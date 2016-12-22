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Moody`s рассказало о проигравших от нового механизма спасения банков
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Moody`s рассказало о проигравших от нового механизма спасения банков
Финансы, 20:43
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Moody`s рассказало о проигравших от нового механизма спасения банков
Новый механизм санации, который испытывается на «ФК Открытие» и Бинбанке, дает клиентам банков уверенность в том, что крупных игроков поддержат. Это подрывает доверие клиентов к средним и мелким банкам, считают в агентстве Moody's
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Новый механизм санации при участии подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФБКС), впервые опробуемый на банке «ФК Открытие» и Бинбанке, предполагает разные подходы к санации больших и малых банков, причем ситуация пока выглядит не в пользу последних, говорится в обзоре Moody's «New resolution regime credit negative for small banks and subordinated debt holders» («Новый санационный режим негативен для малых банков и субординированных кредиторов»).

«Новый режим более эффективный и менее затратный, но за счет малых банков, — указано в документе. — Власти активно поддерживают спасение средств клиентов системно значимых банков и других крупных финансовых институтов, воздерживаясь в то же время от поддержки более мелких игроков». ​«Это подрывает доверие вкладчиков к небольшим частным банкам и усиливает существующий переток клиентов из мелких банков в крупные», — отмечает младший вице-президент агентства Moody’s Петр Паклин.​

Вклад в отток

Такой вывод Паклин делает на основании анализа данных ЦБ, из которых видно, что доля средств клиентов (граждан и компаний), размещенных в 30 крупнейших банках, постепенно растет. С 1 января 2014 года она увеличилась с 78 до 86% клиентских средств по банковскому сектору на 1 сентября 2017 года. Факторами роста концентрации стали отзыв лицензий у банков за периметром топ-30 и переток клиентов из мелких и средних банков в более крупные, говорит он.

В 2016 году ЦБ отозвал лицензии у 97 банков, в 2015-м — у 93 банков, В 2014-м — у 86 игроков.

29 августа Банк России принял решение о санации «ФК Открытие», а 21 сентября — о санации Бинбанка. Новый механизм санации банков не предусматривает моратория на удовлетворение требований старших (несубординированных) кредиторов или же списания или конвертации их средств в капитал, что усиливает существующий переток клиентов, считает Паклин.

Как говорил 19 октября глава ВТБ24 Михаил Задорнов, как в августе, так и в сентябре наблюдался заметный отток денег из банка «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и еще ряда других банков. Часть средств граждане перевели на счета в другие банки. «В том числе и группа ВТБ стала бенефициаром этого перетока», — указывал глава ВТБ24.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай соглашается, что, хотя переток клиентов из средних и малых банков в крупные начался еще полтора-два года назад на фоне расчистки банковского сектора, когда ЦБ стал активно отзывать лицензии у небольших игроков, санация банка «ФК Открытие» и Бинбанка «в некоторой степени дополнительно подтолкнула перевод средств компаниями и гражданами». «Отчетность за октябрь ЦБ пока не опубликовал, но из отчетности за сентябрь видно, что основными бенефициарами перетока стали госбанки. ВТБ получил порядка 64 млрд руб. средств компаний, РСХБ — 40 млрд руб.», — говорит аналитик.

Минус в прибыль

В банках подтверждают наблюдения из обзора Moody's.

В пресс-службе Новикомбанка (входит в топ-50 российских банков) ​сказали, что клиенты выбирают банки с преобладающей долей участия государственных корпораций в капитале, которые успешно реализуют свои стратегии, и уходят из банков со слабым качеством активов.

«Это естественный и предсказуемый процесс, который обеспечивает скорое завершение очистки индустрии финансовых услуг от слабых и некомпетентных игроков», — сказал представитель пресс-службы Новикомбанка. Он позволяет лидерам отрасли не отвлекаться на контрпродуктивную конкуренцию и сосредоточиться на решении ключевой задачи организации бесперебойного обслуживания предприятий ОПК, машиностроения и отраслей передовых технологий.

Заместитель председателя правления Транскапиталбанка (также из топ-50 по активам) Евгений Ивановский полагает, что к негативным новостям в банковском секторе более чувствительны частные клиенты — крупные корпораты обычно лучше осведомлены о ситуации в банках, поэтому проявляют меньше беспокойства, считает он. «Причем многие из них, несмотря на существование и успешную работу системы страхования вкладов, проявляют беспокойство даже в том случае, если их депозит меньше гарантированной суммы», — утверждает Ивановский. «Наш банк отмечает приток новых клиентов после подобных громких событий», — говорит Ивановский.

«Мы заметили приток клиентов к нам, и это косвенно подтверждает данный вывод», — говорит и председатель правления Совкомбанка (входит в топ-50) Дмитрий Гусев. Однако, оговаривается он, «нам сложно точно подтвердить, что это именно клиенты небольших банков, а не из крупных банков, попавших в последнее время под информационные атаки и санации».

В такой ситуации, чтобы удержать вкладчиков, мелким игрокам придется предлагать более высокую ставку по депозитам, а это, в свою очередь, снизит их чистую процентную маржу, подчеркивает Петр Паклин. «Вдобавок им придется поддерживать больший объем ликвидных средств на случай внезапного оттока, и это также негативно скажется на прибыльности их бизнеса», — добавляет он.

Автор: Юлия Титова.
Теги: санация , депозиты , отток , компании в России , граждане
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