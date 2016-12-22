Экс-канцлер Германии избран главой совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер вошел в состав совета директоров компании «Роснефть» и был избран его председателем, передает корреспондент РБК

Герхард Шредер (Фото: Carmen Jaspersen / dpa / ТАСС)

Акционеры «Роснефти» проголосовали за новый состав совета директоров компании. Новым членом совета директоров и его главой стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, передает корреспондент РБК. На этом посту Шредер сменил помощника президента России Андрея Белоусова.

Представляя Шредера акционерам, глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что приход бывшего канцлера Германии откроет перед нефтяной компанией новые перспективы на международном рынке и хорошо скажется на российско-германских отношениях в целом.

Идея выдвинуть Шредера в совет директоров «Роснефти» и его решение принять это предложение, вызвали критику в Германии. Например, нынешняя канцлер Ангела Меркель, назвала это решение «ненормальным» и «прискорбным».

Сам Шредер выступая с трибуны перед акционерами компании, отметил, что о дискуссиях, которые вызвало его назначение.

«Я принял решение сделать это [войти в совет директоров — РБК ] с большой радостью и чистым сердцем. Я решил привнести [в «Роснефть»] тот опыт, который я накопил благодаря своей работе в политической и экономической сфере, и я рад той атмосфере, которая царит во всех управляющих органах компании», — сказал он.

«Роснефть» — вторая российская компания, в руководство которой вошел Шредер. После своего ухода с поста канцлера Германии в 2005 году, он возглавил сначала наблюдательный совет, а вскоре и комитет акционеров компании Nord Stream AG, созданной для управления магистральным газопроводом «Северный поток». ​В 2016 году он возглавил также компанию Nord Stream 2 — оператора строительства третьей и четвертой ниток этого газопровода.

В совет директоров «Роснефти» сегодня также вернулся министр энергетики России Александр Новак, который был исключен из него по решению акционеров в июне текущего года. Вместе со Шредером и Новаком в совете компании теперь одиннадцать человек.

Все члены предыдущего созыва совета директоров компании остались в нем. Это гендиректор и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, глава Glencore Айван Глазенберг, помощник президента России Андрей Белоусов, президент группы компаний ВР Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал, профессор НИУ ВШЭ и бывший зампредседателя Центробанка Олег Вьюгин, управляющий директор компании — оператора трубопровода «Северный поток — 2» Маттиас Варниг, бывший топ-менеджер ВР Гильермо Кинтеро и бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз.