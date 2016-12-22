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Названы самые дорогие бренды мира
Бизнес, 18:12
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Facebook и Amazon стали мировыми лидерами по росту стоимости бренда
ИТ-гиганты Facebook и Amazon стали мировыми лидерами по росту стоимости бренда по версии Interbrands. Первое место среди самых дорогих брендов мира пятый год подряд занял Apple
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Согласно подсчетам Interbrand, бренды Facebook и Amazon подорожали на 48 и 29% соответственно. Теперь бренд Facebook стоит $48,1 млрд, а Amazon — $64,8 млрд. В списке 100 самых дорогих брендов они расположились на 8-м и 5-м местах соответственно. При этом в 2012 году (когда Facebook впервые вошел в список Interbrand) стоимость бренда оценивалась всего в $5,4 млрд.

Первое место в сотне самых дорогих брендов пятый год подряд удерживает Apple — бренд калифорнийской компании, по оценке Interbrand, стоит $184,2 млрд. В первую тройку рейтинга также вошли Google ($141,7 млрд) и Microsoft ($79,99 млрд). При этом Microsoft удалось опередить производителя прохладительных напитков Coca-Cola ($69,7 млрд).

Лидером по падению капитализации бренда стала ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise — стоимость бренда за год снизилась на 19%, до $8,95 млрд (компания расположилась на 57-м месте). Существенно подешевели также бренды производителя одежды Prada (на 14%, до $4,7 млрд), производителя электронных устройств Canon (минус 12%, $9,78 млрд) и IBM (компания по-прежнему входит в десятку самых дорогих брендов, но третий год подряд ее торговая марка теряет в стоимости более 10%).

Новичков в свежем рейтинге Interbrand всего трое — производитель видеоконтента и медиаплатформа Netflix ($5,59 млрд, 78-е место), разработчик в области облачных технологий Salesforce ($5,2 млрд, 84-е место) и автопроизводитель Ferrari ($4,87 млрд, 88-е место).

Российских компаний среди самых дорогих брендов мира нет. Interbrand оценивает в своем рейтинге те компании, которые ведут бизнес как минимум на трех континентах и треть выручки которых приходится на операции вне родной страны.

Interbrand составляет рейтинг самых дорогих брендов с 1988 года и учитывает такие факторы, как финансовые результаты продаж продукции и услуг бренда, роль, которую бренд играет при принятии решений покупателем, а также влияние бренда, помогающее компании устанавливать премиальную цену на товар.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Facebook , бренды , Amazon
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