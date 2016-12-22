Fitch высказался: как агентство оценило риски ликвидности частных банков

Свою оценку ситуации с ликвидностью на банковском рынке дало агентство Fitch Ratings. Аналитики агентства не обошли вниманием и четверку крупных частных банков — «ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и МКБ

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Банковские аналитики продолжают комментировать ситуацию вокруг банка «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Вслед за клиентской рассылкой УК «Альфа-Капитал», ставшей публичной, свой обзор по СМИ разослало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Подход агентства к оценке ситуации гораздо более консервативен, а дисклеймер (письменный отказ от ответственности за возможные последствия каких-либо действий читателей обзора, сделанных на основании содержащейся в нем информации) занимает столько же места, сколько сам обзор.

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​Ранее юристы, комментируя действия менеджера УК «Альфа-Капитал», указывали, что аналитики имеют полное право донести свое мнение, если в этом сообщении есть дисклеймер о том, что данное мнение не является руководством к действию.

10 августа УК «Альфа-Капитал» сделала клиентскую рассылку за подписью директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова. В тексте письма содержалось предупреждение о рисках «неблагоприятного развития ситуации» вокруг банка «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка.

После этого сообщившего о проблемах банков сотрудника «Альфа-Капитала» вызвали в ЦБ, а Федеральная антимонопольная служба направила запрос в «Альфа-Капитал» в связи с распространением писем о текущем состоянии четырех частных банков.

Анализ ситуации

В своем обзоре Fitch Ratings назвало сложившуюся ситуацию «бегством к качеству».

«Бегство к качеству», вызванное обеспокоенностью вкладчиков после отзыва лицензии у банка «Югра», может усилиться по мере продолжения расчистки российского банковского сектора. Это может создать риски для ликвидности некоторых более слабых частных банков», — сообщило агентство Fitch Ratings в русскоязычной версии своего обзора от 18 августа.

О дефиците ликвидности у отдельных банков свидетельствует использование дорогостоящего фондирования РЕПО от ЦБ, которое выросло приблизительно на 300 млрд руб. в июле, после того как ЦБ РФ начал процедуру отзыва лицензии у «Югры», а затем еще на 280 млрд руб. в первой половине августа, говорится в документе Fitch Ratings.

«Хотя «Югра» не имела заимствований на межбанковском или облигационном рынках и не представляла прямых рисков для других банков, ее закрытие привело к волнению среди вкладчиков и других кредиторов, которые начали переводить свои деньги в более сильные частные, иностранные или государственные финансовые организации», — пишут аналитики агентства. «Новое регулирование, которое запрещает банкам с низкими рейтингами или без рейтингов привлекать депозиты от государственных структур и частных пенсионных фондов и не позволяет использовать их будущие облигационные выпуски для получения фондирования РЕПО от ЦБ РФ, также, как нам представляется, сказалось на стабильности фондирования некоторых банков», — говорится в докладе.

В оставшейся части обзора его составители уделяют внимание анализу ситуации в банке «ФК Открытие», Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке, мотивируя это тем, что именно этим игрокам «в последнее время уделялось наибольшее внимание российской прессой».

«Мы опросили рейтингуемые нами банки о наличии у них рисков, связанных с «ФК Открытие», Бинбанком, Промсвязьбанком и МКБ, которые чаще других упоминались в прессе из-за ситуации с ликвидностью у некоторых из них, а также возможных рисков для остальных», — пояснил РБК старший директор Fitch Ratings CIS Александр Данилов. Рейтинги Fitch Ratings присвоены 51 российскому банку, свидетельствует список на сайте агентства, при этом из упоминаемых «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ рейтинг Fitch есть только у МКБ — BB-/прогноз «стабильный».

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авторы обзора отметили: ​«Рейтингуемые нами банки (на которые приходится около 60% активов банковской системы) имеют незначительные не покрытые залогами риски на «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк через облигации или межбанковское кредитование. МКБ существенно снизил свои риски на другие крупные частные российские банки с конца первого квартала 2017 года. В то же время возможны существенные дополнительные риски у других банков, которые мы не рейтингуем, и другие непрямые риски, такие как операции с компаниями, связанными с «Открытием», Бинбанком, Промсвязьбанком и их акционерами».

