Костин рассказал о начале эры появления «новых Сбербанков»

По словам главы ВТБ, вхождение Центробанка в капитал банка «ФК Открытие» стало хорошей новостью для клиентов. Однако это создает на рынке «особую ситуацию», от которой пытались избавиться «последние 20 лет», добавил Костин

Андрей Костин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Необходимость в проведении санации банка «ФК Открытие» возникла из-за просчетов в выборе стратегии его развития, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

«Банк очень быстро неорганически развивался, ушел в сферу страхования, где тоже были риски. Я считаю, что банк «Открытие» — добросовестный банк, который просто просчитался с точки зрения скорости развития», — заявил Костин в интервью «РИА Новости».

Глава ВТБ подчеркнул, что вхождение Банка России в капитал «Открытия» (оздоровление впервые решено проводить по новой схеме, через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, ФКБС, который получит не менее 75% капитала) стало хорошей новостью для клиентов, но при этом меняет ситуацию в финансовом секторе таким образом, что можно говорить о начале новой эры.

«Иметь такого акционера, как ЦБ, мечтал бы любой. Другое дело, что это создает особую ситуацию, ведь мы в последние 20 лет пытались избавиться от этого. Сейчас мы, по существу, присутствуем в начале новой эры, когда будут появляться своего рода новые Сбербанки, где акционером будет регулятор», — сказал Костин. (ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка, регулятор является единственным акционером Сбербанка, владеющим хотя бы 5% его акций.)

Он отметил, что в ЦБ понимают, что регулятор должен не владеть банками, а контролировать их, поэтому перешедшие под контроль ЦБ банки тот (по завершении санации) будет пытаться продать. «Но вопрос, будет ли кому продать, — уже другой», — отметил Костин.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа 2017 года. В ЦБ тогда пояснили, что доля регулятора в капитале «Открытия» составит не менее 75%. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал решение ЦБ о санации «Открытия» «убийством» банковской системы, тогда как глава Сбербанка Герман Греф заявил, что видит в использовании схемы с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора «хороший знак».

В свою очередь, председатель совета Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина Алексей Кудрин отметил, что видит «некоторое противоречие» в действиях ЦБ.

Бывший министр финансов пояснил, что увеличение капитализации банка — это фискальная операция, а такие операции должны производиться не ЦБ, а фискальными органами и правительством страны.

«Вот в чем я вижу некоторое противоречие законно действующего механизма», — отметил Кудрин.