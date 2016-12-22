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S&P спрогнозировало дефицит бюджета Москвы из-за реновации
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S&P спрогнозировало дефицит бюджета Москвы из-за реновации
Реновация Москвы, 11:48
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S&P спрогнозировало дефицит бюджета Москвы из-за реновации
Дефицит бюджета столицы с учетом капитальных расходов в 2017–2019 годах в среднем составит 4%. Это связано с ростом таких расходов из-за программы реновации. Но уровень долговой нагрузки города останется низким, ожидают в S&P
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Программа реновации в Москве может привести к ухудшению финансовых показателей города в 2018–2019 годах. Дефицит городского бюджета с учетом капитальных расходов в 2017–2019 годах вырастет, его средний показатель составит 4%, тогда как в 2014–2016 годах наблюдался профицит 4%. Об этом говорится в прогнозе агентства S&P.

Согласно базовому сценарию рейтингового агентства, объем текущих расходов городского бюджета в 2017 году составит 1,5 трлн руб., в 2019 году он возрастет до 1,7 трлн руб. Капитальные расходы возрастут с 430 млрд руб. в 2017 году до 470 млрд руб. в 2019 году. Текущие доходы столицы прогнозируются в этом году на уровне 1,8 трлн руб., а 2019 году — 2,03 трлн руб.

Увеличение дефицита, как указывают аналитики, обусловлено реализацией программы реновации, объем программы составит 2,5–3,5 трлн руб.

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Но в S&P ожидают, что низкий уровень долговой нагрузки и сильные показатели ликвидности позитивно повлияют на показатели города, в агентстве подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг на уровне BB+. Понижение рейтинга из-за ухудшения характеристик кредитоспособности Москвы маловероятно, отмечают аналитики. «Оценка характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) Москвы на две ступени выше ее долгосрочного кредитного рейтинга», — говорится в прогнозе.

Но уровень собственной кредитоспособности города сдерживают невысокие темпы роста экономики и низкое качество управления, указали в агентстве. Качество управления финансами в Москве является низким в международном сравнении. «По нашему мнению, долгосрочное финансовое планирование и планирование капитальных расходов характеризуются недостаточной прозрачностью и предсказуемостью, особенно принимая во внимание задержки в выполнении капитальных проектов. Уровень прозрачности политики в отношении многочисленных организаций, связанных с государством (ОСГ), также невысок», — отметили в прогнозе S&P.

Полный долг столицы будет расти постепенно, к концу 2019 года он составит около 7,7% полных текущих доходов. Финансировать дефицит власти города, по прогнозам агентства, будут за счет «значительных» денежных запасов. Объем заимствований в 2019–2020 годах, говорится в документе, будет обусловлен как объемом получаемых доходов, так и ходом программы реновации.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 1 августа программу реновации жилого фонда города, которая предполагает снос старых жилых многоквартирных домов. В программу вошли 5144 дома, в которых насчитывается более 350 тыс. квартир. В них проживает, по оценкам столичных властей, 1 млн человек.

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Столичные власти 8 августа утвердили стандарты отделки квартир, в которые переселят жителей из сносимых домов. Средняя стоимость отделки 1 кв. м в новых квартирах составит 11,1 тыс. руб. Это более чем в полтора раза больше, чем использовавшийся до этого стандарт при строительстве нового жилья взамен пятиэтажек. Согласно прошлому стандарту, отделка 1 кв. м стоила в среднем 7,23 тыс. руб.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Екатерина Литова.
Теги: дефицит бюджета , реновация , бюджет Москвы
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