставила пассажиру перевозку, продав на семь билетов больше, чем мест в самолете. Это овербукинг?

— Нас оштрафовали не за овербукинг, а за то, что мы не исполнили условия договора перевозки. Насколько я знаю, в России ни одна авиакомпания не использует овербукинг.

У нас не было намерения продать билетов больше, чем мест в самолете. Это был компьютерный сбой. Мы продаем практически все билеты через интернет, но поскольку в некоторых регионах не так сильно развиты интернет-продажи, многие покупают билеты офлайн в обычных авиакассах. И вот иногда там случаются сбои.

Есть еще много причин, по которым авиакомпания может отказать пассажиру в перевозке. Может сломаться кресло в самолете, может быть испорчено аварийно-спасательное оборудование, на борту могут быть депортированные, которых необходимо вывезти, и т.д. В этих случаях при 100-процентной продаже билетов кто-то из пассажиров не сможет улететь. И авиакомпания заплатит за это штраф, совершенно справедливо.

— Нужно ли в России легализовать овербукинг — возможность продавать больше билетов, чем мест на борту?

— Я считаю, что это надо дать на откуп авиакомпаниям, но одновременно с жесточайшей ответственностью за случаи denied boarding (отказ в перевозке пассажиру, у которого есть билет. — РБК). Если отказ произошел по не зависящим от пассажира причинам, то авиакомпания должна платить компенсацию, и не важно — овербукинг это или что-то другое. Компенсация должна быть такая, чтобы возместить человеку возможные неудобства. В Европе она может составлять до €600.

Овербукинг, по моему мнению, может быть только в такой жесткой привязке. А дальше уже авиакомпания пусть сама решает — выгодно ей овербукинг делать или нет. И я думаю, что не всем это покажется хорошей идеей.

— Можете сказать ваш прогноз по операционным и финансовым показателям на 2017 год?

— Более 4,5 млн пассажиров перевезем точно. Прибыль назвать не могу, но она у нас будет очень хорошая, существенно выше наших ожиданий.

— За счет чего удалось нарастить прибыль? Сократили расходы?

— Мы постоянно пытаемся где-то снизить расходы, в том числе на топливо, аэропортовые услуги и проч. Например, в новых аэропортах договариваемся об очень хороших условиях. Так, собственно, везде понемногу — и в итоге получается большая цифра.

Это будет самый дорогой перекур в вашей жизни

— Вы довольно радикально подошли к вопросу курения на борту: начиная с июля стали сажать самолет и потом требовать компенсацию с пассажира-курильщика. С чем это связано?

— А нам надоело жаловаться в полицию, в Роспотребнадзор. Пассажиров штрафуют на 500 руб., и все. А случаев курения становилось все больше и больше. Помимо того что это неприятно другим пассажирам, это прямая угроза безопасности полета. Самолет в случае пожара выгорает полностью за несколько минут.

— После вашего жесткого подхода люди перестали курить?

— Да! В течение месяца на борту не закурил ни один пассажир (авиакомпания начала сажать самолеты с курящими пассажирами в июле. — РБК). Конечно, любой может покурить, но это будет самый дорогой перекур в вашей жизни — 200 тыс. руб.

— Юристы говорят, что нет 100-процентной гарантии, что вам удастся взыскать такие огромные компенсации.

— Есть 110%. Мы же не взыскиваем с нарушителя ущерб. Только прямые убытки: сколько топлива потратили, рабочее время экипажа и проч.

— Так надо же будет доказать, вследствие чего возникли прямые убытки...

— Угроза безопасности — и командир принял решение о посадке. А кто угрозу создал? Пассажир, курящий на борту. Кстати, нарушителей уже привлекли к административной ответственности за угрозу безопасности и выписали штраф. Этот штраф и есть преюдиция. Нам уже доказывать ничего не надо, нам только убытки посчитать правильно, и все.

— Не слишком ли жестко вы поступаете? Авиакомпания подала иски к трем пассажирам, которые курили на борту, почти на 700 тыс. руб.!

— По-другому, к сожалению, нельзя. Воспитательные, предупредительные меры, обращения в полицию — все это было. Это не работает. А тут три случая — и проблема решена​.

То же самое было с пьянством за рулем, помните? Выпил и поехал. Копеечный штраф, можно было договориться. Как только штрафы стали космические и начали отнимать права, резко все перестали пить за рулем. То же было и с ремнями безопасности, и с торможением перед «зеброй».

Хамство действительно бывает

— Очень часто на вашу компанию жалуются по поводу хамского отношения к клиентам со стороны персонала. Вы как-то реагируете на это?

— Конечно, реагируем. Мы постоянно проводим работу и с нашим персоналом, и с теми, кто работает на аутсорсинге (например, люди на стойках регистрации). Но, с другой стороны, кто жалуется? По нашим оценкам, в основном жалобы поступают от тех, кто был вынужден заплатить за что-то, чего он не ожидал. Например, хотел пронести баул, но его тормознули. Не жаловаться же ему на то, что он сам не прочитал правила. Вот поэтому он пишет про хамство. Хотя еще раз повторюсь: мы признаем, что хамство действительно бывает, и мы работаем с этим.

Но в целом я вижу загрузку наших рейсов. В июле, например, она была 97%. Ну если бы было так все плохо, кругом хамство, ругань, люди бы просто перестали летать. Тем более что есть направления, где разница в цене у нас не такая уж и значительная. Мы же не монополисты, но люди выбирают нас.

Вот буквально в начале октября мы объявим распродажу 50 тыс. билетов по всем направлениям по 499 руб. И мы реально боимся ее объявлять, пока десять раз не оттестируем свои серверные возможности. Иначе нам просто могут обрушить всю систему.

Со второй попытки В апреле 2013 года Счетная палата порекомендовала «Аэрофлоту» развивать бюджетное направление для уменьшения стоимости авиабилетов. В октябре того же года «Аэрофлот» зарегистрировал дочернюю авиакомпанию «Добролет». Первый рейс авиакомпания совершила 10 июня 2014 года из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Симферополь. Но 30 июля 2014 года Евросоюз ввел санкции против «Добролета» из-за полетов авиакомпании в Крым, а уже 3 августа авиакомпания объявила о приостановке полетов из-за аннулирования договоров о лизинге и страховании самолетов. Вместо нее была создана новая авиакомпания «Победа». По данным Росавиации, в 2016 году компания перевезла почти 4,3 млн человек, годом ранее — 3,1 млн пассажиров (прирост составил почти 39%). По объему пассажирских перевозок «Победа» по итогам года заняла шестое место среди всех российских авиакомпаний. Выручка «Победы» за 2016 год составила 18,7 млрд руб., прибыль — 3,3 млрд руб. Согласно консолидированной отчетности «Аэрофлота», на 30 июня 2017 года парк воздушных судов «Победы» состоял из 12 самолетов Boeing 737, находящихся в операционной аренде.