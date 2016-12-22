Силуанов предложил продавать криптовалюту по образцу «народных» облигаций

Минфин хочет преобразовать «черный рынок» криптовалют в организованный, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Для физических лиц покупка таких средств, по его мнению, должна быть аналогичной покупке облигаций федерального займа

Антон Силуанов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Процесс покупки криптовалют для физических лиц должен быть организован так же, как и покупка облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Государство, как отметил глава ведомства, «безусловно, понимает, что криптовалюты — это данность». «Их запрещать нет смысла, нужно регулировать», — добавил он. Согласно этой инициативе, Минфин, по словам Силуанова, до конца года «разработает проект закона, который будет регулировать порядок приобретения, хождения, регистрации участников, которые собираются вложиться и купить этот инструмент».

Это, как заметил министр, необходимо для того, «чтобы наши граждане, которые совершенно не защищены от изменений стоимости такой валюты, могли иметь дело только с профессиональными участниками на организованном рынке». «Наша задача в том, чтобы инвестиции в такого рода инструменты были урегулированы и чтобы инвесторы понимали все риски», — пояснил глава Минфина.

Сейчас же физические лица «покупают этот суррогат», отозвался Силуанов о вошедших в оборот криптовалютах. «Покупают зачастую у непрофессиональных участников», — добавил он, подчеркнув, что «на этом рынке» в настоящее время «очень много мошенников и жульничества».

«Поэтому мы считаем возможным участие физических лиц в покупках этих инструментов, но эти покупки должны быть четко регламентированы, идентифицированы, и расчеты в этих криптовалютах должны находиться под контролем соответствующих органов», — заявил министр, уточив, что покупка криптовалют физическими лицами «должна быть аналогична покупке [ими] ценных бумаг».

«Безусловно, сегодня действует так называемый черный рынок, и мы должны сделать из черного рынка организованный рынок», — уточнил Силуанов. — Полагаем, что покупка и продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с теми же самыми облигациями федерального займа, которые сегодня являются надежным и очень доходным инструментом».

Зарабатывать на криптовалютах, по мнению главы Минфина, «никто не собирается». «Криптовалюты — это финансовый инструмент, суррогатный финансовый инструмент, волатильный», — подчеркнул министр, добавив, что, «по сути дела, стоимость криптовалюты определяется мощностями компьютеров, которые подключены к этой системе». «Стоимость этой валюты очень подвержена спекулятивному воздействию, поскольку мощности компьютеров постоянно увеличиваются и в достаточно быстрой прогрессии. Говорить о стабильных курсах криптовалют, надежности вложений в них не приходится», — заключил Силуанов.

8 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию вокруг криптовалют с подобием золотой лихорадки. «Многие видят в этом возможность, используя новые технологии, легкого, необременительного повышения благосостояния», — отметила она, заявив, что здесь также присутствуют определенные риски. Ими, по мнению Набиуллиной, в частности, являются «анонимность транзакций», «возможность использования в финансировании терроризма» и «использование криптовалют как денежного суррогата».

При этом председатель совета Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина России Алексей Кудрин в этот же день заявил, что криптовалюты могут быть «когда-нибудь» легализованы. Однако сейчас, по его мнению, они «находятся в таком состоянии», которое «делает их достаточно рискованными для граждан».

В России регулирование рынка криптовалют пока не введено. Однако в конце августа первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о необходимости поддержки «крипторубля» через блокчейн. Эти технологии, как замечал тогда чиновник, могут стать основой для оказания быстрых и профессиональных госуслуг. После этого замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев заявил, что идею «крипторубля» проработает правительство.​

Продажи ОФЗ для физических лиц, в свою очередь, стартовали в апреле. Первыми их начали продавать Сбербанк и ВТБ24. «Народные» облигации выпускали сроком на три года, объем их первой эмиссии составил 15 млрд руб. Номинал одной бумаги был равен 1 тыс. руб. Инвесторам на конец августа были доступны 15 млн новых ОФЗ.