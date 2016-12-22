Uber определился с новым главой компании после ухода с этого поста основателя Трэвиса Каланика. По данным NYT, новым CEO стал гендиректор онлайн-туроператора Expedia

Дара Хосровшахи (Фото: Jim Urquhart / Reuters)

Совет директоров Uber выбрал нового главу компании. Им стал Дара Хосровшахи, занимавший до этого пост генерального директора онлайн-туроператора Expedia. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.

По информации издания, в качестве кандидатов на пост CEO компании Uber рассматривались также бывший глава General Electric Джеффри Иммельт и гендиректор Hewlett Packard Маргарет Уитмен.

Прежний глава Uber Трэвис Каланик, который также является основателем компании, покинул свой пост 20 июня. Решение было принято после требования инвесторов, которые направили ему соответствующее письмо, на фоне нескольких громких скандалов вокруг компании, в том числе​ связанных с именем Каланика.





