«Обувь России» объявила о выходе на IPO

Ретейлер «Обувь России» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций компании. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Компания предполагает, что акции будут размещены на Московской бирже. Для реализации IPO компания дополнительно выпустит акции в количестве, эквивалентном 60% текущего акционерного капитала, находящегося в обращении.
«Обувь России» ожидает, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит около 40% от акционерного капитала после довыпуска.
Привлеченные средства компания планирует направить «на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели», отмечается в сообщении. Сроки IPO не раскрываются.
Ранее Bloomberg сообщил, что от IPO «Обувь России» планирует получить около $120 млн.
«Обувь России» была основана в 2003 году в Новосибирске. 24,99% компании принадлежат владельцу «Онэксима» Михаилу Прохорову. Ретейлер управляет брендами Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette в Сибири и в европейской части России. Компания называет себя «крупнейшим российским обувным ретейлером в среднеценовом сегменте рынка».