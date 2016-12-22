ЦБ предложил запретить банкирам-банкротам выезд за границу

Запрет может коснуться также собственников и топ-менеджеров обанкротившихся НПФ и страховых компаний

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России закончил разработку проекта закона, ограничивающего возможности выезда за границу для собственников, бенефициаров и топ-менеджеров оказавшихся в тяжелом финансовом положении банков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В сентябре 2016 года после встречи с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной президент России Владимир Путин обещал дать правительству и правоохранительным органам поручение о разработке такого закона.

По данным «Интерфакса», в настоящее время подготовленный ЦБ законопроект уже получил одобрение Минэкономразвития, а в случае его принятия запрет на выезд за границу может коснуться также собственников и руководителей негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

В ходе встречи с главой государства Набиуллина посетовала на то, что владельцы и руководители лопнувших банков успевают укрыться за границей, куда заранее выводятся и активы банков.

Путин в ответ предложил просто не выпускать таких лиц за границу, откуда их потом приходится возвращать, чтобы наказать. Глава ЦБ идею поддержала, указав на несправедливость ситуации, когда гражданам, задолжавшим по счетам за коммунальные услуги или вовремя не оплатившим штраф от ГИБДД, дорогу за границу закрывают, а «банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают».

Ранее 25 сентября «Ведомости» сообщили, что в Госдуму может быть внесен проект закона, согласно которому собственники банков будут отвечать своим имуществом не только при банкротстве, но и при санации банков.

В конце июля ЦБ сообщил, что в черный список Банка России внесены 6675 банкиров, которые не могут в течение нескольких лет занимать руководящие посты в банках, не могут входить в правление и в состав совета директоров банков. Кроме того, попавшие в список банкиры также лишены возможности приобретать свыше 10% доли банков.