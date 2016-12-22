Минэкономразвития увидело плюсы в снижении числа работающих россиян

Сокращение численности занятого населения, сопровождающееся ростом экономики, свидетельствует о положительной динамике в производительности труда, сообщило Минэкономразвития

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Хотя российский рынок труда, как следует из официальных данных, продолжает функционировать в условиях, близких к дефициту, в этом есть и позитивная сторона. Такая ситуация, сопровождающаяся ростом экономики, говорит об увеличении производительности труда, пишет в свежем обзоре «Картина экономики» Минэкономразвития.

«Безработица остается на исторически минимальных уровнях как в абсолютном (около 4 млн человек), так и в относительном выражении (5,4% от численности рабочей силы в июле). Численность безработных, не имеющих опыта работы («молодежная» безработица), на протяжении последних 12 месяцев остается стабильной на уровне около 1 млн человек. При этом с апреля текущего года сформировалась тенденция к сокращению численности занятого населения, что в условиях экономического роста свидетельствует об увеличении производительности труда», — указало ведомство.

С апреля по июнь российская экономика выросла рекордными темпами — на 2,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года (Минэкономразвития ожидало 2,7%). Этот результат значительно превысил прогнозы аналитиков. Рост производства наблюдался во всех основных отраслях кроме сельского хозяйства, которому помешала холодная погода.​