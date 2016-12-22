Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,59 57,02 EUR Нал. 69,29 68,65 USD Бирж. 57,25 +0,35 EUR Бирж. 68,91 +0,50 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2030,37 +1,00% РТС 1117,06 +0,57% Brent 54,20 -0,55% DJIA 21827,54 +0,20% Nasdaq 6380,91 -0,27% FTSE 7377,60 -0,26%
Силуанов предложил продавать криптовалюту по образцу «народных» облигаций
Лента новостей
Парламентарии 150 стран призовут женщин и молодежь в политику 18:57, Политика Посольство России отреагировало на фото главы МИД Великобритании на танке 18:56, Политика Бывший полицейский под Воронежем получил 11 лет за торговлю наркотиками 18:52, Общество В Балашихе возбудили дело из-за обрушения стены кинотеатра 18:47, Общество В Кольском заливе произошел разлив нефти 18:43, Общество В центре Киева взорвался автомобиль 18:42, Общество Сирия отказалась признать выводы ООН о причастности к химатаке в Идлибе 18:41, Политика Игорь Крутой нашел партнера на застройку столичной овощебазы 18:26, Бизнес Путин пожал руку роботу в Перми 18:25, Политика Силуанов предложил продавать криптовалюту по образцу «народных» облигаций 18:17, Финансы Рост дыры в банке «Траст» на 200 млрд руб. оказался ошибкой 18:13, Финансы О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 18:11, Партнерский материал Урагану «Хосе» над Атлантикой присвоили четвертую категорию опасности 17:59, Общество Жириновский попросил Бастрыкина отпустить Серебренникова из-под ареста 17:59, Политика Додон назвал Запад ответственным за посылку военных Молдавии на Украину 17:53, Политика Суд не будет наказывать главу ВЦИОМа за рассуждения о «2% дерьма» 17:52, Общество Прокуратура утвердила обвинение двум членам банды Басаева 17:43, Общество Главу «Крыльев Невы» осудили на пять лет за продажу документов на полеты 17:38, Общество Ближайшими соперниками сборной России по футболу станут Корея и Иран 17:35, Спорт Чемпионат России по футболу. «Амкар» — ЦСКА. Онлайн 17:30, Спорт Финишная прямая: все, что нужно знать о новых iPhone 17:30, Стиль В метро Москвы в 2018 году будут работать 730 новых киосков и автоматов 17:29, Общество Правительство отказалось поддержать законопроект о захоронении Ленина 17:18, Общество Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в аресте турбин в Крыму 17:15, Бизнес Военная прокуратура начала проверку закупок пайков для Минобороны 17:08, Политика Суд отменил штраф депздраву Москвы из-за непостановки ВИЧ-больных на учет 17:01, Общество В Минэнерго назвали «разговором для бедных» дискуссию о турбинах Siemens 16:57, Бизнес Силуанов рассказал о просьбе Венесуэлы реструктурировать ее долг 16:53, Финансы
Силуанов предложил продавать криптовалюту по образцу «народных» облигаций
Финансы, 18:17
0
Силуанов предложил продавать криптовалюту по образцу «народных» облигаций
Минфин хочет преобразовать «черный рынок» криптовалют в организованный, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Для физических лиц покупка таких средств, по его мнению, должна быть аналогичной покупке облигаций федерального займа
Антон Силуанов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Процесс покупки криптовалют для физических лиц должен быть организован так же, как и покупка облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Государство, как отметил глава ведомства, «безусловно, понимает, что криптовалюты — это данность». «Их запрещать нет смысла, нужно регулировать», — добавил он. Согласно этой инициативе, Минфин, по словам Силуанова, до конца года «разработает проект закона, который будет регулировать порядок приобретения, хождения, регистрации участников, которые собираются вложиться и купить этот инструмент».

