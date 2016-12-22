Тиньков разбогател на $400 млн с момента начала конфликта с Nemagia

За время конфликта с влогерами Nemagia состояние владельца Тинькофф Банка Олега Тинькова выросло до $2 млрд. Во вторник, 26 сентября, Тиньков отказался от претензий к авторам канала

Олег Тиньков (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

За время конфликта банкира Олега Тинькова с влогерами YouTube канала Nemagia Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным состояние первого выросло на $400 млн. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на собственные подсчеты. Так, 8 августа журнал оценивал состояние бизнесмена в $1,6 млрд, а 26 сентября — в $2 млрд.

Такой рост состояния Тинькова обусловлен ростом стоимости акций принадлежащего ему банка. В тех же датах они выросли на $3,95, с $13,15 до $17,1 за бумагу. Это близко к цене акций на момент IPO в октябре 2013 года ($18,9 на пике).

Кроме того, в разы выросло упоминание в СМИ как самого Тинькова, так и влогеров Nemagia. Forbes со ссылкой на данные Mindscan пишет, что за 1,5 месяца с начала конфликта в СМИ Тинькова и влогеров Nemagia упомянули более 4 тыс. раз каждого. Совместных упоминаний из них было более 3,9 тыс. За полтора месяца до конфликта уровень упоминания Тинькова в СМИ составлял примерно 750 пунктов, а Nemagia — 50.

При этом Тинькофф Банк за август упомянули более 6,5 тыс. раз.

Тем не менее опрошенные Forbes аналитики не стали связывать рост состояния Тинькова с PR на фоне конфликта с влогерами. Старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим сообщил, что причина роста — в общем подъеме интереса к России и банковскому сектору. Также выросли акции многих других российских банков, отметил Бит-Аврагим.

Директор по инвестициям «Универ Капитал» Дмитрий Александров напомнил, что банк дорожает с конца 2015 года, когда прошел инвестиционный стресс в отношении российских активов и «ушла история» с возможным запретом на доставку кредитных карт новым клиентам. «В целом драйвером покупок служит хорошая и постоянно улучшающаяся отчетность», — объяснил он.

Публичная компания не может комментировать динамику стоимости своих бумаг, заявили РБК в пресс-службе Тинькофф Банка. «Информация находится в публичном доступе вот здесь или на сайте LSE. Доля Олега в компании раскрыта на нашем официальном сайте», — сообщили в пресс-службе банка.​

Во вторник, 26 сентября, Тиньков отозвал все иски против Nemagia. Банкир говорил, что принял такое решение без каких-либо условий, хотя ранее предлагал авторам канала отозвать иск за извинения. Адвокат влогеров Nemagia Александр Зинуров подтвердил РБК наличие документов об отзывах исков против влогеров. «Иски действительно он [Тиньков] отзывает, он отправил документы об отзывах. Что касается уголовного дела, он подал ходатайство о прекращении уголовного дела», — сообщил Зинуров. По его словам, блогеры Nemagia не согласны на прекращение уголовного дела на условиях примирения сторон. «Если бы он [Тиньков] написал, «что прошу прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления», — это было бы одно. Мы не хотим наличия судимости по факту того, что были привлечены к уголовной ответственности. Даже если дело прекратят за примирением сторон, он [Алексей Псковитин] в базах будет числиться как привлекавшийся по уголовной ответственности по такой-то статье», — пояснил Зинуров. Он отметил, что влогеры будут добиваться «полной реабилитации».

Кофликт между Тиньковым и Nemagia разразился в августе из-за ролика о Тинькове, который появился на канале. В нем Печерский и Псковитин заявили, что банкир дает взятки, врет клиентам и не платит зарплату сотрудникам. 23 августа Тинькофф Банк подал иск к Nemagia о защите деловой репутации, а 28 августа Тиньков потребовал от Nemagia компенсации за моральный вред в размере 500 тыс. руб.

13 сентября квартиру Псковитина обыскали, а 18 сентября его вызвали на допрос в Москву по делу о клевете. Впоследствии он был переквалифицирован в свидетеля по делу.