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«Роснефть» остановила работы на участке шельфа Черного моря из-за санкций
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«Роснефть» остановила работы на участке шельфа Черного моря из-за санкций
Война санкций, 17:54
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«Роснефть» остановила работы на участке шельфа Черного моря из-за санкций
«Роснефть» впервые приостановит на пять лет геологоразведку и бурение на Южно-Черноморском участке из-за западных санкций. На рынке отсутствуют буровые суда и оборудование для работы на этом участке, признала компания
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Роснедра приостановили на пять лет действие лицензии «Роснефти» на разведку и добычу нефти и газа на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части Черного моря, сообщил РБК источник в компании. По его словам, такой инструмент, как приостановка действия лицензии, используется впервые в истории работы компании на российских проектах. Среди основных причин этого решения он назвал санкции, препятствующие привлечению буровой техники для освоения месторождений на шельфе.

По словам собеседника РБК, перенести сроки геологоразведочных работ технически невозможно, так как Минприроды еще в конце 2016 года завершило прием таких заявок. Ведомство пошло навстречу компании, чтобы она смогла соблюсти необходимые условия лицензионных соглашений, не срывая указанные в документах сроки выполнения геологических работ, добавляет он. Представитель Минприроды пока не ответил на запрос РБК.

Факт приостановки лицензии с 5 октября 2017 года указан в раскрытии информации на сайте «Роснефти». В раскрытии уточняется, что лицензия на этот участок действует до 10 ноября 2040 года, а до 2022 года, согласно ее обязательствам, компания должна была пробурить на нем две скважины.

По словам официального представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева, срок действия лицензии приостановлен по совокупности причин: из-за санкций и текущей рыночной конъюнктуры, из-за которой «этот участок сейчас разрабатывать неинтересно». По его словам, компания сосредоточится на разработке Западно-Черноморского участка недр (Вал Шатского), на котором в этом году планируется начать бурение с привлечением буровой установки Scarabeo 9 итальянской компании Saipem. Он уточнил, что работы на Южно-Черноморском участке приостановлены до изменения рыночной конъюнктуры, при которой добыча нефти на шельфе Черного моря станет выгоднее, и до появления буровой техники, построенной на заводе «Звезда» или привлеченной в аренду.

В сообщении «Роснефти», поступившем в РБК, также говорится о приостановке лицензии на пять лет. «На рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляет компания для реализации проекта по строительству скважины на этом участке», — говорится в сообщении.

«Роснефть» планирует в конце декабря 2017-го — начале января 2018 года начать разведочное бурение на Западно-Черноморском участке — совместном проекте с итальянской Eni. В мае партнеры в рамках визита итальянской делегации в Москву подписали соглашение о расширении сотрудничества в сферах разведки, добычи, переработки, маркетинга, трейдинга и нефтехимии в России и за рубежом, включая подтверждение обязательств по бурению скважин на совместных проектах в Черном и Баренцевом морях.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: санкции , нефть , «Роснефть» , Роснедра , Черное море
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