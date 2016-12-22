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Суд подтвердил штраф 30 млн руб. пострадавшему от санкций США россиянину
Война санкций, 15:00
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Суд подтвердил штраф 30 млн руб. пострадавшему от санкций США россиянину
Россиянин, которого ФНС оштрафовала на 30 млн руб. из-за санкций США, не смог оспорить ее решение. Доводы налоговой были обоснованными, решил суд
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Измайловский районный суд Москвы поддержал Федеральную налоговую службу (ФНС) в споре с российским гражданином, у которого из-за санкций США был заблокирован законный долларовый перевод на $600 тыс. Инспекция ФНС №19 по Москве оштрафовала его на 30 млн руб. из-за того, что деньги после разблокировки были возвращены сначала на иностранный счет владельца, а не прямиком на российский.

Судья Антон Андрюхин решил, что доводы налоговой в пользу валютного правонарушения были обоснованными, и постановил оставить жалобу пострадавшего россиянина без удовлетворения и оставить решение ИФНС без изменений, передает корреспондент РБК.

Сам заявитель Николай Кузнецов, проживающий в Лондоне, на суд не явился, в заседании участвовал его отец, которому предназначался денежный перевод на $617 тыс. из российского Транскапиталбанка в российский Мособлбанк, сделанный в 2014 году. Платеж был заблокирован американским филиалом Standard Chartered из-за того, что Мособлбанк находился под санкциями США.

У Кузнецова есть 10 дней на обжалование решения Измайловского суда. Штраф с него еще не взыскан, пояснили представители налоговой инспекции после заседания.

После обращений Кузнецова в Минфин США и письма президенту США Бараку Обаме Standard Chartered разблокировал деньги. Причиной претензий ФНС стало то, что деньги были возвращены на счет Кузнецова в британском Barclays минуя уполномоченные российские банки, а затем уже переведены на счет отца в Сбербанке. Как объясняла на заседании защита Кузнецова, никакой возможности вернуть деньги сразу на российский счет не было: Standard Chartered отказывался работать с российскими банками из-за санкций и репутационных рисков и, в частности, отказал Кузнецову в возврате денег на счет в Транскапиталбанке, Мособлбанке или Сбербанке.

Как сообщил на суде представитель ФНС, о возможном нарушении валютного законодательства Кузнецовым налоговиков уведомил Транскапиталбанк, с которым заявитель судился в 2015 году (Таганский суд тогда присудил Кузнецову компенсацию за неисполненный перевод, но апелляция ее отменила). Банк предупредил о возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Но деньги были легально заработаны в России, с них были уплачены все налоги, и у налоговиков не было никаких претензий, возразили адвокаты Кузнецова, казначейство США и Barclays проверяли их происхождение, прежде чем освободить платеж.

С точки зрения ФНС, заявитель совершил незаконную валютную операцию 16 июня 2016 года, когда разблокированные деньги были зачислены на его счет в банке Barclays, Лондон. По мнению налоговиков, у Кузнецова была реальная возможность зачислить средства в российскую юрисдикцию и тем самым избежать правонарушения. Защита Кузнецова возражала: валютной операции в определении российского закона о валютном регулировании и контроле вообще не было, речь шла о возврате средств, что подтверждается официальной информацией Barclays и международной системы финансовой корреспонденции SWIFT о назначении платежа. Изначально это был внутрироссийский перевод, который только в силу форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от клиента, привел к выходу денег за рубеж, подчеркнул отец заявителя Вячеслав Кузнецов, который назвал действия налоговой инспекции «чиновничьим беспределом», действиями «по понятиям» и злоупотреблением полномочиями, создавшем «опасный прецедент».

Отдельный спор между налоговой и стороной заявителя возник по поводу валютного резидентства Кузнецова: налоговая трактовала его как валютного резидента, а адвокаты заявителя доказывали, что он не является резидентом с 2014 года, поскольку постоянно проживает в Лондоне с этого времени и работает там. Валютный нерезидент не может быть привлечен к ответственности, которую вменяет Кузнецову налоговая, то есть имела место процессуальная «ошибка», считает его адвокат Роман Баханец из АБ «Михайлов и партнеры»

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: США , ФНС , санкции США
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