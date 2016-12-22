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Куратор страховщиков в ЦБ стал кандидатом на пост главы «Росгосстраха»
Санация «Открытия» и Бинбанка, 07:00
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Куратор страховщиков в ЦБ стал кандидатом на пост главы «Росгосстраха»
Вывод из кризиса проблемной страховой компании, которая вошла в периметр санации «ФК Открытие», могут поручить Игорю Жуку
Игорь Жук (Фото: Кристина Кормилицина / «Коммерсантъ»)

Страховую компанию «Росгосстрах» (РГС) может возглавить директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, сообщили РБК два источника на страховом рынке и один источник в ЦБ.

По их словам, вопрос о его назначении на этот пост в скором времени предстоит решить регулятору, который как санатор банка ФК «Открытие» должен назначить органы управления и в подконтрольные банку структуры, в том числе и РГС. «Идет обсуждение назначения Жука на место гендиректора «Росгосстраха», при этом со своего поста в Банке России он уйдет», — уточнил один из собеседников.

Санация «ФК Открытие» при помощи Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), где основным акционером и санатором выступит сам ЦБ, будет проходить в два этапа, которые совокупно займут шесть-восемь месяцев, писал ранее РБК со ссылкой на зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. На первом этапе (один-три месяца) в банк входит временная администрация, у акционеров ограничиваются полномочия, а по его итогам утверждается план участия ЦБ в предупреждении банкротства банка.

На втором этапе (три-пять месяцев) акционеры будут лишены даже ограниченных полномочий, но только до завершения работы временной администрации. Уставный капитал банка уменьшается, в случае если капитал отрицательный, до 1 руб. с последующей эмиссией акций банка. В конце второго этапа будет принято решение о создании новых органов управления банка.

«Жук — единственный представитель ЦБ, который знаком с «Росгосстрахом» изнутри, так как работал там длительное время. И в то же время он четвертый год курирует страховой рынок в Банке России и знаком с внутренней кухней лучше, чем кто-либо», — уточняет другой собеседник издания. Сейчас внутри «Росгосстраха» работают и оценивают ситуацию около восьми человек из департамента страхового рынка во главе с заместителем Игоря Жука Алексеем Барбашовым, добавил он. Но они представители регулятора, в случае с Жуком речь идет о переходе в штат страховщика, пояснил он.

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ЦБ и РГС не ответили на запрос издания. Игорь Жук не стал комментировать РБК свои планы.

Эксперты отмечают, что возможное назначение представителя ЦБ на должность гендиректора страховщика логично.

«Игорь Жук — один из самых профессиональных людей на рынке страхования, который имеет уникальный опыт построения процесса со всех сторон», — говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. «Жук — великолепное кадровое решение для любого крупного страховщика, в том числе и для «Росгосстраха», — сказал он.

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В декабре 2016 года источники на страховом рынке сообщали РБК о возможности приобретения СК «Росгосстрах» холдингом «Открытие». Сделка официально почти полгода не признавалась сторонами. Вместе с тем средства «Открытие» предоставляло группе «Росгосстраха» и без оформления юридического контроля. Совокупно объем выделенных «Открытием» «Росгосстраху» средств в первом полугодии составлял 40 млрд руб. 29 августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» вместе с рядом его активов, в том числе компанией «Росгосстрах», через Фонд консолидации банковского сектора. Согласно последним данным, ЦБ оценивает затраты на санацию группы банка «Открытие» в 450 млрд руб.

Сейчас генеральным директором «Росгосстраха» является Николаус Фрай, который занял эту должность 5 сентября в связи с увольнением занимавшего последние четыре года этот пост Дмитрия Маркарова. Как сообщало отраслевое агентство АСН со ссылкой на источники, Фрай занимает эту должность на основании срочного трудового договора: ему доверили временное управление страховщиком до момента прихода постоянного гендиректора. Кроме того, в «Росгосстрахе» агентству сказали, что из-за требований миграционного законодательства Фрай переоформляет рабочую визу в связи с изменением должности. В компании не уточнили, на какие сроки заключен срочный трудовой договор.

Авторы: Екатерина Литова, Светлана Дементьева, Марина Божко.
Теги: ЦБ , назначение , «Росгосстрах»
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