Инфляция в августе стала рекордно низкой в истории России

Инфляция в августе составила 3,3% год к году, сообщил Росстат. Это самый низкий показатель за всю новейшую историю страны

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Потребительские цены за август выросли лишь на 3,3% по сравнению с августом прошлого года, говорится в сообщении Росстата, опубликованном во вторник. Это самый низкий показатель за всю новейшую историю страны — с начала 1990-х годов.

Дефляция за месяц (август к июлю) составила 0,5% — это тоже исторический рекорд. Наиболее близко к нему дефляция подбиралась в августе 2003 года, когда снижение цен составило 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным терминала Bloomberg.

Ниже таргета ЦБ инфляция уже опускалась в июле — тогда она составила 3,9% по сравнению с июлем прошлого года. Минэкономразвития сообщало, что потенциал снижения цен на фрукты и овощи «еще не исчерпан», и ожидало инфляции на уровне 3,3–3,6% год к году (или падения цен на 0,3–0,5% по сравнению с июлем). Прогноз ведомства оказался точнее ожиданий аналитиков — консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал инфляцию 3,7% год к году и снижение цен на 0,2% по сравнению с июлем. Почти столь же низким, как в этом августе, рост цен был лишь в мае 2012 года (тогда было 3,6% год к году), вскоре после того как Центробанк впервые поставил перед собой цель достичь инфляции в 4%.

Весомый вклад в дефляцию в августе внесли цены на продукты питания, которые за месяц снизились на 2,2%, следует из данных Росстата. Цены на непродовольственные товары выросли в августе на 0,1%.

«В августе в 72 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1–1,3% в результате снижения цен на продукты питания на 0,3–3,8%. Наиболее значительное снижение цен и тарифов отмечалось на потребительских рынках Республики Калмыкия и Тверской области — на 1,3 и 1,2% соответственно», — отмечает Росстат. Впрочем, в восьми регионах дефляции не было. В Москве цены снизились на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.