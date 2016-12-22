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Орешкин сравнил биткоин с МММ
Экономика, 12:11
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Орешкин сравнил биткоин с МММ
Власти должны пользоваться технологией блокчейн, но динамика стоимости криптовалют вызывает опасения, заявил Максим Орешкин. Биткоин напоминает акции МММ, добавил он
Максим Орешкин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

У криптовалют есть два аспекта: самой технологией пользоваться нужно, но ажиотаж вокруг криптовалют похож на ситуацию с финансовой пирамидой МММ. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

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«Что касается криптовалют, то здесь два аспекта. Первый аспект — это то, что Россия не должна оставаться на задворках технологий, должна лидировать в этом процессе. Мы, может быть, пока не понимаем, как эта технология может быть применена, но нам точно нужно понимать, как она работает, и быть в авангарде разработки этих процессов», — объяснил сенаторам Орешкин.

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«Но при этом то, что мы видим с биткоином, какая информационная волна вокруг всей этой истории... Увлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ, динамику индекса NASDAQ. Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует», — сказал Орешкин.

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Понятно, что «государство не сможет защитить этих людей», добавил министр, «они действуют абсолютно на свой страх и риск».

Орешкин отметил, что власти уже используют блокчейн: «Например, внутри министерства мы делаем проект по внедрению блокчейна в систему закупок для того, чтобы эта история была максимально прозрачной».

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В Центробанке в обороте криптовалют видят риски, рассказала в середине сентября на Международном банковском форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор возражает против регулирования криптовалют как денежного средства, пояснила она, так как механизм их использования «имеет признаки пирамиды». Стоимость криптовалют растет из-за того, что в операции с ними оказываются вовлечены все больше людей. «Мы видим, что криптомания опасна, мы видим риски при введении в легальный оборот криптовалют», — подчеркнула она.

В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство выступает за то, чтобы право покупать криптовалюту было только у квалифицированных инвесторов. Он пояснил, что ведомство предлагает рассматривать криптовалюты как финансовый актив. Замглавы ведомства также рассказал, что в последнее время криптовалюты часто используются для отмывания денег. Если сделки будут совершаться на бирже, Росфинмониторинг сможет установить продавцов и покупателей.

Проведенный аналитическим центром НАФИ опрос, результаты которого были опубликованы 26 сентября, показал, что большинство россиян не знают, что такое блокчейн, и даже не слышали об этой технологии. Только 3% респондентов ответили, что хорошо знают, что это такое.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: финансовая пирамида , биткоин , МММ , Максим Орешкин , криптовалюта
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