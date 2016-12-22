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Производитель пылесосов займется выпуском электромобилей
Бизнес, 00:04
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Производитель пылесосов займется выпуском электромобилей
Dyson, выпускающая пылесосы и другие бытовые электроприборы, к 2020 году планирует создать собственный электромобиль. По замыслу основателя компании, это будет нечто «радикально» новое на рынке электромобилей
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Британская компания Dyson, известная как производитель пылесосов и других бытовых электроприборов, планирует к 2020 году выпустить электромобиль. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на основателя компании Джеймса Дайсона.

По его словам, компания планирует вложить в создание собственного электромобиля £1 млн ($1,34 млн). Такую же сумму компания собирается потратить на технологии создания твердотельные батареи.

При этом Дайсон заявил, что его электромобиль будет «радикально отличаться» от тех, что разрабатываются другими автопроизводителями, включая Tesla.

«Нет смысла делать что-то похожее на всех остальных. Это будет и не спортивный, и не бюджетный автомобиль», — сказал он.

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Дайсон также выразил надежду, что за несколько лет электромобили станут основным источником доходов компании, отодвинув существующие продукты компании на второй план.

В настоящее время выпуском элеткромобилей занимаются в основном крупные автопроизводители — от Volkswagen AG и Daimler AG до Toyota Motor Corp. и Tesla Inc. В большинстве случает производители используют в нынешних моделях электромобилей литий-ионные батареи. Dyson заявляет, что будет использовать в своих электромобилях твердотельные батареи, меньшие по размеру, более мощные, быстрее заряжаемые и возможно, легче утилизируемые. Пока только Toyota работает над твердотельными батареями. Компания надеется оснастить ими свои электромобили к 2022 году.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: электромобили , Dyson
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