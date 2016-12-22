Uber откажется от отслеживания геолокации пользователей

Компания выпустит обновление приложения для iOS, где откажется от определения положения клиента после поездки, собирая данные только во время движения на такси. Пользователям Android придется подождать обновления

Фото: Justin Chin / Bloomberg

Компания Uber Technologies выпустит обновление своего приложения. Теперь местоположение клиента такси не будет отслеживаться на протяжении пяти минут после окончании поездки. Обновление позволит делиться данными геолокации только во время использования приложения, передает Reuters со ссылкой на начальника службы безопасности компании Джо Салливана.

Официально об этом компания объявит позднее во вторник, 29 августа. Первыми обновленную версию приложения получат пользователи iPhone, это произойдет на следующей неделе. Салливан добавил, что компания намерена подготовить обновления и для устройств на ОС Android, но сроки его выхода не назвал.

Эти изменения — попытка компании восстановиться после целого ряда скандалов, которые привели к уходу главы Uber Трэвиса Каланика, пишет агентство. Но Салливан заявил, что связи между обновлением и переменами в руководстве нет.

В ноябре 2016 Uber выпустила обновление, после которого из настроек исчезла возможность ограничить сбор данных о пользователе. С тех пор можно было либо разрешить приложению всегда собирать информацию, либо запретить это делать совсем. В компании объяснили, что отслеживали данные после окончания поездки для безопасности пользователей.

Салливан пояснил агентству, что ошибка компании заключалась в том, что она не объяснила доходчиво пользователям, зачем нужны эти данные. Uber привержена защите приватности, добавил он, но в прошлом у нее было «недостаточно опыта» в этом вопросе.

Отслеживание пользовательских данных приложением компании стало причиной конфликта с главой Apple Тимом Куком, рассказала в апреле газета The New York Times. По данным собеседников издания, Кук вызвал в 2015 году Каланика и потребовал, чтобы Uber перестала отслеживать телефон клиента, иначе Apple удалит приложение из магазина App Store.

Каланик покинул Uber 20 июня по требованию инвесторов компании. Они сочли, что Каланик подверг Uber большим юридическим рискам. Один из них — использование программного обеспечения Greyball, которое позволяло собирать информацию о клиентах-госслужащих.

Новым главой компании стал Дара Хосровшахи, экс-гендиректор онлайн-туроператора Expedia, сообщал NYT.