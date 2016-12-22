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Из бюджета исчезли 47 млрд руб. от «Роскосмоса»
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Из бюджета исчезли 47 млрд руб. от «Роскосмоса»
Экономика, 19:28
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Из бюджета исчезли 47 млрд руб. от «Роскосмоса»
«Роскосмос», зарабатывающий на международных запусках космических кораблей, должен государству почти 47 млрд руб. — эту задолженность ему насчитала Счетная палата и заложил в бюджет Минфин. Но теперь эти деньги из бюджета исчезли
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Из российского публичного бюджета исчезла информация о 47 млрд руб., которые госкорпорация «Роскосмос» еще летом пообещала отдать государству. Речь идет о дебиторской задолженности «Роскосмоса» перед бюджетом по доходам, полученным его предшественником — Федеральным космическим агентством (ФКА) — от иностранных контрагентов, следует из данных Счетной палаты. В июне Минфин заложил в составе «прочих неналоговых доходов» 46,88 млрд руб. за счет «погашения задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства», сообщалось в пояснительной записке к летним поправкам в бюджет; эта сумма учтена в действующем законе о бюджете на 2017 год.

Но уже в августе «Роскосмос» попросил Минфин исключить эти 47 млрд руб. из прогноза доходов, говорится в заключении Счетной палаты на октябрьские поправки в бюджет (приняты во втором чтении Думой в среду, 25 октября). Обоснования этому решению «Роскосмоса» Счетная палата не приводит. Информации о скорректированной оценке поступлений от «Роскосмоса» ни Минфин, ни госкорпорация не довели, отмечают аудиторы и констатируют: «Сделать вывод о сохранении в составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета поступлений за счет погашения задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства в размере 46,88 млрд руб. не представляется возможным».

В результате Счетная палата полагает, что «существуют риски недопоступления» обещанных 46,88 млрд руб. от «Роскосмоса». На это косвенно указывает снижение прогноза Минфина по прочим неналоговым доходам в 2017 году на 30,5 млрд руб.

В режиме секретности

Известно, что в бюджете есть закрытые расходы, но оказывается, что доходы тоже могут засекречиваться. В заключении Счетной палаты на летние поправки позиция ведомства по 47 млрд руб. от «Роскосмоса» была отражена в секретной части; представитель Счетной палаты и пресс-служба Минфина отказались от комментариев. Пресс-служба «Роскосмоса» не ответила на запрос о комментарии, направленный еще 16 октября.

В законопроекте о поправках в бюджет 2017 года и в материалах к нему не приводится детализация прочих неналоговых доходов, в числе которых должен находиться возврат долгов «Роскосмоса», отмечает Счетная палата. При этом в летних поправках такая детализация была (соответствующий документ доступен в базе Думы,.pdf), как есть она и в законопроекте о бюджете на 2018–2020 годы (.pdf). Минфин нигде не объясняет причины уменьшения объема информации в проекте осенних поправок, не обратил на это внимания и комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении на поправки (.pdf). Глава комитета Андрей Макаров не ответил на просьбу РБК о комментарии.

Это не единственный пример уменьшения объема раскрываемой информации в «осеннем» бюджетном цикле: ранее правительство решило не публиковать ожидаемые объемы поступлений дивидендов от конкретных госкомпаний на предстоящие три года. Прозрачность проекта бюджета «неудовлетворительная», пишут в своем совместном заключении РАНХиГС и Институт Гайдара (.pdf), о «продолжении крайне негативной тенденции сокращения прозрачности бюджетного процесса» также говорят эксперты экономического факультета МГУ (.pdf).

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Берет из бюджета много, отдает мало

«Роскосмос», правопреемник упраздненного 1 января 2016 года Федерального космического агентства, входит в число главных администраторов доходов бюджета, и суммы его дохода от внешнеэкономической деятельности по Бюджетному кодексу подлежат учету в доходах федерального бюджета. В 2013–2016 годах «Роскосмос» перевел в бюджет 13,4 млрд руб. (в том числе 6,1 млрд руб. в прошлом году), до этого поступлений почти не было, следует из данных Федерального казначейства. На 5 октября, еще до внесения поправок в бюджет 2017 года, Минфин планировал получить от «Роскосмоса» по итогам 2017 года рекордные 52,3 млрд руб. (открытые данные системы «Электронный бюджет»), но теперь эта сумма под вопросом (пресс-служба Минфина не ответила на вопрос об уточненном прогнозе поступлений). Пока получено только 7,7 млрд руб. А на 2018 год Минфин закладывает меньше 1 млрд руб. поступлений от «Роскосмоса», и никаких возвратов дебиторской задолженности не планируется, следует из расчетов правительства по доходам на 2018–2020 годы (.pdf).

При этом «Роскосмос» как главный распорядитель бюджетных средств только в 2016 году получил из бюджета 201 млрд руб., в этом году получит 138,7 млрд руб. (по данным сводной бюджетной росписи Минфина на 1 октября).

В 2016 году «Роскосмос» зафиксировал выручку от международной космической деятельности на сумму 25,2 млрд руб., следует из его годового отчета (.pdf), прибыль составила 4,4 млрд руб. У «Роскосмоса» есть соглашения о сотрудничестве с Индией, Израилем, Европейским космическим агентством и т.д., но главным источником дохода является контракт с американским NASA, подписанный еще в 1994 году (последние годы NASA платит «Роскосмосу» за доставку американских астронавтов на МКС). Только за последние два года, с октября 2015-го по октябрь 2017-го, «Роскосмос» получил от NASA $568 млн (32 млрд руб. по текущим курсам), а с 2008 года — $3,55 млрд, следует из данных правительственного сайта госзакупок США.

Ликвидация с нарушениями

Средства в размере 46,88 млрд руб. были установлены и отражены в бюджетном учете и бухгалтерской отчетности Федерального космического агентства как дебиторская задолженность перед федеральным бюджетом по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты «Проверка ликвидационных мероприятий по упразднению Федерального космического агентства», говорится в заключении Счетной палаты. Речь идет о задолженности по уплате в бюджет «финансового результата» по продолжающимся контрактам «Роскосмоса», уточняется в годовом отчете (.pdf) Счетной палаты.

По материалам этого контрольного мероприятия проводилась прокурорская проверка, отмечала Счетная палата 22 сентября; органы прокуратуры выявили нарушения в действиях ликвидационной комиссии Федерального космического агентства (Генеральная прокуратура не ответила на запрос РБК). Ликвидационная комиссия «Роскосмоса» была создана в январе 2016 года и первоначально должна была завершить работу к середине прошлого года, но сроки ее работы были продлены до апреля 2018 года. Бывший председатель ликвидационной комиссии Денис Лысков в мае 2017 года был оштрафован на 30 тыс. руб. Мещанским районным судом Москвы (карточка дела здесь) за невыполнение предписаний Счетной палаты — аудиторы в 2016 году проверили международную деятельность Федерального космического агентства и предписали усовершенствовать политику учета доходов и расходов по долгосрочным международным контрактам, а также отразить на балансе дебиторскую задолженность по доходам от внешнеэкономической деятельности и кредиторскую задолженность по причитающимся в федеральный бюджет суммам. Лысков сейчас возглавляет «Главкосмос» — дочернее предприятие «Роскосмоса», он передал РБК через представителя, что не будет комментировать эти вопросы, поскольку больше не руководит ликвидационной комиссией.

Черный ящик

«Преобразование Федерального космического агентства в госкорпорацию «Роскосмос» было обусловлено стремлением обеспечить абсолютную закрытость этой структуры, — сказал РБК независимый эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич. — Если в качестве агентства «Роскосмос» заказывал работы, заключал договоры, определял стоимость закупок, а промышленность выступала в качестве подрядчика, то сейчас это абсолютно герметичная организация, которая выступает и исполнителем, который определяет цену, и заказчиком, который принимает работу». Это черный ящик и неэффективная структура, считает эксперт.

Никто никогда публично и официально не говорил, как должны распределяться средства, полученные от запусков космических аппаратов и космонавтов, говорит РБК научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его мнению, часть этих денег идет подконтрольным «Роскосмосу» предприятиям, часть, судя по всему, небольшая, поступает непосредственно в «Роскосмос», часть — в бюджет. Но какие документы это регламентируют — сложно сказать, добавляет эксперт. Любая непрозрачность в этой сфере вредна, считает Моисеев. По его словам, она возникла в том числе в силу того, что космос всегда был закрытой сферой, и это отразилось как на режиме работы предприятий, так и на психологии их руководителей — у них нет стимула делать что-либо открытым, иначе будет много критики.

Документы, регламентирующие распределение средств от международных договоров, закрыты, и «Роскосмос» с Минфином могут по-разному трактовать одни и те же их положения, считает Иван Моисеев.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Олег Макаров.
Теги: бюджет , Минфин , Счетная палата , задолженность , «Роскосмос»
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