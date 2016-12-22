Эдуард Худайнатов приступил к реорганизации своей корпорации

Эдуард Худайнатов начал реорганизацию ННК: «дочки» переименовываются, Хабаровский НПЗ и АЗС переданы новым структурам. По данным «Ведомостей», корпорация может использовать розничные активы в сделке с «Роснефтью» и китайской CEFC

Эдуард Худайнатов (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Владелец Независимой нефтегазовой корпорации (ННК) Эдуард Худайнатов начал ее реорганизацию, следует из сообщения дочерних компаний ННК и данных СПАРК, которые приводит «Интерфакс». 29 августа 99,7% акций «ННК-Хабаровский НПЗ» перешли в управление АО «Нефтепереработка», в этот же день АО «Сбытовой центр» получило 93,06% сбытовой компании «ННК-Хабаровскнефтепродукт», а также «ННК-Бункер» и «ННК-Байкалнефтепродукт».

«Нефтепеработка» и «Сбытовой центр» были созданы в конце июля и зарегистрированы в Москве по тому же адресу, что и ННК, указывает «Интерфакс».

Материнская компания «Сбытового центра» и «Нефтепереработки» — кипрский офшор «Апелда Инвестментс Лтд». Он был учрежден в июне 2017 года двумя гражданами Кипра. С 17 июля компанией владеет Alliance Oil Company Ltd — головная компания ННК.

Худайнатов также избавляется от бренда ННК. ​На прошлой неделе «ННК-Актив» была переименована в «Нефтегазхолдинг». Томская «ННК-ВТК» недавно отказалась от приставки «ННК» и теперь называется просто ВТК (Восточная транснациональная компания). Бизнесмен не ответил на вопрос РБК о причинах реорганизации компании.

Хабаровский НПЗ мощностью 5 млн т в год — основной актив ННК. Завод подключен к трубопроводу ВСТО, выпускает топливо класса «Евро 5» и большую часть продукции экспортирует. «ННК-Байкалнефтепродукт» владеет сетью АЗС в основном в Улан-Удэ, «ННК-Хабаровскнефтепродукт» владеет заправками и нефтебазами в Хабаровском крае и Еврейском автономном округе, ее доля на региональном рынке — 66,1%.

В конце августа газета «Ведомости» сообщила, что ННК будет участвовать в сложной сделке «Роснефти» и китайской НК CEFC («Хуасинь»). Согласно одному из вариантов, ННК внесет активы в совместное предприятие с китайским партнером, а затем СП выкупит долю в консорциуме QHG Oil Ventures. В январе этого года QHG Oil Ventures закрыл сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти» за $10,2 млрд, его акционеры — швейцарский трейдер Glencore и Катарский суверенный фонд (QIA). ​​Худайнатов опроверг РБК информацию о создании СП, назвав ее фантастикой, но сообщение о возможном участии в капитале «Роснефти» комментировать отказался.

1 июня США ввели санкции в отношении ННК и «ННК-Приморнефтепродукта» за поставки нефти в КНДР. «ННК является российской компанией, которая заключила контракт на поставку нефти в Северную Корею и, как сообщается, отгрузила в Северную Корею нефтепродуктов на $1 млн», — сообщил Минфин США. Компании внесены в так называемый список SDN: их активы при прохождении через американские банки должны быть заблокированы, американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними дела. В результате санкций у головной компании ННК, Alliance Oil, возникли проблемы с евробондами. В июне клиринговый центр Euroclear прекратил проводить расчеты по еврооблигациям Alliance Oil на $800 млн и начал регулятивное расследование. ​

Но эксперты связывают реорганизацию скорее с подготовкой к сделке, чем с попыткой ухода от санкций. «Реорганизация, скорее всего, связана с какой-то сделкой: все выглядит так, будто ННК готовится что-то продать», — считает аналитик АКРА Василий Танурков. Он отметил, что реорганизация не избавит компанию от санкций, и если и обманет партнеров, потом эта информация все равно всплывет, и тогда партнеру может быть выставлен штраф, который можно перевыставить ННК.