Это, как заметил министр, необходимо для того, «чтобы наши граждане, которые совершенно не защищены от изменений стоимости такой валюты, могли иметь дело только с профессиональными участниками на организованном рынке». «Наша задача в том, чтобы инвестиции в такого рода инструменты были урегулированы и чтобы инвесторы понимали все риски», — пояснил глава Минфина.

Сейчас же физические лица «покупают этот суррогат», отозвался Силуанов о вошедших в оборот криптовалютах. «Покупают зачастую у непрофессиональных участников», — добавил он, подчеркнув, что «на этом рынке» в настоящее время «очень много мошенников и жульничества».

«Дадим взаймы стране своей»: как в СССР агитировали за облигации госзайма Еще 5 фото
Фотогалерея

«Поэтому мы считаем возможным участие физических лиц в покупках этих инструментов, но эти покупки должны быть четко регламентированы, идентифицированы, и расчеты в этих криптовалютах должны находиться под контролем соответствующих органов», — заявил министр, уточив, что покупка криптовалют физическими лицами «должна быть аналогична покупке [ими] ценных бумаг».

«Безусловно, сегодня действует так называемый черный рынок, и мы должны сделать из черного рынка организованный рынок», — уточнил Силуанов. — Полагаем, что покупка и продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с теми же самыми облигациями федерального займа, которые сегодня являются надежным и очень доходным инструментом».

«Я втянулся в тему»: как добывают биткоины в России Еще 7 фото
Фотогалерея

Зарабатывать на криптовалютах, по мнению главы Минфина, «никто не собирается». «Криптовалюты — это финансовый инструмент, суррогатный финансовый инструмент, волатильный», — подчеркнул министр, добавив, что, «по сути дела, стоимость криптовалюты определяется мощностями компьютеров, которые подключены к этой системе». «Стоимость этой валюты очень подвержена спекулятивному воздействию, поскольку мощности компьютеров постоянно увеличиваются и в достаточно быстрой прогрессии. Говорить о стабильных курсах криптовалют, надежности вложений в них не приходится», — заключил Силуанов.

8 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию вокруг криптовалют с подобием золотой лихорадки. «Многие видят в этом возможность, используя новые технологии, легкого, необременительного повышения благосостояния», — отметила она, заявив, что здесь также присутствуют определенные риски. Ими, по мнению Набиуллиной, в частности, являются «анонимность транзакций», «возможность использования в финансировании терроризма» и «использование криптовалют как денежного суррогата».

Биткоины вне закона: как используют цифровую валюту в преступном мире Еще 1 фото
Фотогалерея

При этом председатель совета Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина России Алексей Кудрин в этот же день заявил, что криптовалюты могут быть «когда-нибудь» легализованы. Однако сейчас, по его мнению, они «находятся в таком состоянии», которое «делает их достаточно рискованными для граждан».

В России регулирование рынка криптовалют пока не введено. Однако в конце августа первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о необходимости поддержки «крипторубля» через блокчейн. Эти технологии, как замечал тогда чиновник, могут стать основой для оказания быстрых и профессиональных госуслуг. После этого замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев заявил, что идею «крипторубля» проработает правительство.​

Продажи ОФЗ для физических лиц, в свою очередь, стартовали в апреле. Первыми их начали продавать Сбербанк и ВТБ24. «Народные» облигации выпускали сроком на три года, объем их первой эмиссии составил 15 млрд руб. Номинал одной бумаги был равен 1 тыс. руб. Инвесторам на конец августа были доступны 15 млн новых ОФЗ.

Авторы: Анна Могилевская, Евгения Маляренко.
Теги: Минфин , Антон Силуанов , биткоины , облигации , криптовалюта
Главное
Рост дыры в банке «Траст» на 200 млрд руб. оказался ошибкой Финансы
Материалы по теме
Набиуллина заявила о подобии «золотой лихорадки» вокруг криптовалюты Финансы
Кудрин спрогнозировал легализацию криптовалюты Технологии и медиа
Глава ВЭБа предсказал рост курса биткоина в течение еще 2–3 лет Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку