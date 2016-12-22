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ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
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ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Финансы, 13:32
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ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5%. Следующее снижение ставки регулятор обещает в период до конца первого квартала 2018 года
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

​Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. «На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза», — отмечается в сообщении ЦБ.

Сильная дефляция в августе стала ключевым фактором для такого широкого шага при решение ЦБ по ставке. Как подчеркивается в релизе, снижается инфляции на рынке непродовольственных товаров, стабилизировался рост цен на услуги на уровне около 4%. Кроме того, замедляется и рост цен на продовольственные товары благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции.

По мнению ЦБ, среднесрочные риски превышения инфляцией целевого значения в 4% к концу 2017 года преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от 4%. «В ближайшие полгода колебания цен на продовольственные товары будут оставаться источником волатильности инфляции», — отмечает Банк России.

ЦБ снижает ключевую ставку в четвертый раз за год, 24 марта ставка снизилась на 0,25 п.п., до 9,75%, 28 апреля — сразу на 0,5 п.п., 16 июня — на 0,25, до 9%. По итогам предыдущего заседания совета директоров ЦБ взял паузу, сохранив ставку на уровне 9%, отметив, что «инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются». Тогда регулятор констатировал, что пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года остается. Таким образом ЦБ скорректировал сигнал в сентябре, удлинив срок смягчения денежно-кредитной политики до конца первого квартала 2018 года.

Что предшествовало?

По итогам заседания в пятницу, 15 сентября, эксперты ожидали продолжения смягчения денежно-кредитной политики регулятором, склоняясь к снижению ставки сразу на 0,5 п.п. За неделю до решения регулятор отмечал возможность снижения в диапазоне до 0,5 п.п. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 7 сентября в интервью Bloomberg TV заявляла, что совет директоров 15 сентября обсудит снижение ключевой ставки на 25–50 б.п. с текущих 9% годовых.

Большинство из опрошенного агентством Bloomberg 41 экономиста ожидали снижения ставки на 0,5 п.п., до 8,5%. При этом шесть экспертов считали, что регулятор снизит ставку на 0,25 процентных пункта, задавая, выбирая таким образом путь более плавного достижения цели по инфляции в 4% по итогам 2017 года. Согласно результатам опроса Рейтер, проведенного в понедельник, 11 сентября, из 23 опрошенных экономистов ждут снижения ставки на 0,5 процентных пункта, остальные трое — на 0,25 до 8,75%.

Основания для снижения ставки подтверждались данными статистики — после разгона инфляции в июне и июле из-за роста цен на овощи, в августе инфляция замедлилась до исторического минимума, оказавшись ниже целевого уровня регулятора. ​По данным Росстата, недельная инфляция в России в период с 5 по 11 сентября 2017 г. оказалась на нулевом уровне против дефляции в 0,1% неделей ранее. С начала года рост потребительских цен составил 1,7%, а с начала сентября цены снизились на 0,1%. При этом в сопоставимом периоде прошедшего года (с 6 по 12 сентября 2016 г.) статистическое ведомство также фиксировало нулевую инфляцию. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 11 сентября составила около 3,2%.

Влияние на рубль

Снижение ставки не окажет влияния на рубль и другие финансовые активы в связи с тем, что решение ЦБ полностью соответствует консенсусу рынка, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. По его словам, текущая прогнозируемая оценка курса рубля к концу года в районе 58,5 рублей/доллар, поэтому в текущих условия считать, что рубль от значений сильно отклонится нельзя. «Сейчас нет оснований полагать, что рубль сильно укрепится или ослабнет, так как решение ЦБ и ситуация в целом соответствует прогнозным рыночным ожиданиям», — отметил он.

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова отмечает, что релиз ЦБ по итогам сегодняшнего заседания не сильно отличается от июньской публикации. Таким образом, поясняет она, Банк России старается показать рынку, что инфляция замедляется в соответствии с прогнозами регулятора и дает сигнал о том, что будет сохранять умеренно-жесткую монетарную политику без радикального снижения ставок.

Как изменится ставка до конца года

По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, принципиальной разницы между понижением ставки в пятницу на 50 б.п. или на 25 б.п. и не было, потому что в любом случае рынку дан сигнал к возобновлению цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. По его мнению, суммарное снижение ставки до конца года вряд ли целиком зависит от сегодняшнего решения ЦБ. «Главный вопрос в том, где окажется ключевая ставка в конце цикла смягчения денежно-кредитной политики, — считает эксперт. — И здесь есть важная разница между тем стабилизируется ли инфляция на 4% или на 3% или ниже».

По словам начальника центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, произошедшее снижение ставки означает, что регулятор начал позитивнее смотреть на экономический рост, в то же время отклонение инфляции ниже цели в 4% — локальное и краткосрочное явление из-за сезонности».

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик прогнозирует, что на конец года ставка достигнет уровня 8,25%. ЦБ всегда действует осторожно, но к концу года он снизит ставку до 8-8,25%, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Россия — единственная из крупных стран имеет такие высокие ставки, — считает эксперт. — Это аттракцион неслыханной щедрости, который продолжит привлекать спекулянтов».

Впрочем, после объявления ЦБ своего решения на сентябрьском заседании экономисты начали корректировать свои прогнозы. «Хотя возможность снижения ставки до конца года еще остается, регулятор все же удлинил сроки смягчения денежно-кредитной политики. В этой связи мы несколько скорректировали свой прогноз по ставке и ждем, что она до конца года будет не 8,-8,25%, а 8%, — указывает главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин.

Авторы: Елена Пашутинская, Анастасия Криворотова, Екатерина Литова.
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