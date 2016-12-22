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СК заподозрил сотрудников «ВИМ-Авиа» в хищениях денег пассажиров
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СК заподозрил сотрудников «ВИМ-Авиа» в хищениях денег пассажиров
Бизнес, 20:14
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СК заподозрил сотрудников «ВИМ-Авиа» в хищениях денег пассажиров
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» и опросил гендиректора авиаперевозчика
Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Сентябрь 2017 года (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В связи с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело, заявили в Следственном комитете. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«У должностных лиц указанной авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере», — заявили в пресс-службе СК. По версии следствия, должностные лица «ВИМ-Авиа», «заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту «Домодедово», не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн руб.»

В настоящее время, как уточнили в СК, по этому делу уже опрошен генеральный директор авиакомпании, а также направлены запросы в адрес поставщиков топлива и истребована документация.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место среди в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Материал дополняется.

Теги: Следственный комитет , задержки рейсов , «ВИМ-Авиа»
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