Неродственные связи

Помимо общих упоминаний четырех банков в контексте ситуации с ликвидностью аналитики Fitch Ratings обратили внимание на взаимосвязь между операциями РЕПО двух банков из упомянутых четырех. Речь о банках «ФК Открытие» и МКБ.

«У МКБ был существенный рост кредитов и фондирования приблизительно на 250 млрд руб. в июле, что может свидетельствовать о том, что часть сделок РЕПО, которые раньше букировались на балансе «Открытия», перешла к МКБ. Запас ликвидности у МКБ был приемлемым и покрывал 21% средств клиентов на 1 августа. Сворачивание сделок обратного РЕПО у «ФК Открытие» в июле примерно на 370 млрд руб. по времени совпало с ростом таких операций у МКБ более чем на 200 млрд руб.», — пояснил Александр Данилов.

Реакция банкиров

РБК попросил прокомментировать все упоминавшиеся в отчете Fitch банки из обзора. На запросы издания ответили на момент публикации в МКБ, Промсвязьбанке, банке «ФК Открытие».

В Промсвязьбанке и банке «ФК Открытие» не согласились с высказанной рейтинговым агентством оценкой. «Высказывание Fitch Ratings относительно дополнительных рисков считаем необоснованным, — отметил представитель Промсвязьбанка. — В обзоре Fitсh неоднократно говорится о стабильной ликвидности Промсвязьбанка. Это подтверждает и отчетность Промсвязьбанка, размещенная на сайте ЦБ. Рекомендации в подобных обзорах — особенно в последнее время — необходимо подкреплять конкретными цифрами».

В банке «ФК Открытие» заявили, что «Fitch не рейтингует «Открытие» и поэтому не обладает информацией, позволяющей делать качественные выводы о работе банка. Банк «Открытие» с существенным запасом выполняет нормативы Банка России в части ликвидности и достаточности капитала и полностью выполняет и будет выполнять обязательства перед клиентами и контрагентами». «Агентства Moody’s и S&P подтвердили свои рейтинги банка «Открытие» с учетом текущих показателей», — напомнил представитель банка «ФК Открытие».

Как недавно сообщал РБК, рейтинги от обоих агентств находятся на пересмотре.

В МКБ не стали комментировать оценки агентства Fitch Ratings про перспективы ситуации с ликвидностью. Вместе с тем председатель правления МКБ Владимир Чубарь подтвердил РБК, что банк увеличил объем операций на межбанке в июле, однако не раскрыл активы, которые брались в залог. «На облигациях, с которыми мы делали РЕПО в июле, не было написано, откуда они», — сказал Владимир Чубарь.

Иные последствия

Последствия происходящего вокруг указанных четырех банков могут затронуть интересы других банков и их клиентов.

«Бегство к качеству» усилит доминирование государственных, а также нескольких крупных частных и иностранных банков, в то время как финансовым учреждениям меньшего размера придется предлагать более высокие процентные ставки по депозитам, чтобы удержать клиентов», — прогнозирует Fitch Ratings.

В МКБ заявили, что не планируют повышать ставки по вкладам в рублях. «Ставки мы планируем не то чтобы повышать, а понижать в начале сентября. Пока не решили насколько. Скорее всего, на 0,25 процентных пункта по рублевым вкладам», — добавил Владимир Чубарь. «Ставка по депозитам сейчас на уровне рынка — 7–7,5%. Банк не планирует ее менять. Мы будем ориентироваться на ключевую ставку ЦБ РФ и конъюнктуру рынка», — сообщил представитель пресс-службы Промсвязьбанка. «На днях мы объявили о снижении ставок по вкладам для клиентов сегмента Private Banking до 0,4 п.п. в зависимости от опциональности вклада и срока вложений, — сообщил представитель банка «ФК Открытие». — В рыночном сегменте наши текущие ставки находятся на уровне рынка. Мы не планируем менять ставки при сохранении нынешнего уровня ставок в других крупных федеральных банках. Если же ситуация на рынке будет меняться, мы отреагируем соответственно — соразмерно динамике рынка».​