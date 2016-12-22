Аналитики назвали наиболее уязвимые к низкой инфляции отрасли

Низкая инфляция ударит не только по банковскому сектору — экономить, как раньше, не получится у предприятий, занимающихся добычей, нефтепереработкой, строительством и госуслугами, считают аналитики АКРА

Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС

Чувствительность к ценам

Эпоха низкой инфляции не позволит некоторым секторам снижать реальные издержки в тех же масштабах, что и раньше. Об этом пишет Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем макропрогнозе на 2018–2021 годы (есть в распоряжении РБК). Дело в том, что из-за более медленного роста цен повысится так называемая номинальная жесткость — показатель, означающий, что цены не реагируют на изменения конъюнктуры рынка.

В России крупный бизнес и госкомпании обладают достаточной рыночной силой, чтобы при росте цен замораживать зарплаты или цены поставщиков. Когда инфляция была высокой, это позволяло больше снижать реальные издержки. Но при более низкой инфляции выигрыш в реальном выражении будет меньше, объясняет АКРА.

«На 1% инфляции в добыче, нефтепереработке, строительстве, госуслугах механизм временной фиксации затрат на сырье и труд позволял экономить до 0,2% затрат; в химии, электроэнергетике, транспорте, связи, в сегменте HoReCa (кафе, рестораны и отели) — до 0,1%», — отмечают аналитики.

Чувствительнее всех к низкой инфляции (по итогам сентября она опустилась до 3% в годовом выражении) будут секторы, «цены на рынках сбыта продукции которых сильнее всего зависят от общего инфляционного фона». В первую очередь это инфраструктурные монополии, которые зависят от регулирования тарифов, и сектор услуг.

Пострадает также банковский бизнес — его чистая процентная маржа в ближайшие годы снизится, так как ставки по кредитам будут падать быстрее стоимости привлечения средств. «Несмотря на то что в среднесрочной перспективе процентная маржа в целом по банковской системе, вероятно, стабилизируется на уровне около 3,5%, дифференциация между банками по этому показателю будет расти, приводя к быстрому вымыванию из сектора банков с низкой маржой и менее конкурентной бизнес-моделью», — добавляют авторы доклада.

Низкая инфляция несет «серьезную угрозу» для некоторых бизнес-моделей, оценивал министр экономического развития Максим Орешкин: «Когда инфляция 20%, в процентные ставки операционные издержки спрятать очень легко. Можно добавить 2, 3, 4%, ставки при этом не очень сильно изменятся». Теперь же такой возможности нет, констатировал он. Замедление роста цен приведет к консолидации банковской системы, росту конкуренции в ней и снижению издержек, отмечал министр.

Максим Орешкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Последствия недоверия

Неуверенность бизнеса в том, что ЦБ добьется низкой инфляции, «может стать источником отклонения от бизнес-планов», сказал журналистам в пятницу, 6 октября, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, отвечая на вопрос РБК. Это «презумпция недоверия», которая может привести к несоответствию стратегии компаний существующим условиям, считает он. Например, именно низкая инфляция стала одной из причин краха «ВИМ-Авиа», говорил Орешкин.

Этот показатель держится ниже таргета ЦБ (4%) третий месяц подряд, но глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что инфляция может колебаться в определенном коридоре. ЦБ решил привлечь к сдерживанию цен и правительство: кабмин должен бороться с немонетарными факторами волатильности инфляции, на которые у регулятора сейчас влияния нет.

«Высокая инфляция позволяет российским компаниям легче адаптироваться к кризисным явлениям, переход же в режим низкой инфляции лишает их гибкости в управлении издержками», — указывает АКРА. Экономить благодаря быстрому росту цен могли почти все отрасли, кроме здравоохранения (из-за майских указов), торговли, легкой промышленности (там и так низкие зарплаты), электротехники и электроники. С помощью заморозки зарплат и цен поставщиков в 2014 и 2015 годах (инфляция была 11,4 и 12,9% соответственно) крупные компании и часть госсектора снизили реальные расходы на 6,4% в добыче нетопливных полезных ископаемых и на 5,9% в госсекторе (в частности, в образовании). Теперь такого инструмента в случае кризиса не будет, следует из данных АКРА.

Впрочем, отсутствие возможности снижать издержки — не единственное последствие низкой инфляции для компаний, отмечает АКРА. В скором времени займы будут обходиться им дешевле (через два-три года, когда ЦБ смягчит политику по ставкам). Кроме того, «увеличивается горизонт планирования инвестиций, долговой политики и рыночной стратегии»: если раньше безнадежные долги вскоре обесценивались из-за быстрого роста цен и о них можно было забыть, то теперь денежные обязательства дольше сохраняют свою стоимость. Так, при инфляции 10% тело долга (сумма, выданная в кредит) обесценивается за восемь лет, а при 4% — уже за 18 лет.