«Коммерсантъ» узнал о главном претенденте на роль банка для ОПК

«Российская финансовая корпорация» — основной претендент на роль специализированного банка для ОПК, также рассматриваются варианты со Связь-банком и Новикомбанком. Идея прорабатывается после введения новых санкций США в августе

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК, 100% принадлежит «Ростеху») может стать банком, обслуживающим оборонно-промышленный комплекс, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, среди которых есть близкие к правительству и администрации президента.

По данным этих источников, схема работы банка для ОПК ожидается, будет готова к концу текущего года. Эти вопросы обсуждаются на совещаниях, в которых участвуют помощник президента Андрей Белоусов, а также представители Министерства финансов, Центробанка, Сбербанка и ВТБ.

Газета пишет, что проработка идеи о специальном банке для ОПК ведется с начала августа, когда президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против Москвы. С тех пор санкции грозят физическим и юридическим лицам, которые совершают «существенные транзакции» с ФСБ, Главным управлением Генштаба и другими ведомствами, связанными с разведкой и обороной.

Около 90% финансирования деятельности предприятий ОПК, поясняет издание, сейчас обеспечивается займами у Сбербанка, ВТБ и других госбанков, но теперь Вашингтон может ввести против них ограничения, в этом случае им придется сократить работу с оборонными предприятиями. «Поэтому и возникла потребность перевести финансовые операции с оборонными предприятиями в специализированный банк, для которого санкции США не будут иметь значения», — пишет газета.

Источник в аппарате правительства рассказал «Коммерсанту», что хотя опасения банков понятны, «на прямые влияние в ОПК бюджет просто не рассчитан», другой собеседник издания отметил, что ОПК понадобятся кредиты для выполнения следующей госпрограммы вооружений, рассчитанной на 2018-2025 годы (Путину она пока не представлена).

Кроме РФК также рассматривались Связь-банк («дочка» Внешэкономбанка) и Новикомбанк, подконтрольный Ростеху, но против первого выступили в Минфине и в ЦБ, там подчеркнули, что это несет риски для ВЭБа. Новикомбанк еще обсуждается, рассказали собеседники газеты, но приоритетным вариантом остается РФК.

В РФК газете заявили, что вопрос о назначении банка для обслуживания предприятий ОПК пока не обсуждался. Там также добавили, что банк обладает возможностями для работы в этой сфере. Источник «Коммерсанта» в одной из холдинговых структур ОПК пояснил, что предприятиям этой сферы «удобнее всего работать в госбанками», но «насильно мил не будешь». В Связь-банке газете заявили, что у них нет информации по данной теме. Отказались от комментариев в Сбербанке и ВТБ, а также в Министерстве финансов, «Ростехе» и «Рособоронэкспорте». Газета пишет, что ей не удалось связаться с Белоусовым.

Министр финансов Антон Силуанов 16 октября рассказал, что до конца этого года на досрочное погашение кредитов предприятий ОПК власти планируют направить 200 млрд руб. из бюджета, в 2016 году таким образом погасили кредиты на 800 млрд руб.