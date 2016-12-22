Клиенты Тинькофф Банка сообщили о проблемах с доступом к онлайн-сервисам

Пользователи онлайн-сервисов Тинькофф Банка жалуются на невозможность проведения операций. Многочисленные сообщения с указанием на возникшие проблемы появились на официальной странице банка в сети Twitter.
Представители Тинькофф Банка просят клиентов потерпеть до тех пор, пока его специалисты не справятся с техническим сбоем.
Пользователи сообщают об отсутствии доступа к сайту банка, однако основной сайт в настоящее время открывается.
«Часть пользователей банка столкнулись с нестабильной работой мобильного приложения и интернет-банка. Сейчас работа всех сервисов восстановлена, все работает в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили позднее РБК в пресс-службе банка.
В середине сентября председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз, выступая на XV Международном банковском форуме в Сочи, заявил, что банк, не сумевший предоставить клиентам возможности для полноценного пользования своими услугами, это мертвый банк.