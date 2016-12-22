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«Альфа-Капитал» отозвал письмо сотрудника о проблемах в частных банках
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«Альфа-Капитал» отозвал письмо сотрудника о проблемах в частных банках
Финансы, 20 авг, 23:39
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«Альфа-Капитал» отозвал письмо сотрудника о проблемах в частных банках
УК «Альфа-Капитал» полностью дезавуировала заявления своего работника о проблемах в четырех частных банках. В компании пояснили, что это было частное мнение одного из сотрудников, которое не отражает позицию «Альфа-Капитала»
Фото: Никита Попов / РБК

Дочерняя структура «Альфа-Групп» УК «Альфа-Капитал» официально дезавуировала оценки аналитика, который сообщил клиентам о наличии проблем в четырех частных банках, и отозвала его письмо. Об этом РБК рассказали в пресс-службе «Альфа-Капитала».

«В пятницу письма, направленные ранее сотрудником компании Сергеем Гавриловым, отозваны. Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника. Оперативно информация об этом была направлена в ФАС.
Ответ на запрос ФАС будет направлен в установленный срок, 21 августа. УК «Альфа-Капитал» подчеркивает, что письмо в отношении рисков инструментов банков являлось частным мнением сотрудника компании, а не официальной позицией компании», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, 17 августа, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил, что ведомство в ближайшие дни вынесет компании предупреждение за рассылку с прогнозами о рисках четырех российских банков.
По его словам, в действиях «Альфа-Капитала» есть признаки дискредитации конкурентов. Компания должна отозвать свои заявления о состоянии банков-конкурентов, чтобы избежать санкций и возбуждения дела, заявил тогда замглавы ФАС.

О том, что «Альфа-Капитал» предупредил своих клиентов о проблемах у банка «Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка, 16 августа написала газета «Ведомости». Рискам, по данным представителей компании, в первую очередь могут быть подвержены выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью». «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», БИНа, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка», — говорилось в тексте письма клиентам «Альфа-Капитал». В нем представители компании, в частности, отметили, что, по их данным, «есть большая вероятность», что ситуация вокруг этих кредитных организаций «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».​

Позже компания заявила, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке УК «Альфа-Капитал», является сугубо частным мнением ее менеджера и не соответствует действительности. АО «Альфа-банк» продолжает работу с «Открытием», Бинбанком, Промсвязьбанком и МКБ в обычном режиме и не обладает никакими достоверными данными о проблемах в этих банках, говорилось в сообщении директора по информационной политике и связям с общественностью Альфа-банка Леонида Игната.

Автора рассылки, сотрудника УК «Альфа-Капитал» Сергея Гаврилова, приглашали для беседы в Банк России, рассказал РБК источник в одном из упомянутых в клиентской рекомендации банков. Источник, близкий к ЦБ, подтвердил РБК эту информацию. «ЦБ начал проверку по предупреждению «Альфа-Капитала», — добавил собеседник издания. При этом источник РБК в Альфа-банке уточнил, что «сейчас в «Альфа-Капитале» идет «большой разбор полетов» по факту появления рекомендаций и «шансов на то, что автор письма сохранит работу, немного».

В Госдуме также отреагировали на скандал. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что обсудит необходимость корректировки законодательства, затрагивающего действия конкурентов по распространению информацию о других участниках рынка. «Я допускаю, что после этого случая могут быть внесены соответствующие изменения в закон, регулирующий манипулирование рынком и предоставление инсайдерской информации», — пояснил он.

Авторы: Марина Божко, Владислав Гордеев.
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